Ретро-двойники знаменитостей

Это малоизвестный факт, но, тем не менее, многие знаменитости давно уже научились путешествовать во времени. Не верите? Взгляните на эти фотографии, и все ваши сомнения развеются:



Здесь мой прадедушка выглядит точно как Джонни Депп









Стильный мужчина и Эдди Мерфи







У друга моего парня была прапрабабушка, которая выглядела в точности как Стив Мартин, если представить его играющим женщину в какой-то комедии и одетым в платье викторианской эпохи







Это свадебное фото моих родителей. Согласитесь, мой отец очень похож на Мэтта Деймона







Примерно так Дэниел Рэдклиф и Энди Сэмберг должны были выглядеть в 70-х







На этом фото моей подруге 13 лет. Она выглядит точно как Натали Портман







Мужчина в Гарлеме на фото 1939 года и Jay-Z







Моя двоюродная бабушка выглядела в точности как Гарри Поттер







Египетский бюст и Майкл Джексон







Чарльз Бернс – шахтер из Ливерпуля и Джастин Тимберлейк







Человек на картине – папа римский Григорий ІХ и Сильвестр Сталлоне







На фотографии 1870 года мужчина из штата Теннеси и Николас Кейдж







Римский император Калигула и Джек Глисон







Портрет придворного карлика на картине испанского художника Диего Веласкеса (1599-1660) и Питер Динклэдж







Американский фельдмаршал Дуглас Макартур (1880-1964) и Брюс Уиллис







Уж не Гарри Поттер ли это?

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