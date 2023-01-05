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Чем подкормить герань зимой

Радующая еще недавно пышным цветением и насыщенным цветом листьев герань  вдруг начала чахнуть, а может даже сбрасывать листья?  Не огорчайтесь, все предельно легко исправить.
Дело в том, что с наступлением холодов одним из основных источников стресса для растений является повышенная температура и недостаточно влажный воздух, особенно если цветы находятся недалеко от батареи. Переставлять горшки с цветами не предлагается, достаточно правильно подкормить. Существует сразу 2 бюджетных и предельно простых способа все быстро исправить.

Чем подкормить герань зимой

Ошибочно полагать, что зимой подкормки не нужны. Стимулировать рост в зимний период действительно нет необходимости, а значит азотную составляющую нужно исключить. А вот кальций, калий, магний и фосфор в достаточном количестве помогут герани адаптироваться во время отопительного сезона. Обычная зола как раз богата этими и многими другими микроэлементами, но в чистом виде они плохо расщепляются, так как зола не растворяется в воде. Чтобы подкормка быстро сработала, достаточно добавить к 1 чайной ложке золы обычный 9%-й уксус в пропорции 1:1 и хорошо перемешать.

Чем подкормить герань зимой

Попав в кислую среду, зола перестает быть «жадиной». Для реакции достаточно 5 минут.  После этого получившуюся кашицу разводим в 1 литре воды и тщательно перемешиваем. Подкормка готова, можно переходить к поливу.

Чем подкормить герань зимой

Для приготовления второго варианта подкормки понадобится бюджетное аптечное средство — Аспаркам. В состав этих таблеток входят калий и магний. Достаточно измельчить 5 таблеток и растворить их в 1 л воды. Альтернативой может стать и покупное удобрение Калимаг, имеющее сходный состав.

Чем подкормить герань зимой

Такие подкормки не являются концентрированными, они не нанесут вреда корневой системе растений. Вносить их можно даже в сухую землю не чаще 1-2 раз в месяц. Благодаря этому у герани повысится иммунитет, растение быстро окрепнет. Листья перестанут обвисать, приобретут более насыщенный цвет и не будут больше желтеть или засыхать.

Чем подкормить герань зимой

Более наглядно о зимних подкормках герани в видео:


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Гераньподкормка

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