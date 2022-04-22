10 стильных примеров использования металлической и зеркальной плитки в интерьере

Металлическая и зеркальная плитка
Все уже давно привыкли к керамической плитке в интерьере, и многим она уже изрядно надоела. Как разнообразить пространство, сделать его больше и практичнее? Добиться желаемого результата можно с помощью зеркальной или металлической плитки. Как это работает? Мы нашли наглядные примеры, которые способны ответить на этот вопрос.
Медная дымка
Медные листы в облицовке кухонного фартука
Добавить нотки стильного креатива в общую интерьерную картину получится, если использовать медь в оформлении. Она автоматически сделает пространство настолько тёплым и уютным, что находиться в нём будет одно удовольствие. Для облицовки можно использовать мелкую плитку и сделать на ней небольшой акцент или же выделить стену при помощи больших медных листов, и поддержать такой декор медным светильником или посудой из этого же материала.
Медная плитка на кухне
Зеркальный блеск
Зеркальная плитка в ванной
Зеркальные поверхности невероятным образом влияют на визуальное восприятие пространства. Они могут увеличивать его и зрительно расширять стены. Поэтому активно использовать зеркала рекомендуют в небольших интерьерах. Но, чтобы такой декор не выглядел банально, дизайнеры советуют декорировать стены отражающей плиткой разного формата.
Тут уже всё зависит от площади помещения, и задач, которые необходимо выполнить. Если нужно сделать помещение пропорциональным, то лучше использовать квадратные плитки. Если есть необходимость поднять потолки, то в этом случае подойдёт вертикальная кладка, а горизонтальная плитка подойдёт для визуального расширения пространства.
Зеркальная плитка в интерьере
Металлический акцент
Металлический акцент
Металлическая плитка встречается в интерьерах реже всего. Бытует мнение, что она способна сделать пространство неприветливым и холодным, и подходит лишь для интерьеров в стиле хай-тэк. На самом же деле её можно использовать для оформления классических, скандинавских и современных пространств. Металлическая плитка работает таким же образом, как и зеркальная, но для неё нужно больше света, так как без него она превращается в непривлекательное серое пятно. Желательно использовать такую плитку для выделения акцентной стены в ванной или на кухне, иногда и в гостиной.
Акцентная металлическая стена в интерьере кухни
Идеальное решение для кухонного фартука
Идеальное решение для кухонного фартука
Кухонный фартук из металла или зеркала считается одним из самых красивых и стильных. Такие варианты не впитывают запахи, экологически безопасны, и невероятно красивы. Они отлично преображают интерьер, а маленькую комнату делают больше. Единственное, что они требуют повышенного внимания к себе. Их нужно чаще протирать от пятен и натирать до блеска ватным полотенцем или мягкой тряпкой из микрофибры.
Металлическая плитка в интерьере кухни
Зеркальная плитка в интерьере кухни
Зеркальный фартук
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