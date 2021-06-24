Чему научат 8 популярных кулинарных книг, в которых рецепты - далеко не самое главное

Казалось бы, кулинарные книги созданы для того, чтобы любая хозяйка, заглянув в сборник рецептов, могла тут же приготовить обед из нескольких блюд или спланировать праздничный ужин для большой компании. Однако сегодня всё большую актуальность приобретают совершенно другие кулинарные книги, в которых главное – это не рецепты. Чему учат подобные издания и почему они становятся всё более популярными?
«Тезаурус вкусов», Ники Сегнит
«Тезаурус вкусов», Ники Сегнит. / Фото: www.livejournal.com
Книга в своём роде уникальная и заявлена, как настоящая энциклопедия, которая в состоянии научить любую хозяйку правильно сочетать продукты в самых разнообразных блюдах. При этом различные вкусы не смешиваются, а дополняют друг друга. Книга научит раскрывать нюансы вкусов привычных блюд, расскажет, почему дружат одни и совершенно не сочетаются между собой другие блюда.
Естественно, что все существующие продукты в одном издании охватить просто невозможно, однако автор собрала самые популярные продукты, систематизировала их по вкусам и предложила варианты их сочетания между собой. Несомненным плюсом книги «Тезаурус вкусов» является то вдохновение, которое она дарит.
«Профессиональные технологии нарезки», Джеффри Элиот и Джеймс П. Дьюан
«Профессиональные технологии нарезки», Джеффри Элиот и Джеймс П. Дьюан. / Фото: www.vk.com
Книга является настоящим мастер-классом для повара-любителя. И речь здесь идёт о том, как нужно резать продукты. Особый интерес представляет собой та часть, в которой описывается выбор формы нарезки в зависимости от того, какое блюдо готовится, и почему в одних случаях нужно резать овощи соломкой, а в других подобная нарезка может блюдо испортить. Авторы в книге делятся также секретами выбора ножей и способами разделки рыбы, мяса и птицы.
«Алхимия трав», Розали де ла Форе
«Алхимия трав», Розали де ла Форе. / Фото: www.labirint.ru
Книга настоящей травницы с сорокалетним стажем может научить читателя разбираться в травах и специях, готовить с ними самые разные блюда, и даже составлять свои собственные рецепты с использованием наиболее подходящей приправы. В этом нескучном справочнике есть информация о различных свойствах трав, их сочетаемости, способности влиять на организм.
«Дети галактики или Чепуха на постном масле», Екатерина Вильмонт
«Дети галактики или Чепуха на постном масле», Екатерина Вильмонт. / Фото: www.detskoelukoshko.ru
В этой книге много рецептов, однако это не совсем кулинарная книга. Скорее, это очередная легкая и увлекательная история от автора женских книг Екатерины Вильмонт. В ней содержится вкусное описание жизни простых людей, она наполнена тонким юмором и легкой иронией. Жизнь семьи в советский период, адаптация к суровому перестроечному времени и самые вкусные и уютные рецепты научат читателя не терять оптимизма в любых, даже самых сложных жизненных обстоятельствах.
«Главные блюда зимы. Рождественские истории и рецепты», Найджел Слейтер
«Главные блюда зимы. Рождественские истории и рецепты», Найджел Слейтер. / Фото: www.instagram.com
Книга Найджела Слейтера очень непохожа на привычный сборник рецептов. Скорее, это художественное произведение с искусно вписанными в него рождественскими историями и лучшими рецептами блюд для зимы. Книга наполнена атмосферой праздника и волшебством и научит читателя не только готовить, но ещё и создавать праздник, причём не только на кухне, но и далеко за её пределами. Рецепты праздничных блюд являются приятным дополнением к красивой сказке.
«Еда как песня. Мои кулинарные впечатления», Аида Гарифуллина
«Еда как песня. Мои кулинарные впечатления», Аида Гарифуллина. / Фото: www.oz.by
Талантливая оперная певица, солистка Венской оперы, рассказывает в своей книге о влиянии настроения и песни на конечный вкус блюд. Очень давно она поверила рассказу свое бабушки о том, что готовить нужно непременно в хорошем настроении. Свои блюда Аида Гарифуллина щедро приправляет песнями и советует взять её опыт на вооружение всем хозяйкам.
Во время знакомства с книгой у читателя складывается впечатление неспешной беседы с блистательной хозяйкой на её кухне. Здесь речь идет не только о рецептах и секретах кулинарного мастерства. Книга вместила в себя и рассуждения об истории татарского народа, и о выборе профессии, и о законах гостеприимства. Книга учит, в первую очередь, получать удовольствие от жизни, а уже потом вкусно готовить.
«Одесское застолье от Привоза до Дерибасовской», Савелий Либкин
«Одесское застолье от Привоза до Дерибасовской», Савелий Либкин. / Фото: www.detectivebookshop.ru
Несомненно, это вкусная и качественная кулинарная книга. А ещё это настоящая экскурсия по Одессе. Благодаря Савелию Либкину можно побывать на самых известных улицах этого города, познакомиться с традициями одесского гостеприимства и услышать весёлые одесские байки. И, конечно, научиться готовить настоящий цимес.
«Гастрономическое путешествие по Франции», Джулия Чайлд
«Гастрономическое путешествие по Франции», Джулия Чайлд. / Фото: www.labirint.ru
В этой книге читатель не найдёт рецептов блюд, зато познакомится с жизнью Франции середины ХХ века, побывает в знаменитой кулинарной школе Кордон-Блё и увидит, как жила автор множества кулинарных книг и ведущая кулинарных шоу. В книге можно встретить некоторые подсказки по приготовлению блюд, однако главное – это очарование Франции, неповторимая атмосфера того времени. Книга учит не столько готовить, сколько ценить каждое мгновение жизни и получать от неё удовольствие.
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