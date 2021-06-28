Какая бывает мебель для кемпинга и как ее выбрать

Для создания комфорта на природе существует складная мебель для кемпинга. Выбрать ее можно в зависимости от того, что хочется, и от того, сколько вместится в машине.

Нужно учитывать:

габариты;

cколько весит;

насколько прочна;

практичность при перевозке.

Виды складной мебели

Складная мебель для кемпинга бывает таких видов:

стулья, кресла;

кровати;

столы;

кухни.

Нужно обращать внимание на материал, из которого изготовлена складная мебель для кемпинга. Материал для сидушек – ноский полиэстер. Чем больше его насыщенность, тем надежнее сидение. Применяется Polyester 1200D a или Polyester Oxford 600D. Каркас сделан из алюминия либо стали. Первый отличается малым весом, второй – большей надежностью.

Виды стульев и кресел

Стулья делятся на табуреты в зависимости от количества ножек. Учитывается весовая категория. Для удобства спины предпочитают покупать стулья со спинкой.

Среди кресел в идеале – с подлокотниками. В них можно отдыхать более продолжительное время. Есть принадлежности для:

ног;

головы;

стаканов;

телефонов.

Стульчики для детей создают такими, чтобы дети могли сами их переносить.

Виды столов

Насладиться едой на природе – любимое занятие отдыхающих. Используют столы. В зависимости от сборки делятся на:

конвертные;

тубусные.

Первые отлично собираются в дорожную сумку. Материал столешницы – фибролит, высокого качества.

Эко материал легок и прочен, практичен. Есть столешницы из МДФ, из алюминия, надежны и удобны.

Преимущества конвертных столов:

практичность и долговечность;

огромное пространство;

выдерживают большие весовые категории;

для большого количества отдыхающих.

Единственный минус – не комфортны при перевозке. Тубусные, наоборот.

Столы - шкафы состоят из полок, где хранятся продукты и вещи. Компактно, легко транспортировать. Полки закрываются.

Виды кроватей

Удобны раскладные кровати, рассчитанные на разные весовые категории и условия использования.

Делятся на:

U-образные;

X-образные.

Первые собираются в форме книжки и требуют большего пространства. Вторые собираются тростью и менее громоздки.

Популярны полиэстеровые и хлопковые гамаки. Их привилегии:

быстрое высыхание;

легкая стирка;

дешевизна;

для хлопковых – комфорт телу.

Есть с тентовым накрытием и с сеткой от комаров. Применяются ночью.

Если решили остановиться на более длительное время, находкой будут кухни, включающие в себя набор всей складной походной мебели.