Какая бывает мебель для кемпинга и как ее выбрать

Для создания комфорта на природе существует складная мебель для кемпинга. Выбрать ее можно в зависимости от того, что хочется, и от того, сколько вместится в машине.
Нужно учитывать:
- габариты;
- cколько весит;
- насколько прочна;
- практичность при перевозке.
Виды складной мебели
Складная мебель для кемпинга бывает таких видов:
- стулья, кресла;
- кровати;
- столы;
- кухни.
Нужно обращать внимание на материал, из которого изготовлена складная мебель для кемпинга. Материал для сидушек – ноский полиэстер. Чем больше его насыщенность, тем надежнее сидение. Применяется Polyester 1200D a или Polyester Oxford 600D. Каркас сделан из алюминия либо стали. Первый отличается малым весом, второй – большей надежностью.
Виды стульев и кресел
Стулья делятся на табуреты в зависимости от количества ножек. Учитывается весовая категория. Для удобства спины предпочитают покупать стулья со спинкой.
Среди кресел в идеале – с подлокотниками. В них можно отдыхать более продолжительное время. Есть принадлежности для:
- ног;
- головы;
- стаканов;
- телефонов.
Стульчики для детей создают такими, чтобы дети могли сами их переносить.
Виды столов
Насладиться едой на природе – любимое занятие отдыхающих. Используют столы. В зависимости от сборки делятся на:
- конвертные;
- тубусные.
Первые отлично собираются в дорожную сумку. Материал столешницы – фибролит, высокого качества.Эко материал легок и прочен, практичен. Есть столешницы из МДФ, из алюминия, надежны и удобны.
Преимущества конвертных столов:
- практичность и долговечность;
- огромное пространство;
- выдерживают большие весовые категории;
- для большого количества отдыхающих.
Единственный минус – не комфортны при перевозке. Тубусные, наоборот.
Столы - шкафы состоят из полок, где хранятся продукты и вещи. Компактно, легко транспортировать. Полки закрываются.
Виды кроватей
Удобны раскладные кровати, рассчитанные на разные весовые категории и условия использования.
Делятся на:
- U-образные;
- X-образные.
Первые собираются в форме книжки и требуют большего пространства. Вторые собираются тростью и менее громоздки.
Популярны полиэстеровые и хлопковые гамаки. Их привилегии:
- быстрое высыхание;
- легкая стирка;
- дешевизна;
- для хлопковых – комфорт телу.
Есть с тентовым накрытием и с сеткой от комаров. Применяются ночью.
Если решили остановиться на более длительное время, находкой будут кухни, включающие в себя набор всей складной походной мебели.
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