Уиттиер – единственный город, население которого живет под крышей одной многоэтажки

Уиттиер – уникальный город на планете, в котором всего лишь один жилой дом (Аляска, США). | Фото: zen.yandex.ru.

Все жители города Уиттиер живут в одном доме (Аляска, США). | Фото: fazo.tv.

Странное соседство единственного жилого дома в городе (Whittier, Аляска). | Фото: nash-nyc.com.

Добраться в город можно на катере или через туннель (Whittier, Аляска). | Фото: ru.wikipedia.org.

Город Уиттиер с высоты птичьего полета (Аляска). | Фото: center-ua.com.

Суровая жизнь крошечного города, в котором 5 месяцев нет солнца (Уиттиер, Аляска). | Фото: topvoyager.com.

В городе Уиттиер лодок и катеров больше чем машин (Whittier, Аляска). | Фото: macos.livejournal.com.

Остатки помещений военной базы, вход на которые охраняется и строго запрещен (Whittier, Аляска). | Фото: macos.livejournal.com.

Осталось несколько туннелей, по которым в плохую погоду можно без проблем добраться в порт или к маяку (Уиттиер, Аляска). | Фото: topvoyager.com.

Здание школы находится недалеко от жилого корпуса (Whittier, Аляска). | Фото: macos.livejournal.com.

Оставшиеся горожане в основном занимаются рыболовецким промыслом (Уиттиер, Аляска). | Фото: nat-geo.ru.

Изредка в город заходят туристические лайнеры (Whittier, Аляска). | Фото: nat-geo.ru.

Коротким летом дети могут играть на улице, а в остальное время только в помещении (Уиттиер, Аляска). | Фото: dlyakota.ru.

В зимнюю пору дети могут попасть в школу только через туннель (Whittier, Аляска). | Фото: dlyakota.ru.

Длинные коридоры играют роль улиц в огромной коммуналке, в которой живут горожане (Уиттиер, Аляска). | Фото: macos.livejournal.com.

Интерьер стандартной квартиры в единственном доме города (Whittier, Аляска). | Фото: macos.livejournal.com.

В местное кафе можно прийти в любое время суток в пижаме и тапочках (Уиттиер, Аляска). | Фото: topvoyager.com.

Церковь находится в доме, где живут все прихожане (Whittier, Аляска). | Фото: nash-nyc.com.

Из окон единственного дома открывается просто ошеломительный вид на окрестности города (Уиттиер, Аляска). | Фото: dlyakota.ru.

Оказывается, жители города знают истоки своего края! (Whittier, Аляска). | Фото: macos.livejournal.com.

Предприимчивые горожане неплохо зарабатывают на туристах (Уиттиер, Аляска). | Фото: macos.livejournal.com.