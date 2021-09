Брайан Адамс и принцесса Диана: Певец открыл секрет своих взаимоотношений с Леди Ди

Брайан Адамс и принцесса Диана.

Брайан Адамс и принцесса Диана. / Фото: www.music.126.net

Пол Баррел и принцесса Диана. / Фото: www.indexvas.hu

Брайан Адамс и принцесса Диана. / Фото: www.skverweb.ru

После ухода Леди Ди прошло уже больше 20 лет, а подробности её личной жизни не перестают волновать общество. Разговоры о тайном романе принцессы Дианы и Брайана Адамса велись уже давно, но сам рок-музыкант в обсуждениях участия не принимал . Но недавно канадский исполнитель всё же нарушил обет молчания во время шоу Энди Коэна Watch What Happens Live.За год до их личного знакомства Брайан Адамс посвятил принцессе Диане одну из своих лирических песен «Diana». Он писал о том, как впервые увидел её фотографию в журнале, а после – на экране телевизора, потеряв с тех пор сон и покой. В 1986 появились фотографии Леди Ди в обществе Брайана Адамса. В то время принцесса вместе с мужем, принцем Чарльзом, была с визитом в Канаде. Фотографы запечатлели момент знакомства музыканта и принцессы.Следует заметить: ни до, ни после никаких совместных фотографий исполнителя и прекрасной Леди Ди не было. И это несмотря на пристальное внимание прессы к личной жизни королевы людских сердец и неотступному следованию за ней папарацци.Слухи о романтических взаимоотношениях между рок-звездой и английской принцессой появились практически сразу после развода Леди Дианы и принца Чарльза. Однако ни доказать, ни опровергнуть их никто не мог, а сам исполнитель сохранял молчание и уклонялся от ответов на вопросы журналистов.Новую волну обсуждения личной жизни Брайана Адамса спровоцировала его бывшая девушка, Сесиль Томсен, модель и актриса, снявшаяся в одном из фильмов Бондианы. Музыкант встречался с ней около 12 лет, но отношения их всегда складывались достаточно сложно.После расставания Сесиль вдруг сообщила в интервью одному датскому журналу Billed Bladet о романе своего бывшего возлюбленного и Леди Ди. Девушка заявила о том, что ей было известно о тайных свиданиях Дианы и Брайана. Она призналась, что собственные её отношения с рок-исполнителем после знакомства его с принцессой значительно ухудшились.Однако в 1997 году она вместе с Брайаном Адамсом присутствовала на церемонии прощания с принцессой Дианой. И лишь в интервью решила рассказать, сколь противоречивые чувства при этом испытывала. При этом с Брайаном Сесиль рассталась лишь в 2002 году.Когда журналисты принялись осаждать музыканта расспросами, он ответил лишь, что слова датской актрисы – это её личные предположения. Адамс не собирался их опровергать или подтверждать. Однако Томсон продолжала настаивать на своей версии.Весной 2018 года звезда реалити-шоу Лиза Олдфилд дала интервью изданию The Daily Mail. Она сообщила, что Пол Баррел, бывший дворецкий и друг Леди Ди, рассказал о взаимоотношениях принцессы и канадского рок-музыканта.Пол Баррел якобы помогал Брайану Адамсу тайно проникнуть в Кенсингтонский дворец на свидания к принцессе Уэльской.В июне 2018 года Брайан Адамс, наконец, нарушил обет молчания и прокомментировал свои взаимоотношения с принцессой Дианой. На прямой вопрос ведущего телевизионного шоу Watch What Happens Live Энди Коэна певец ответил столь же прямо.Он сообщил, что с Дианой они всегда были только хорошими друзьями. Да, он бывал у неё, но никогда их встречи не были обставлены, как тайные свидания. И добавил: она никогда не позволила бы прокрадываться к ней, поэтому он всегда просто приезжал. Музыкант несколько раз акцентировал внимание на исключительно дружеских отношениях его и принцессы.Брайан Адамс всегда вел себя очень порядочно в отношении Леди Ди. Ни до, ни после её ухода из жизни он не позволял себе повышать собственную популярность, спекулируя на их взаимоотношениях, какими бы они ни были. И сейчас ответил на вопросы, чтобы прекратить распространение постоянно возникающих слухов об их тайном романе.Сам Брайан Адамс никогда не состоял в официальном браке. Сейчас его связывают серьёзные отношения с Алисией Гримальди, его личной ассистенткой. Они уже несколько лет живут вместе и воспитывают дочерей Мирабеллу-Банни, которая родилась в 2010 году, и Лулу Рози Ли, появившуюся на свет в 2013. Сам Брайан Адамс считает, что дочери – это самые главные женщины в его жизни. Он счастлив рядом с ними и это – самое важное.