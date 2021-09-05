Брайан Адамс и принцесса Диана: Певец открыл секрет своих взаимоотношений с Леди Ди

Брайан Адамс и принцесса Диана.
После ухода Леди Ди прошло уже больше 20 лет, а подробности её личной жизни не перестают волновать общество. Разговоры о тайном романе принцессы Дианы и Брайана Адамса велись уже давно, но сам рок-музыкант в обсуждениях участия не принимал. Но недавно канадский исполнитель всё же нарушил обет молчания во время шоу Энди Коэна Watch What Happens Live.
Был ли роман
Брайан Адамс. / Фото: www.musikalske.net
За год до их личного знакомства Брайан Адамс посвятил принцессе Диане одну из своих лирических песен «Diana». Он писал о том, как впервые увидел её фотографию в журнале, а после – на экране телевизора, потеряв с тех пор сон и покой. В 1986 появились фотографии Леди Ди в обществе Брайана Адамса. В то время принцесса вместе с мужем, принцем Чарльзом, была с визитом в Канаде. Фотографы запечатлели момент знакомства музыканта и принцессы.
Брайан Адамс и принцесса Диана. / Фото: www.music.126.net
Следует заметить: ни до, ни после никаких совместных фотографий исполнителя и прекрасной Леди Ди не было. И это несмотря на пристальное внимание прессы к личной жизни королевы людских сердец и неотступному следованию за ней папарацци.
Брайан Адамс. / Фото: www.emusic.com
Слухи о романтических взаимоотношениях между рок-звездой и английской принцессой появились практически сразу после развода Леди Дианы и принца Чарльза. Однако ни доказать, ни опровергнуть их никто не мог, а сам исполнитель сохранял молчание и уклонялся от ответов на вопросы журналистов.
Без комментариев
Принцесса Диана. / Фото: www.doctorulzilei.ro
Новую волну обсуждения личной жизни Брайана Адамса спровоцировала его бывшая девушка, Сесиль Томсен, модель и актриса, снявшаяся в одном из фильмов Бондианы. Музыкант встречался с ней около 12 лет, но отношения их всегда складывались достаточно сложно.
Сесиль Томсен. / Фото: www.blogspot.com
После расставания Сесиль вдруг сообщила в интервью одному датскому журналу Billed Bladet о романе своего бывшего возлюбленного и Леди Ди. Девушка заявила о том, что ей было известно о тайных свиданиях Дианы и Брайана. Она призналась, что собственные её отношения с рок-исполнителем после знакомства его с принцессой значительно ухудшились.
Брайан Адамс. / Фото: www.tabloid.net.ru
Однако в 1997 году она вместе с Брайаном Адамсом присутствовала на церемонии прощания с принцессой Дианой. И лишь в интервью решила рассказать, сколь противоречивые чувства при этом испытывала. При этом с Брайаном Сесиль рассталась лишь в 2002 году.
Пол Баррел и принцесса Диана. / Фото: www.indexvas.hu
Когда журналисты принялись осаждать музыканта расспросами, он ответил лишь, что слова датской актрисы – это её личные предположения. Адамс не собирался их опровергать или подтверждать. Однако Томсон продолжала настаивать на своей версии.
Принцесса Диана. / Фото: www.golos.io
Весной 2018 года звезда реалити-шоу Лиза Олдфилд дала интервью изданию The Daily Mail. Она сообщила, что Пол Баррел, бывший дворецкий и друг Леди Ди, рассказал о взаимоотношениях принцессы и канадского рок-музыканта.
Брайан Адамс и принцесса Диана. / Фото: www.skverweb.ru
Пол Баррел якобы помогал Брайану Адамсу тайно проникнуть в Кенсингтонский дворец на свидания к принцессе Уэльской.
Прямая речь
Брайан Адамс. / Фото: www.espanarusa.com
В июне 2018 года Брайан Адамс, наконец, нарушил обет молчания и прокомментировал свои взаимоотношения с принцессой Дианой. На прямой вопрос ведущего телевизионного шоу Watch What Happens Live Энди Коэна певец ответил столь же прямо.
Принцесса Диана. / Фото: www.elle.ua
Он сообщил, что с Дианой они всегда были только хорошими друзьями. Да, он бывал у неё, но никогда их встречи не были обставлены, как тайные свидания. И добавил: она никогда не позволила бы прокрадываться к ней, поэтому он всегда просто приезжал. Музыкант несколько раз акцентировал внимание на исключительно дружеских отношениях его и принцессы.
Брайан Адамс всегда вел себя очень порядочно в отношении Леди Ди. Ни до, ни после её ухода из жизни он не позволял себе повышать собственную популярность, спекулируя на их взаимоотношениях, какими бы они ни были. И сейчас ответил на вопросы, чтобы прекратить распространение постоянно возникающих слухов об их тайном романе.
Брайан Адамс. / Фото: www.azcdn.newser.com
Сам Брайан Адамс никогда не состоял в официальном браке. Сейчас его связывают серьёзные отношения с Алисией Гримальди, его личной ассистенткой. Они уже несколько лет живут вместе и воспитывают дочерей Мирабеллу-Банни, которая родилась в 2010 году, и Лулу Рози Ли, появившуюся на свет в 2013. Сам Брайан Адамс считает, что дочери – это самые главные женщины в его жизни. Он счастлив рядом с ними и это – самое важное.
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