Самые далекие острова мира

Современного человека уже не удивить путешествиями. Границы остаются более-менее открытыми, при наличии запаса денег поехать можно куда угодно. На самом деле, это лишь видимость. Наша планета настолько велика, что отдаленные ее уголки имеют возможность посетить лишь специальные государственные экспедиции. Вот, к примеру, 7 самых отдаленных от цивилизации островов, каждый из которых мог бы стать прекрасным домом для современного Робинзона Крузо.









Тромелин

Питкэрн

Кокосовые острова

Остров Святого Георга

Медвежий остров

Флореана

Маккуори