От сельской долины до центра киноиндустрии: как появился Голливуд

Легендарный знак Голливуда стал главным символом киноиндустрии во всем мире

1. От сельской долины до эпицентра киноиндустрии

Задолго до того, как холмы прозвали голливудскими, в районе долины Кауенга процветало сельское хозяйство / Фото: tourwebring.com

2. Реклама жилых кварталов

Изначально надпись на горе Маунт-Ли была рекламной кампанией жилья в квартале Голливуд - «HOLLYWOODLAND» / Фото: i.kym-cdn.com

3. Аукцион букв

В 1978 году достопримечательность пришла в такое ужасное состояние, что «Hollywood» превратился в «HuLLYWO D» / Фото: ru.wikipedia.org

4. Трагичный случай

В 1932 году актриса из Великобритании Пег Энтуисл забралась на букву и «Н» и спрыгнула с нее / Фото:123ru.net

5. Индийский Голливуд

Самой знаменитой «копией» американского киноцентра стал Болливуд - хиндиязычный кинематограф / Фото: image.jimcdn.com