Интернет на бумаге: как создавался проект глобального архива информации, и почему его быстро забыли

Сегодня идея глобальной информационной сети стала нашей повседневностью, и всё благодаря возможностям Интернета. А ведь эта идея захватывала умы людей задолго до появления компьютера. И её даже попытались воплотить в жизнь, причём, как ни странно, в бумажном формате. Вот только сегодня о проекте Mundaneum практически никто не знает, а всё потому, что он был незакончен и забыт.
Место, где предугадали создание Всемирной паутины. /Фото: brusselstimes.com
На протяжении долгого времени доступ людей к определённой информации был сильно ограничен. Книгопечатание, конечно, совершило в этом процессе определённую революцию, однако многие данные по-прежнему были строго локализованными и недосягаемыми для большинства. Решить эту проблему пытались многие, однако в истории осталось не так уж и много имён, которым реально это удалось.
Бумажный интернет мог представлять собой колоссальную картотеку, и это решили воплотить в жизнь. /Фото: visitmons.co.uk
Одним из ключевых персонажей в истории создания глобальной информационной сети стал Поль Отле, который с детства полюбил книги и проводил много времени в работе с информацией. Однако его деятельность была бы не столь масштабной, если бы не Анри Лафонтен, с которым он познакомился в молодости. Два юных бельгийца, увлечённые потенциальными возможностями информации, пытались создать такое поле для доступа к любым данным, чтобы она могла удовлетворить потребности всех - именно так им пришла в голову мысль создать глобальное хранилище информации.
Интересный факт: своей задумкой они пытались... спасти человечество от войны. И Отле, и Лафонтен были борцами за мир и считали, что возможность быстро и без преград находить информацию одного народа о другом поможет культурному обмену и налаживанию отношений, а значит, это могло стать альтернативой вооружённым завоеваниям.
Поль Отле и Анри Лафонтен - борцы за мир и за всемирный доступ к информации. /Фото: ru.wikipedia.org
Однако концепция всемирного хранилища была лишь первым этапом грандиозной идеи двух предприимчивых бельгийцев - они планировали создать целый «город знаний». Но сначала нужно было создать именно архив имеющейся информации и систему классификации для быстрого поиска нужных данных. Итогом их работы стал проект Mundaneum, также известный как «Всемирный дворец» - места, где планировалось собрать всех знания об окружающем мире, которые человечество успело накопить за всю свою историю вплоть до начала ХХ века.
Процесс сбора информации в картотеку в рамках проекта Mundaneum. /Фото: mundaneum.org
«Всемирный дворец» представлял собой глобальную библиотеку, где должны были быть собраны данные о чём угодно - от описания крупных политических событий до сказок и национальной кухни любого народа мира. Грандиозность Mundaneum становится очевидной, если учесть, что вся эта информация на тот момент существовала только в бумажном виде, и весь этот массив нужно было найти, сосредоточить в одном месте, систематизировать и открыть для доступа.
Один из вариантов города знаний по проекту. /Фото: socks-studio.com
Поэтому нет ничего удивительного в том, что у Отле и Лафонтена на это ушла добрая четверть века - разработка началась в 1895 году, а открыли Mundaneum только в 1920-м. Однако этот процесс был бы ещё более долгим, если бы в 1910 году создатели всемирного хранилища не получили государственную поддержку. Власти Бельгии помогали не только деньгами, но и помещением - под Mundaneum отдали значительную площадь дворца в столичном Парке Пятидесятилетия.
Отле и Лафонтен перед входом в дворец, где располагался Mundaneum. /Фото: ru.wikipedia.org
В итоге в нескольких огромных залах поместился действительно колоссальный массив информации: по данным редакции novate.ru, только указателей в картотеках было 12 миллионов. Кроме того, отдельно были выделены тематические подборки по сотням тем, например, по странам, а также хранилище для периодических изданий - по информации редакции novate.ru, там хранилось около 200 тысяч экземпляров прессы со всех уголков планеты.
Тематический за по Испании в здании «Всемирного дворца». /Фото: wikipedia.org
Одновременно с этим был настроен механизм для поиска информации, причём для этого даже не нужно было приезжать Mundaneum. Работала схема следующим образом: человек, буквально сидя дома, отправлял запрос на данные в письме, которое получали в хранилище и по нему искали нужное, а затем добытую информацию копировали и отправляли ответным письмом. По сути, речь идёт о работе типичного интернет-поисковика, только с бумажными, а не электронными носителями.
Зал телеграфной связи, где обрабатывались информационные запросы. /Фото: vc.ru
Планы у Отле и Лафонтена были грандиозными - на основе своего «Всемирного дворца» они планировали создать желанный «город знаний», а также совершенствовать системы поиска и доступа к информации. Причём Отле, как движущая сила технической стороны, много занимался вопросами создания глобальной сети данных, и даже написал книгу, которую считают основой теории информации. Современные исследователи отмечают, что Отле предсказал появление и компьютеров, и интернета практически в точности, причём почти за полвека до того, как это всё вообще появилось.
Фото Поля Отле рядом с макетом «Города знаний». /Фото: ru.wikipedia.org
Казалось бы, у такого перспективного проекта, явно опережающего время по задумке, должно было быть большое будущее, однако всё оказалось намного сложнее. К началу тридцатых годов прошлого столетия, когда на мировой арене стала накаляться ситуация, бельгийское правительство уже не проявляло того же внимания к проекту Mundaneum, как ранее. Поддержка государства иссякла, а когда в Бельгию пришли оккупационные войска Третьего рейха, то дворец, ранее отданный под «город знаний», переоборудовали под выставку немецкого искусства гитлеровского периода.
Современный музей проекта Mundaneum в городе Монсе, Бельгия. /Фото: visitwallonia.com, wikiрedia.org
В таких условиях было утеряно очень много из десятилетиями накопленного архива, а то, что осталось, постоянно переезжало, фактически никому не нужное. И только в девяностых годах силами нескольких учёных из Чикаго, которые изучали историю проекта Mundaneum, вклад всемирной сети данных на бумажных носителях в теорию информации решили увековечить. В итоге в 1998 году в городе Монсе, Бельгия, открыли музей «Всемирного дворца», воссоздав утраченную атмосферу и масштабы проекта. Поэтому сегодня любой желающий может воочию увидеть, как много труда когда-то было вложено, чтобы создать глобальный информационный архив, предугадавший появление интернета.
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