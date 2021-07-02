Самые необычные увольнения в мире

Порой начальство демонстрирует чудеса изобретательности, пытаясь придумать причину для увольнения неугодного сотрудника. И если банальные опоздания, лень и не вовремя сданный отчет в качестве причины не подходят, то повод можно найти и более курьезный.











Случай на птицефабрике

Не сошлись в музыкальных вкусах

Уволен за смех

Примерный сотрудник

Проблемы со слухом

Осторожно с резюме!

«Пиццевор»

Самое необычное увольнение в истории