Подоконники, которые будут служить вечно

Подоконники, сделанные из керамогранита, будут служить долгие годы, не портясь, в отличие от пластиковых. И хотя это решение довольно нестандартное, однако, керамогранит — материал недорогой, прочный и очень крепкий.







Всё, что требуется сделать — это подобрать керамогранит для подоконников, купить клей и затирку. По уровню уложить плитку (решите самостоятельно, как вы хотите уложить плитку: две половинки или одну цельную + доборы по краям). Дать клею полностью схватиться. После этого затереть швы затиркой в тон плитке.







Смотрится очень аккуратно, практично, красиво!







Подробнее о том, как сделать подоконники из керамогранита, смотрите в видео ниже:



