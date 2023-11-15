Кем были и куда исчезли Эхнатон и Нефертити - самая легендарная пара Древнего Египта

С эпохой правления Аменхотепа IV, который жил около 3 тысяч лет назад и более известен под именем Эхнатон, связано огромное количество загадок. По сей день историки не знают, почему этот фараон затеял столь масштабную религиозную реформу, построил новую столицу и почему его изображения так сильно отличаются от изображений его предшественников и преемников... Кроме того, безумно прекрасная история любви Эхнатона и его супруги, легендарной красавицы Нефертити, до сих пор вызывает восхищение, хотя судьба обошлась с ними крайне жестоко...
Красавица идёт
Нефертити была дочерью царя государства Митанни, страны ариев, где существовал культ поклонения Солнцу. Юную красавицу отправили в гарем фараона Аменхотепа III. Это был чисто политический союз, который не имел никакого продолжения. Историки говорят, что принцессе на тот момент было всего одиннадцать лет. Девочку привезли в египетский город Фивы и дали имя Нефертити, что в переводе значит «красавица идёт».
Будущему Аменхотепу IV на тот момент было двенадцать. Он очень сдружился с Нефертити. Шло время и отец Эхнатона скончался и сын занял его место на троне. Иноземная красавица досталась ему по наследству. После свадьбы фараон забыл обо всех женщинах на свете. Он видел перед собой лишь свою прекрасную супругу.
Нефертити и Эхнатон.
Масштабная реформа
Эпоха правления Эхнатона и Нефертити получила наименование «Амарнский период», исходя из названия современного города в среднем Египте Телль эль-Амарна. Именно там находятся руины древней столицы Египта – города Ахетатон, который возвёл Аменхотеп IV. Город получил имя в честь бога Солнца Атона. Его культ пытался ввести фараон в период своего правления. Возможно, эта реформа была призвана объединить Египет под властью единого бога. Аменхотеп IV сменил всю царскую титулатуру и даже своё личное имя. Теперь он стал именоваться Эхнатон – «Угодный Атону».
Изображение Эхнатона и Нефертити.
Основной удар реформы пришёлся по главенствующему доселе государственному культу бога Амона. Его имя удалялось с монументов, а все изображения безжалостно уничтожались. Новый культ безгранично усилил власть фараона. Более того, он придал божественный статус всем членам семьи Эхнатона. Нефертити стали изображать повсеместно с приличествующими царскими и божественными атрибутами.
Эхнатон придал всем членам своей семьи божественный статус.
Трагический конец
Казалось, всё шло прекрасно, до определённого времени. Внезапно скончалась одна из дочерей супругов, а потом и мать фараона. Никто точно не знает, что после этого произошло с Эхнатоном, но после этих трагических событий, он почему-то резко озаботился наследником мужского пола. Дело в том, что Нефертити подарила ему шестерых детей - и все они были девочками. Можно сказать, что фараон обезумел, ибо вступил в связь с двумя из своих дочерей. Только тогда в Египте кровосмесительные связи были в порядке вещей. По иронии судьбы дочери родили своему отцу ещё дочерей.
Тогда отчаявшийся Аменхотеп IV впервые за годы брака обратил свой взор на гарем. Наложница по имени Кийа родила фараону сразу двух долгожданных сыновей — Сменхкара и Тутанхатона (который после восшествия на трон стал всем известным Тутанхамоном). После этого Эхнатон переселился со своей новой супругой и детьми в новую столицу Египта, возведённую по его приказу. Нефертити была сослана в загородный дом. Гордая царица не могла вынести такого удара судьбы. Историки считают, что она убила соперницу.
Саркофаг фараона Тутанхамона и современное цифровое изображение правителя.
В 2010 году были исследованы две ранее неизвестные мумии. Учёные сделали анализ ДНК, который показал, что одна мумия принадлежит отцу Тутанхамона, а вторая его матери. Причём тело женщины было сильно изуродовано. Сначала посчитали, что это сделали расхитители гробниц, но исследования доказали, что травмы были прижизненными. Очевидно, что Кийа была жестоко убита. После этого умер сам Аменхотеп IV и воцарился Сменхкар. Он тоже вскоре погиб при загадочных обстоятельствах.
После устранения всех соперников на египетском престоле воцарилась Нефертити. Большинство учёных склоняется к мысли о том, что она даже не была регентом при несовершеннолетнем Тутанхатоне, а именно верховным правителем. Что произошло дальше — покрыто мраком тайны. Понятно одно, что несмотря на всё своё политическое влияние и высокий статус, царице не удалось удержать власть в своих руках. Начали вновь усиливать своё влияние жрецы Амона.
Нефертити куда-то исчезает. Никто не знает, то ли её сослали, то ли убили. Тело царицы тоже по сей день не найдено. После этого воцаряется Тутанхатон, который был женат на третьей дочери Эхнатона и Нефертити по имени Анхесенпаатон. Новый фараон отменяет реформу отца и Египет вновь возвращается к поклонению богу Амону. Правитель меняет своё имя и имя своей жены. Теперь они: Тутанхамон, «Живое подобие Амона» и Анхесенамон «Живёт она для Амона».
Изображения Тутанхамона и его супруги Анхесенамон.
Правление супругов продлилось недолго — всего шесть лет. Всё время фараоном крутил, как хотел, его двоюродный дедушка Эйе. Юный фараон умер при весьма загадочных обстоятельствах. Наследников не осталось. Жена родила ему лишь двух мертворожденных дочерей. Трон занял Эйе, который быстренько женился на вдове внучатого племянника. У власти он продержался тоже недолго. Бывший военачальник Тутанхамона Хоремхеб сверг его и воцарился сам. Учёные пока не выяснили, куда исчезла Анхесенамон. Никто из них не оставил после себя наследников. Так закончился период правления XVIII династии.
Так изобразили Тутанхамона и Анхесенамон в недавно вышедшем сериале о них.
Гробница фараона Тутанхамона.
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