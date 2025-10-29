С нами не соску...
От сельской долины до центра киноиндустрии: как появился Голливуд


Легендарный знак Голливуда стал главным символом киноиндустрии во всем мире

Легендарный знак Голливуда стал главным символом киноиндустрии во всем мире

 

Легендарный знак Голливуда стал главным символом киноиндустрии во всем мире. 13 июля 1923 года склон калифорнийской горы Маунт-Ли украсили огромные белоснежные буквы - «Hollywood». Но мало кто знает, в первоначальная версия названия была «Hollywoodland» и с кино она никак не была связана.
Как надпись превратилась в одну из достопримечательностей Лос-Анджелеса - расскажет Novate.ru.

1. От сельской долины до эпицентра киноиндустрии


Задолго до того, как холмы прозвали голливудскими, в районе долины Кауенга процветало сельское хозяйство / Фото: tourwebring.com

Задолго до того, как холмы прозвали голливудскими, в районе долины Кауенга процветало сельское хозяйство / Фото: tourwebring.com

 

Задолго до того, как холмы прозвали голливудскими, в районе долины Кауенга процветало сельское хозяйство и работали баскские пастухи. Надпись «Hollywood» появилась к 20-х годах, на заре развития кинематографа. Поскольку регион довольно живописный, режиссеры начали снимать в нем фильмы. Позже маленький городок долины слился с близлежащим Лос-Анджелесом и превратился в эпицентр западного синематографа.

2. Реклама жилых кварталов


Изначально надпись на горе Маунт-Ли была рекламной кампанией жилья в квартале Голливуд - «HOLLYWOODLAND» / Фото: i.kym-cdn.com

Изначально надпись на горе Маунт-Ли была рекламной кампанией жилья в квартале Голливуд - «HOLLYWOODLAND» / Фото: i.kym-cdn.com


 

Изначально надпись на горе Маунт-Ли была рекламной кампанией жилья в квартале Голливуд - «HOLLYWOODLAND». Высота каждой буквы составляла 9 м, а ширина - 15 м. Рекламу планировали оставить на полтора года, а затем демонтировать. Однако буквы приобрели такую популярность, что их решили не убирать. В 1949 году объект отреставрировали и сняли приписку «LAND». К концу 70-х достопримечательность порядком поизносилась, поэтому ее полностью обновили.
Буквы сделали крупнее - высотой 14 м, а общая длина композиции составляет 110 м. А в 2005 году достопримечательность снова отреставрировали и полностью перекрасили.

3. Аукцион букв


В 1978 году достопримечательность пришла в такое ужасное состояние, что «Hollywood» превратился в «HuLLYWO D» / Фото: ru.wikipedia.org

В 1978 году достопримечательность пришла в такое ужасное состояние, что «Hollywood» превратился в «HuLLYWO D» / Фото: ru.wikipedia.org

 

В 1978 году достопримечательность пришла в такое ужасное состояние, что буквы начали разваливаться на части. «Hollywood» превратился в «HuLLYWO D». Тогда рок-музыкант Элис Купер провел общественную кампанию по восстановлению надписи. Девять спонсоров выбрали по одной букве и пожертвовали на каждую из них по 27 777 долларов. Среди участников аукциона: сам Элис Купер, основатель журнала Playboy Хью Хеффнер, компания Warner Bros. Records, предприниматель Лес Келли, эстрадный исполнитель и актер Энди Уильямс.

4. Трагичный случай


В 1932 году актриса из Великобритании Пег Энтуисл забралась на букву и «Н» и спрыгнула с нее / Фото:123ru.net

В 1932 году актриса из Великобритании Пег Энтуисл забралась на букву и «Н» и спрыгнула с нее / Фото:123ru.net


 

Голливуд также называют фабрикой грез, ведь в Лос-Анджелес приезжали тысячи амбициозных актеров, которые мечтали стать звездами мирового кино. Однако удача улыбалась не всем, что доводило людей до самоубийств. В 1932 году актриса из Великобритании Пег Энтуисл забралась на букву и «Н» и спрыгнула с нее. Девушка узнала, что ее роль в новом фильме сильно сократили. В это время в США бушевала Великая депрессия, поэтому такая новость означала, что Пег могла остаться в нищете.

5. Индийский Голливуд


Самой знаменитой «копией» американского киноцентра стал Болливуд - хиндиязычный кинематограф / Фото: image.jimcdn.com

Самой знаменитой «копией» американского киноцентра стал Болливуд - хиндиязычный кинематограф / Фото: image.jimcdn.com

 

Пример Голливуда вдохновил множество крупных студий по всему миру. А самой знаменитой «копией» американского киноцентра стал Болливуд - хиндиязычный кинематограф. Индийские студии располагаются в городе Мумбай. Там также снимают фильмы на английском языке, урду и панджаби. Кстати, похожее место есть и в Китае под названием Chinawood. Это самая большая в мире студия на открытом воздухе.

источник

