13 необычных способов применения активированного угля, о которых не помешало бы знать каждому

Полезные свойства активированного угля и необычные способы его применения.
Активированный уголь далеко не такая простая вещь, как может показаться на первый взгляд. Нет, сам уголь вещь чрезвычайно простая, однако именно в этом и заключается его самая сильная сторона. Именно это позволяет использовать активированный уголь для самых разных целей и задач.
1. Поглотитель запахов в холодильнике
Устранение запахов в холодильнике.
Неприятные запахи в холодильнике – распространенная проблема, с которой сталкиваются многие хозяйки. Найти причину и справиться с этой проблемой бывает непросто так, как некоторые «ароматы» не исчезают даже после разморозки и тщательного мытья холодильника. В таком случае следует воспользоваться активированным углем и серым хлебом. Разложите таблетки и кусочки хлеба на всех полках холодильника и через пол дня от запахов не останется и следа.
2. Плесень и грибок дома
Профилактика появления плесени и грибка в доме.
В местах повышенной влажности со временем появляется плесень и грибок, справиться с которой бывает непросто. Однако, такую неприятность можно избежать, раскладывая таблетки угля в непроветриваемых местах с повышенной влажностью таких, как шкафчики ванной, подоконники, кладовка и санузел.
3. Фильтр для воды
Очистка воды с помощью угля.
Уголь прекрасно впитывает в себя промышленные отходы, пестициды и химикаты, содержащиеся в воде. Поэтому, таблетки активированного угля можно использовать для очистки воды. Для этого понадобятся два тканевых круга, соответствующих диаметру емкости, которую вы будете заполнять водой. Сшейте тканевые круги, оставив небольшое отверстие, выверните изделие наизнанку, заполните измельченным углем и закрепите на горлышке емкости с помощью тонкой проволоки или ниток.
4. Ароматизатор воздуха
Очиститель и ароматизатор воздуха.
Активированный уголь способен не только впитывать запахи, но и распространять их. Поэтому таблетки угля можно использовать в качестве бюджетных ароматизаторов воздуха. Просто смочите несколько таблеток угля в любимом эфирном масле и разложите их по дому.
5. Неприятный запах ног
Самодельные стельки, поглощающие пот и запах.
Людям, чьи ноги сильно потеют и источают не лучший аромат, стоит задуматься об изготовлении специальных стелек с измельченным активированным углем. Такие стельки будут впитывать пот, неприятные запахи и сделают процесс носки закрытой обуви более комфортным.
6. Маска от черных точек
Эффективная домашняя маска от угрей.
Оказывается, нашумевшую черную маску от угрей можно приготовить самостоятельно буквально за копейки. Для этого нужно измельчить 3 таблетки активированного угля, добавить столовую ложку желатина, залить смесь тремя столовыми ложками воды или желатина и тщательно размещать. Полученную субстанцию следует нанести на проблемные участки кожи, оставить на 15 минут, а после резким движением снять.
7. Средство от похмелья
Предотвращение похмельного синдрома.
Наверняка, многим знакомы неприятные ощущения, которые проявляются утром после веселой вечеринки. Предотвратить тошноту, головную боль и слабость поможет доза активированного угля, принятая перед вечеринкой.
8. Косметический лед
Кубики льда с активированным углем.
Кубики льда с активированным углем – прекрасное средство, которое позволит освежить и омолодить кожу, а также нормализовать работу сальных желез. Для приготовления такого льда, измельченные таблетки угля нужно смешать с водой (1 таблетка на 100 грамм воды), залить в форму и использовать для утреннего умывания.
9. Чистота волос
Эффективная добавка в шампунь.
Адсорбирующие свойства активированного угля прекрасно очищают фолликулы волос и кожу головы. Просто смешайте измельченную таблетку угля с порцией шампуня и помойте полученной смесью голову. Такая процедура позволит устранит жирный блеск и продлить эффект чистых волос.
10. Скраб для тела
Натуральный домашний скраб для тела.
Активированный уголь прекрасно средство для очищения кожи. Измельчите упаковку таблеток, смешайте получившийся порошок с жидким медом и используйте в качестве скраба для очищения тела. Такое средство лучше всего наносить на распаренную кожу и использовать не чаще одного раза в неделю.
11. Тушь для ресниц
Самодельная тушь для ресниц.
На основе активированного угля можно приготовить тушь для ресниц, которая придется по душе любительницам натуральной косметики или здорово выручить в случае если обычной туши нету под рукой. Для изготовления туши измельченные таблетки угля нужно смешать с несколькими каплями масла жажоба или соком алоэ, тщательно перемещать, перелить в подходящую емкость и использовать, как обычную тушь.
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12. Средство для умывания
Домашний гель-скраб для умывания.
Благодаря своим адсорбирующим свойствам, активированный уголь прекрасно очищает поры, убирает излишки кожного сала, способствует заживлению прыщей и разглаживанию морщин. Поэтому измельченные в порошок таблетки угля можно использовать для ежедневного умывания.
13. Детокс эффект
Очищение организма.
Холестерин, пестициды, гормоны роста, химикаты и прочие вредные вещества, которые мы ежедневно поглощаем вместе с продуктами питания, негативно влияют на наш организм, внешний вид и общее самочувствие. Вывести из организма негативные вещества, поможет активированный уголь. Для этого в течении десяти дней перед едой нужно выпивать по 10 таблеток угля, распределяя их на три части (завтрак, обед и ужин). К концу курса вы почувствуете легкость и прилив сил.
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