3 женских черты, которые бесят любого мужчину

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Оказывается, фразы: «Чего ты ноешь», «Чего ты хочешь» и «Чего ты не отстаешь» – вовсе не от лукавого, а очень даже от мужчины, который очень даже прав. Сильную половину мира чертовски бесят всего три вещи, которые не только запрограммированы в женщинах, но еще и используются ими в режиме нон-стоп. Мы узнали страшную правду, и теперь она ваша!

Пункт первый. Непрерывная трагичность

Мужчины – это очень спокойный народ. Только тут надо понять, что, говоря «мужчины», я не имею в виду тех бестолковых людей, которые взвинчены десятью дозами кофе и мегаполисом, а также тем, что их обидели и продолжают без перерыва обижать всякие злые люди. Говоря «мужчины», я имею в виду тех очень правильных людей, которые в конце рабочего дня неторопливо и увесисто располагают себя на диване, поудобнее пристраивают рядом бутылочку с расслабляющим напитком, включают «Дискавери», а затем уверенно и благостно созерцают функционирование дивных машин.Но надо сказать, что даже этих прекрасных, лучших из представителей рода человеческого можно довести до негодования, нередко – справедливого!А всякая разумная жена старается этого избежать, ибо прекрасно понимает, что «да убоится жена мужа своего!» – это формула верная. Ибо если муж ее убоялся, то нафиг нужен такой муж.А если дело дошло до того, что они оба уже друг друга убоялись , то перспективы союза становятся изрядно мрачны.

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Среднетипичная жена имеет много эмоций. А среди них очень много негативных. И вот она немедленно желает соразделить их с мужем! Ибо кто ж и поймет-то, как не муж, то бишь человек, который вот прямо тут претендует на то, чтобы числиться родным и близким, и вообще в ней заинтересованным?

Пункт второй. Щедрость в коммуникации

И вот начинается: вот тут вот как-то стремно. Вот там вот злые люди обижают. Вот там вот нехорошие люди нехорошо поступают, и как так можно вообще?! А здесь вот ругаются. А вот на тех у самой злости не хватает. И так далее и так далее: этого стремительного домкрата хватит на весь вечер.Муж от такого, чтоб вы, тетеньки, знали, часто нервничает. И сильно. Ибо у него в голове прописано, что поломавшееся надо чинить. Если женушка расстроена – все просто: женушка поломалась! И срочно надо спасать ситуацию! И он спасает – утешает, советует, а потом снова спасает – утешает и советует, а потом снова, и еще раз… И на десятом витке ему в голову заходит наблюдение, что процесс-то бесконечный. А следом за этим к нему приходит соображение о том, что оно ж так, наверное, потому что это ж я чинить не умею. Дальше мужик как-то вдруг понимает, что из него получается довольно хреновый Чип и Дейл. Понимает, и начинает злиться. Выражая это свое состояние метким наблюдением «Да чего ты ноешь все время?».

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Для женщины то, что с ней вступают в общение, является верным и вообще главнейшим признаком того, что она молодец и красавица! И с ней тут поэтому хотят играть. А если всякие тут подозрительно молчат все время – оно не к добру.

Пункт третий. Принцип котика

У мужчин же общение – не более чем средство донесения информации. Каковое общение самое время и заканчивать сразу же после того, как информация собеседником уяснена. Ибо о чем дальше говорить-то?Поэтому дама, которая с помощью общения тестирует, насколько она тут молодец, и в результате несет всякую пургу – неважно о чем, лишь бы приятный разговор шел между приятными людьми, – заставляет нервничать довольно быстро.Ибо: мы же вроде об этом. Ах, нет, вот об этом. А это к чему? А вот это причем тут вообще? Рано или поздно от мужчины можно услышать нечто вроде «Дорогая, чего ты хочешь?». Или более лаконично: «Чего ты докопалась?».

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Как можно уже было увидеть выше, прекрасная половина нашего общества стремится к общению до такой степени, что иногда у мужчины начинает подергиваться глаз. Третий способ, с помощью которого дама может довести мужчину до безумных воплей – настойчивое и обширное желание принять участие в делах. Что-то вроде котика, который старается обратить на себя внимание, когда ты занят. Котик тут подойдет, там мяукнет, здесь лапкой потрогает. А потом сядет на то, что тебе больше всего нужно, и умиленно на тебя смотрит.