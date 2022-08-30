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Ретро-двойники знаменитостей

Это малоизвестный факт, но, тем не менее, многие знаменитости давно уже научились путешествовать во времени. Не верите? Взгляните на эти фотографии, и все ваши сомнения развеются:

Здесь мой прадедушка выглядит точно как Джонни Депп

Ретро-двойники знаменитостей


Стильный мужчина и Эдди Мерфи

Ретро-двойники знаменитостей

У друга моего парня была прапрабабушка, которая выглядела в точности как Стив Мартин, если представить его играющим женщину в какой-то комедии и одетым в платье викторианской эпохи

Ретро-двойники знаменитостей

Это свадебное фото моих родителей. Согласитесь, мой отец очень похож на Мэтта Деймона

Ретро-двойники знаменитостей

Примерно так Дэниел Рэдклиф и Энди Сэмберг должны были выглядеть в 70-х

Ретро-двойники знаменитостей

На этом фото моей подруге 13 лет. Она выглядит точно как Натали Портман

Ретро-двойники знаменитостей

Мужчина в Гарлеме на фото 1939 года и Jay-Z

Ретро-двойники знаменитостей

Моя двоюродная бабушка выглядела в точности как Гарри Поттер

Ретро-двойники знаменитостей

Египетский бюст и Майкл Джексон

Ретро-двойники знаменитостей

Чарльз Бернс – шахтер из Ливерпуля и Джастин Тимберлейк

Ретро-двойники знаменитостей

Человек на картине – папа римский Григорий ІХ и Сильвестр Сталлоне

Ретро-двойники знаменитостей

На фотографии 1870 года мужчина из штата Теннеси и Николас Кейдж

Ретро-двойники знаменитостей

Римский император Калигула и Джек Глисон

Ретро-двойники знаменитостей

Портрет придворного карлика на картине испанского художника Диего Веласкеса (1599-1660) и Питер Динклэдж

Ретро-двойники знаменитостей

Американский фельдмаршал Дуглас Макартур (1880-1964) и Брюс Уиллис

Ретро-двойники знаменитостей

Уж не Гарри Поттер ли это?

Снимок, сделанный в легендарном манчестерском кабаке «Band On The Wall» в 1940-х

Ретро-двойники знаменитостей

Портрет молодого человека на картине художника Барента Фабрициуса и Майкл Джексон

Ретро-двойники знаменитостей

Король Испании Филипп IV (1605-1665) и Марк Цукерберг

Ретро-двойники знаменитостей

Император Максимилиан фон Габсбург и Николас Кейдж

Ретро-двойники знаменитостей

Французский актер Поль Муне (1847-1922) И Киану Ривз

Ретро-двойники знаменитостей

Римский император Александр Север (208-235) и Эминем

Ретро-двойники знаменитостей

Девушка по имени Джуди Зиппер на фото 1960-х и Леонардо Ди Каприо

Ретро-двойники знаменитостей

Советский лидер Иосиф Сталин (1878-1953) и Зейн Малик

Ретро-двойники знаменитостей

Бабушка моего друга была похожа на Джона Траволту

Ретро-двойники знаменитостей

Николае Григореску (1838-1907) – один из основоположников современной румынской живописи и Орландо Блум

Ретро-двойники знаменитостей

Русский зоолог, награжденный в 1908 Нобелевской премией в области физиологии и медицины, Илья Ильич Мечников (1845-1916) и Робин Уильямс

Ретро-двойники знаменитостей

Мой дедушка был вылитый Райан Гослинг

Ретро-двойники знаменитостей

Сократ и Энтони Хопкинс

Ретро-двойники знаменитостей

Американский эссеист, поэт, философ, натуралист, топограф, и историк Генри Дейвид Торо (1817-1862) и Эллен Дедженерес

Ретро-двойники знаменитостей

Карл Адольф Фейлберг — датско-австралийский журналист, редактор газеты, политолог и борец за права человека (1844-1887) и Джон Красински

Ретро-двойники знаменитостей

Английский поэт, драматург и актер Уильям Шекспир (1564-1616) и Пол Джаматти

Ретро-двойники знаменитостей

Молодой человек с недовольным видом и Роберт Паттинсон

Ретро-двойники знаменитостей

Владимир Путин и Маколей Калкин

Ретро-двойники знаменитостей

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