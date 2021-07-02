Самые необычные увольнения в мире

Порой начальство демонстрирует чудеса изобретательности, пытаясь придумать причину для увольнения неугодного сотрудника. И если банальные опоздания, лень и не вовремя сданный отчет в качестве причины не подходят, то повод можно найти и более курьезный.
Случай на птицефабрике
Эта история произошла на птицефабрике, где работали двое приятелей. В их задачи входило укладывать обработанные тушки птицы на ленту терминала для последующей упаковки. Как-то раз друзья нашли на улице дохлого грифа.
Решив, что такая экзотическая птица обязательно порадует покупателей больше, чем курица, ребята отправили грифа на упаковку. Правда, после этого их блестящая карьера на птицефабрике была окончена. Мало того, что они были уволены, перед уходом их принудили продезинфицировать все помещение.
Не сошлись в музыкальных вкусах
Проработать в парикмахерской молодой сотруднице довелось всего пару месяцев. До того момента, как она решила переключить радиостанцию, которая постоянно играла в салоне. Такая «самодеятельность» не пришлась по вкусу начальству и сотрудница была в этот же день уволена. Или может им просто музыка не понравилась?
Уволен за смех
Никогда не смейтесь над начальством, это доказывает на своем примере еще один пострадавший от несправедливого увольнения. Джеймс занимался ремонтом жилья для офицеров Министерства обороны США. Как-то ему пришлось сопровождать в апартаменты нового жильца-генерала. В это время ответственные уборщики тщательно натерли пол, на котором и растянулся генерал, не вняв предупреждениям сопровождающего.
Последний счел ситуацию крайне потешной и не удержался от смеха. Хохотал он долго, пока не был уволен… Правда, о произошедшем не жалеет и считает, что здорово продлил себе жизнь тогда, ведь смех, как известно, полезен.
Примерный сотрудник
Некий менеджер так увлеченно любил свою работу, что был в восторге от всего, что его окружало – коллеги, график, деятельность. В его обязанности входила автоматизация предприятия. С присущим ему рвением, сотрудник довел многие действия до автоматизма.
Однажды в компании объявили новый конкурс, в ходе которого будут пересмотрены обязанности сотрудников, ненужные кадры будут сокращены. Менеджер так ответственно взялся показывать свою важность начальству, что брался за любую работу, выполнял все поручения. В ходе собеседования, босс сообщил ему, что его деятельность настолько автоматизировала всю работу на предприятии, что менеджеру больше нечего делать, кроме как уволиться… Получив отличные рекомендации, менеджер отправился восвояси размышлять о том, что излишняя инициативность наказуема.
Проблемы со слухом
Один сотрудник службы доставки на время отпуска начальницы получил задание ежедневно отправлять посылки некоему Майклу Финну. Работник усердно принялся исполнять поручение. Вернувшись из отпуска, начальница ужаснулась такой «старательности» сотрудника. Поскольку она просила отсылать «микрофильм». Несчастному же посоветовали купить слуховой аппарат и уволиться.
Осторожно с резюме!
Газетные объявления о вакансиях часто преподносят условия для соискателей работы в очень приукрашенном виде. На такую удочку попался и наш следующий герой. Он только устроился на работу в компанию и успел проработать там 4 месяца, как нашел в одной из газет объявление об открытой вакансии. Работа была схожей с его, однако, условия показались незадачливому соискателю лучше тех, что были у него. Он не долго думая, выслав резюме по указанному адресу.
Через пару дней он был вызван собственным начальником с претензией, мол, если ему не нравится его работа, ему стоит поискать лучшую в другом месте. Оказывается, сотрудник выслал резюме по адресу своего же предприятия. Отчаянный работник не растерялся и предложил руководству обеспечить ему условия труда, которые были описаны в объявлении. Впрочем, его предложение не встретило отклика и он был уволен.
«Пиццевор»
Иногда карьеру может испортить даже кусок пиццы. Некий менеджер работал в компании почти два года. Однажды, после обеда он заметил, что коллеги оставили после себя недоеденные куски пиццы на столе. Голодный сотрудник решил, что добру не стоит пропадать – все равно ведь выкинут, и доел остатки. Позже выяснилось, что остатки пиццы собирались забрать домой сотрудники, а коллега их попросту «объел» без спроса. На перевоспитание голодный менеджер был вызван к начальнику, который решил избавиться от такого неблагонадежного подчиненного.
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Самое необычное увольнение в истории
В 2009 году в США была уволена Кимберли Сванн.
Причина увольнения, как и сама ситуация довольно курьезна. Находясь на работе, Ким поменяла статус в Facebook, заявив: «Как скучно на работе». Начальник девушки, находясь у нее в френд-листе и будучи тоже онлайн в рабочее время, увидев статус, вызвал подчиненную к себе. С порога он заявил: «Ким, хватит скучать!» И предложил неосмотрительной сотруднице написать заявление на увольнение. А вы все еще добавляете начальство в друзья в социальных сетях?
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