Ретро-двойники знаменитостей

Это малоизвестный факт, но, тем не менее, многие знаменитости давно уже научились путешествовать во времени. Не верите? Взгляните на эти фотографии, и все ваши сомнения развеются:
Здесь мой прадедушка выглядит точно как Джонни Депп
Стильный мужчина и Эдди Мерфи
У друга моего парня была прапрабабушка, которая выглядела в точности как Стив Мартин, если представить его играющим женщину в какой-то комедии и одетым в платье викторианской эпохи
Это свадебное фото моих родителей. Согласитесь, мой отец очень похож на Мэтта Деймона
Примерно так Дэниел Рэдклиф и Энди Сэмберг должны были выглядеть в 70-х
На этом фото моей подруге 13 лет. Она выглядит точно как Натали Портман
Мужчина в Гарлеме на фото 1939 года и Jay-Z
Моя двоюродная бабушка выглядела в точности как Гарри Поттер
Египетский бюст и Майкл Джексон
Чарльз Бернс – шахтер из Ливерпуля и Джастин Тимберлейк
Человек на картине – папа римский Григорий ІХ и Сильвестр Сталлоне
На фотографии 1870 года мужчина из штата Теннеси и Николас Кейдж
Римский император Калигула и Джек Глисон
Портрет придворного карлика на картине испанского художника Диего Веласкеса (1599-1660) и Питер Динклэдж
Американский фельдмаршал Дуглас Макартур (1880-1964) и Брюс Уиллис
Уж не Гарри Поттер ли это?
Портрет молодого человека на картине художника Барента Фабрициуса и Майкл Джексон
Король Испании Филипп IV (1605-1665) и Марк Цукерберг
Император Максимилиан фон Габсбург и Николас Кейдж
Французский актер Поль Муне (1847-1922) И Киану Ривз
Римский император Александр Север (208-235) и Эминем
Девушка по имени Джуди Зиппер на фото 1960-х и Леонардо Ди Каприо
Советский лидер Иосиф Сталин (1878-1953) и Зейн Малик
Бабушка моего друга была похожа на Джона Траволту
Николае Григореску (1838-1907) – один из основоположников современной румынской живописи и Орландо Блум
Русский зоолог, награжденный в 1908 Нобелевской премией в области физиологии и медицины, Илья Ильич Мечников (1845-1916) и Робин Уильямс
Мой дедушка был вылитый Райан Гослинг
Сократ и Энтони Хопкинс
Американский эссеист, поэт, философ, натуралист, топограф, и историк Генри Дейвид Торо (1817-1862) и Эллен Дедженерес
Карл Адольф Фейлберг — датско-австралийский журналист, редактор газеты, политолог и борец за права человека (1844-1887) и Джон Красински
Английский поэт, драматург и актер Уильям Шекспир (1564-1616) и Пол Джаматти
Молодой человек с недовольным видом и Роберт Паттинсон
Владимир Путин и Маколей Калкин
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