От сельской долины до центра киноиндустрии: как появился Голливуд

Легендарный знак Голливуда стал главным символом киноиндустрии во всем мире. 13 июля 1923 года склон калифорнийской горы Маунт-Ли украсили огромные белоснежные буквы - «Hollywood». Но мало кто знает, в первоначальная версия названия была «Hollywoodland» и с кино она никак не была связана.
1. От сельской долины до эпицентра киноиндустрии
Задолго до того, как холмы прозвали голливудскими, в районе долины Кауенга процветало сельское хозяйство / Фото: tourwebring.com
Задолго до того, как холмы прозвали голливудскими, в районе долины Кауенга процветало сельское хозяйство и работали баскские пастухи. Надпись «Hollywood» появилась к 20-х годах, на заре развития кинематографа. Поскольку регион довольно живописный, режиссеры начали снимать в нем фильмы. Позже маленький городок долины слился с близлежащим Лос-Анджелесом и превратился в эпицентр западного синематографа.
2. Реклама жилых кварталов
Изначально надпись на горе Маунт-Ли была рекламной кампанией жилья в квартале Голливуд - «HOLLYWOODLAND» / Фото: i.kym-cdn.com
Изначально надпись на горе Маунт-Ли была рекламной кампанией жилья в квартале Голливуд - «HOLLYWOODLAND». Высота каждой буквы составляла 9 м, а ширина - 15 м. Рекламу планировали оставить на полтора года, а затем демонтировать. Однако буквы приобрели такую популярность, что их решили не убирать. В 1949 году объект отреставрировали и сняли приписку «LAND». К концу 70-х достопримечательность порядком поизносилась, поэтому ее полностью обновили.
3. Аукцион букв
В 1978 году достопримечательность пришла в такое ужасное состояние, что «Hollywood» превратился в «HuLLYWO D» / Фото: ru.wikipedia.org
В 1978 году достопримечательность пришла в такое ужасное состояние, что буквы начали разваливаться на части. «Hollywood» превратился в «HuLLYWO D». Тогда рок-музыкант Элис Купер провел общественную кампанию по восстановлению надписи. Девять спонсоров выбрали по одной букве и пожертвовали на каждую из них по 27 777 долларов. Среди участников аукциона: сам Элис Купер, основатель журнала Playboy Хью Хеффнер, компания Warner Bros. Records, предприниматель Лес Келли, эстрадный исполнитель и актер Энди Уильямс.
4. Трагичный случай
В 1932 году актриса из Великобритании Пег Энтуисл забралась на букву и «Н» и спрыгнула с нее / Фото:123ru.net
Голливуд также называют фабрикой грез, ведь в Лос-Анджелес приезжали тысячи амбициозных актеров, которые мечтали стать звездами мирового кино. Однако удача улыбалась не всем, что доводило людей до самоубийств. В 1932 году актриса из Великобритании Пег Энтуисл забралась на букву и «Н» и спрыгнула с нее. Девушка узнала, что ее роль в новом фильме сильно сократили. В это время в США бушевала Великая депрессия, поэтому такая новость означала, что Пег могла остаться в нищете.
5. Индийский Голливуд
Самой знаменитой «копией» американского киноцентра стал Болливуд - хиндиязычный кинематограф / Фото: image.jimcdn.com
Пример Голливуда вдохновил множество крупных студий по всему миру. А самой знаменитой «копией» американского киноцентра стал Болливуд - хиндиязычный кинематограф. Индийские студии располагаются в городе Мумбай. Там также снимают фильмы на английском языке, урду и панджаби. Кстати, похожее место есть и в Китае под названием Chinawood. Это самая большая в мире студия на открытом воздухе.
