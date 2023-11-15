Кем были и куда исчезли Эхнатон и Нефертити - самая легендарная пара Древнего Египта

Красавица идёт

Нефертити и Эхнатон.

Масштабная реформа

Изображение Эхнатона и Нефертити.

Эхнатон придал всем членам своей семьи божественный статус.

Трагический конец

Саркофаг фараона Тутанхамона и современное цифровое изображение правителя.

Изображения Тутанхамона и его супруги Анхесенамон.

Так изобразили Тутанхамона и Анхесенамон в недавно вышедшем сериале о них.

Гробница фараона Тутанхамона.