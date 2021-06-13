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Зачем британские бармены подмешивали смертельный яд в напитки для гостей


Зачем британские бармены подмешивали смертельный яд в напитки для гостей

Когда в 1920-х в США действовал Сухой закон, он наглядно показал, насколько люди не готовы распрощаться с этой вредной привычкой. Впрочем, если брать обстоятельства в конце XVIII века в Великобритании, то тогда вредность алкогольных напитков в баре просто зашкаливала — и уж точно нуждалась в запрете. Дело в том, что тогда повсеместно в стране бармены и производители алкоголя подмешивали в алкогольные напитки яд.

Пьяница с пивом.

Пьяница с пивом.

 

Самым популярным среди владельцев английских пабов были сушеные плоды Анамирты коккулюсовидной (Anamirta cocculus и ее плоды Cocculus indicus), которые везли из юго-восточной Азии исключительно с этой целью — подмешать их в напитки. Желаемую смесь получали из плодов этой мощной лианы с белыми цветами, и плоды эти содержали токсический компонент под названием пикротоксин.
Бочки алкоголя в Лондоне.

Бочки алкоголя в Лондоне.

 

Пикротоксин, очень горький сам по себе, в зависимости от дозы, вызывал тошноту, рвоту, вялось, заторможенность (а при больших дозах — судороги) — в общем, всё то, чем обычно характеризуется алкогольное отравление. И, собственно, ради этого его и подмешивали в напитки — владельцы пабов хотели таким образом замаскировать тот факт, что их алкогольные напитки безбожно разбавлены водой.

Три крестьянина в баре, одного из которых рвет. 1784 год.

Три крестьянина в баре, одного из которых рвет. 1784 год.

 

Иногда яд добавляли бармены — со временем их стали штрафовать за это на 500 фунтов (для сравнения: порция анамирта за время активного его употребления выросла с двух до семи шилингов, но в любом случае была значительно меньше этой суммы). А иногда виноваты были производители алкоголя (их позже стали штрафовать на 200 фунтов). Так, например, в пиво, разбавленное водой и приправленное ядом, добавляли еще соль, чтобы замаскировать изменение вкуса и заставить гостей паба пить еще больше.
Бар с джином. 1842 год.

Бар с джином. 1842 год.

 

Производители рома, с другой стороны, разбавляли свой напиток водой еще до добавления сахара и черной патоки, чтобы замаскировать вкус и цвет напитка. Иногда, кроме анамирта, даже добавляли кайенский перец — всё, лишь бы непритязательная публика не заметила подвоха и получила желаемый результат опьянения.
Анамирта коккулюсовидная. Ботаническая иллюстрация из книги Köhler’s Medizinal-Pflanzen, 1887.

Анамирта коккулюсовидная. Ботаническая иллюстрация из книги K&#246;hler’s Medizinal-Pflanzen, 1887.

 

Так как разбавленный алкоголь предназначался, в основном, для самого низшего слоя населения, реальных масштабов отравления населения никто не знает. Фактически, зафиксирован только один случай смерти от отравления анамирта — в 1826 году группа моряков в Ливерпуле сильно отравилась в местном баре после распивания рома. Один моряк погиб, остальным удалось выздоровень, хотя процесс выздоровления занял немало времени.
Женщины выгоняют пьяниц из бара. 1875 г.

Женщины выгоняют пьяниц из бара. 1875 г.

 

Массовое добавление яда в алкогольные напитки в Лондоне продолжалось почти столетие — с 1970-х до 1890-х. Когда за употребление анамирта начали штрафовать, бармены стали экспериментировать с другими токсичными веществами: опиум, наперстянка, тобак, квазия (растение, вызывающее тошноту) и даже семена чихибуха, которые используют и по сей день для добычи стрихнина.
Семена чилибуха.

Семена чилибуха.

 

И если анамирт транспортировался исключительно в Англию, то стрихнином не брезговали пользоваться и в других барах Европы. Так, Мединижский журнал The Lancet в 1837 году опубликовал историю в Германии, где «мужчине подали пиво с семенами чихибуха, после чего тот отправился домой, где у него начались сильнейшие конвульсии, через 15 минут закончившиеся смертью мужчины».
Пивоварня. 1803 год.

Пивоварня. 1803 год.

 

Сохранились документы, подтверждающие, что владельцы баров в то время хранили яды у себя дома, чтобы не рисковать своим бизнессом из-за участившихся рейдов. Иногда портные шили на заказ специальные плащи с потайными карманами, в которых бы бармены могли хранить яд. В 1864 году специальный департамент из 26 образцов пива, взятых у лицензированных пивоварен, в 20 из них обнаружил следы растворенных ядов.

Отдельные случаи добавления ядов в алкоголь продолжались в Великобритании вплоть до начала ХХ века, после чего эту практику применило также правительство США, чтобы внедрить идею о вредности алкоголя для населения.
Сцена из паба. 1848 год.

Сцена из паба. 1848 год.

 

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Зачем британские бармены подмешивали смертельный яд в напитки для гостей

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Зачем британские бармены подмешивали смертельный яд в напитки для гостейПодписаться на мой Instagram
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