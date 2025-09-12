Вареные и копченые: почему в Венесуэле бананы считаются овощем, а не фруктом

Всем так хорошо известные бананы, которые мы считаем фруктами, в Венесуэле таковыми не являются. Здесь к ним относятся как к овощам в прямом смысле этого слова. В Каракасе на рынке их продают в соответствующем отделе, где рядом находятся перец чили, картофель, кабачки и томаты.
1. Почему такое отношение
Бананы являются основным продуктом питания, из которого готовят много различных блюд, их тушат, жарят, варят, маринуют, вялят / Фото: fb.
В этой стране бананы используются в качестве картошки, как в Беларуси, да и у нас тоже. То есть они являются основным продуктом питания, из которого готовят много различных блюд. Их тушат, жарят, варят, маринуют, вялят. Из бананов делают соки, много вкусных десертов, порошок, алкоголь и даже чипсы. Они являются отличным кормом для скота. Более того, из бананов производят биогаз и биотопливо.
Так, как едим бананы мы, в Венесуэле их практически не употребляют (имеется в виду в сыром виде) / Фото: macondo-ru.livejournal.com
Получается, что каждый человек в этой стране, не имея ничего кроме бананов, не только не останется без средств к существованию, но еще и питаться будет полноценно и разнообразно. Так, как едим этот продукт мы, здесь его практически не употребляют (имеется в виду в сыром виде).
2. Как выбрать бананы – виды продукта
Те бананы, что поступают к нам на рынок – сладкие фруктовые, к которым относятся обычные бананы, бананы-беби, коричневые / Фото: 123ru.net
К выбору бананов местное население подходит основательно. Этот процесс тоже существенно отличается от нашего и на это есть свои причины. Прежде всего, бананы бывают нескольких видов. Те, что поступают к нам на рынок – сладкие фруктовые, к которым относятся обычные бананы, бананы-беби, коричневые.
Еще есть кормовые очень большие бананы, по форме они практически прямые / Фото: turbina.ru
Еще есть кормовые очень большие бананы. По форме они практически прямые. В большинстве случаев ими кормят исключительно животных. Хотя бедные слои населения тоже готовят из них для себя еду. На рынке здесь их обычно мало.
Наиболее популярными и востребованными в Каракасе остаются бананы под названием платано / Фото: ecwid.com
Наиболее популярными и востребованными в Каракасе остаются бананы под названием платано. Вот они и выступают основным сырьем для приготовления всевозможных блюд. По внешним характеристикам этот вид бананов сходен с теми, что продаются недорого в российских супермаркетах. Но к нам их не везут, так как спросом они все равно пользоваться не будут.
Сырые платано совершенно невкусные, вкус у них нейтральный, сладость отсутствует, а некоторые из них вообще солоноватые слегка / Фото: rus.delfi.lv
Сырые платано совершенно невкусные. Вкус у них нейтральный, сладость отсутствует, а некоторые из них вообще солоноватые слегка. Но именно эти вкусовые качества и делают их пригодными для приготовления множества национальных блюд. При выборе хозяйки не покупают слишком спелые и сладкие бананы. Чем они безвкуснее и зеленее, тем лучше. Стоимость данного продукта в Венесуэле невысокая: 0,2-1 доллара за один килограмм. Можно и сэкономить, если купить бананы с машины. В этом случае за пятнадцать достаточно крупных, весом по двести граммов платано нужно будет заплатить всего лишь один доллар.
