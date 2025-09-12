Вареные и копченые: почему в Венесуэле бананы считаются овощем, а не фруктом

1. Почему такое отношение

Бананы являются основным продуктом питания, из которого готовят много различных блюд, их тушат, жарят, варят, маринуют, вялят / Фото: fb.ru

Так, как едим бананы мы, в Венесуэле их практически не употребляют (имеется в виду в сыром виде) / Фото: macondo-ru.livejournal.com

2. Как выбрать бананы – виды продукта

Те бананы, что поступают к нам на рынок – сладкие фруктовые, к которым относятся обычные бананы, бананы-беби, коричневые / Фото: 123ru.net

Еще есть кормовые очень большие бананы, по форме они практически прямые / Фото: turbina.ru

Наиболее популярными и востребованными в Каракасе остаются бананы под названием платано / Фото: ecwid.com

Сырые платано совершенно невкусные, вкус у них нейтральный, сладость отсутствует, а некоторые из них вообще солоноватые слегка / Фото: rus.delfi.lv