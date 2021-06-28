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Какая бывает мебель для кемпинга и как ее выбрать

Какая бывает мебель для кемпинга и как ее выбрать

мебель для кемпинга

Для создания комфорта на природе существует складная мебель для кемпинга. Выбрать ее можно в зависимости от того, что хочется, и от того, сколько вместится в машине.

 

Нужно учитывать:

  • габариты;
  • cколько весит;
  • насколько прочна;
  • практичность при перевозке.

Виды складной мебели

мебель для кемпинга

Складная мебель для кемпинга бывает таких видов:

  • стулья, кресла;
  • кровати;
  •  столы;
  •  кухни.

Нужно обращать внимание на материал, из которого изготовлена складная мебель для кемпинга. Материал для сидушек – ноский полиэстер. Чем больше его насыщенность, тем надежнее сидение. Применяется Polyester 1200D a или Polyester Oxford 600D. Каркас сделан из алюминия либо стали. Первый отличается малым весом, второй – большей надежностью.

Виды стульев и кресел

Стулья делятся на табуреты в зависимости от количества ножек. Учитывается весовая категория. Для удобства спины предпочитают покупать стулья со спинкой.

Среди кресел в идеале – с подлокотниками. В них можно отдыхать более продолжительное время. Есть принадлежности для:

  • ног;
  • головы;
  • стаканов;
  • телефонов.

Стульчики для детей создают такими, чтобы дети могли сами их переносить.

Виды столов

Насладиться едой на природе – любимое занятие отдыхающих. Используют столы. В зависимости от сборки делятся на:

  • конвертные;
  • тубусные.

Первые отлично собираются в дорожную сумку. Материал столешницы – фибролит, высокого качества.

Эко материал легок и прочен, практичен. Есть столешницы из МДФ, из алюминия, надежны и удобны.  

Преимущества конвертных столов:

  • практичность и долговечность;
  • огромное пространство;
  • выдерживают большие весовые категории;
  • для большого количества отдыхающих.

Единственный минус – не комфортны при перевозке. Тубусные, наоборот.

Столы - шкафы состоят из полок, где хранятся продукты и вещи. Компактно, легко транспортировать. Полки закрываются.

мебель для кемпинга

Виды кроватей

Удобны раскладные кровати, рассчитанные на разные весовые категории и условия использования.

Делятся на:

  • U-образные;
  • X-образные.

Первые собираются в форме книжки и требуют большего пространства. Вторые собираются тростью и менее громоздки.

Популярны полиэстеровые и хлопковые гамаки. Их привилегии:

  • быстрое высыхание;
  • легкая стирка;
  • дешевизна;
  • для хлопковых – комфорт телу.

Есть с тентовым накрытием и с сеткой от комаров. Применяются ночью.

Если решили остановиться на более длительное время, находкой будут кухни, включающие в себя набор всей складной походной мебели.

 

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