Порядок в холодильнике: 10 полезных советов, которые стоит знать каждому


Как содержать холодильник в чистоте?

Как содержать холодильник в чистоте?


Чистый холодильник не только обеспечивает хорошее настроение хозяйки, но и напрямую влияет на сохранность и качество продуктов, которые в нём находятся. Как привести холодильник в порядок, избавиться от неприятного запаха и правильно распределить продукты? Сегодня мы делимся простыми, но весьма полезными советами.







Пропавшие и просроченные продукты нужно выкидывать своевременно

Пропавшие и просроченные продукты нужно выкидывать своевременно


1. Даже если холодильник оснащён функцией саморазморозки, раз в месяц его стоит отключать от электропитания, вытаскивать все продукты и протирать от загрязнений. Это также позволяет провести небольшую ревизию, определить, какие продукты уже стоит выкинуть.




Хранить продукты лучше в специальных пластиковых контейнерах и пищевой плёнке

Хранить продукты лучше в специальных пластиковых контейнерах и пищевой плёнке


2. Рекомендуется следить за чистотой холодильника ежедневно, чтобы в нём не появлялись неприятные запахи. Избежать таковых можно, если упаковывать продукты в специальную пищевую плёнку, полиэтиленовые пакеты, пластиковые контейнеры. Также нужно следить, чтобы на полочки не проливалось молоко или другие жидкости, а испорченные продукты своевременно вынимались из холодильника.




Съёмные детали лучше мыть под проточной водой, вынимая из холодильника

Съёмные детали лучше мыть под проточной водой, вынимая из холодильника


3. Приступая к мытью холодильника стоит вынуть все съёмные детали и очистить их под проточной водой с использованием моющих средств. Внутреннюю часть холодильника выполоскать сложнее, поэтому для того, чтобы хорошо почистить его, рекомендуется использовать тёплый содовый раствор (один к двум). Сода хорошо справляется с загрязнениями, не портит поверхность, устраняет запах, легко смывается и не оставляет следов.





После мытья холодильник нужно протереть сухой тканью

После мытья холодильник нужно протереть сухой тканью


4. После финишного ополаскивания внутренней части холодильника, необходимо протереть его чистой мягкой тканью, которая не оставляет ворсинки. Идеально в подойдёт микрофибра. После этого холодильник должен проветриваться около получаса. Только после этого можно ставить в него продукты и включать электропитание.




Для протирания насухо подходит микрофибра

Для протирания насухо подходит микрофибра


5. Если после мытья в холодильнике остался неприятный запах, то нужно протереть его водой с уксусом. Это также продезинфицирует поверхность. Если запах не уйдёт и после этого, то потребуется намочить кусок ваты в уксусе и оставить на 2 часа в углу холодильника.




Уксус, сода и лимон хорошо борются с загрязнениями и запахами

Уксус, сода и лимон хорошо борются с загрязнениями и запахами


6. Ароматы также хорошо впитывает пищевая сода. Её рекомендуется насыпать в небольшую рюмку или открытую солонку и поставить в один из углов холодильника. Чтобы этот метод работал, менять соду нужно раз в 2-3 месяца.




От неприятных запахов спасут половинки яблок и кусочки чёрного хлеба

От неприятных запахов спасут половинки яблок и кусочки чёрного хлеба


7. Рис, чёрный хлеб и половинки яблок – отличные регуляторы ароматов. Причём, если яблоки нужно помещать на несколько дней, чтобы они собрали запахи, то чёрному хлебу для этого достаточно лишь 10-ти часов. Чтобы результат был эффективным, куски хлеба или яблок нужно разложить на каждой полке.




Яйца нужно хранить в закрытых контейнерах

Яйца нужно хранить в закрытых контейнерах


8. Интересно, что обычные куриные яйца чувствительны к посторонним запахам и через свою скорлупу могут впитывать их, как губка. При этом яйца ещё выделяют углекислый газ, поэтому их лучше прятать в специальные контейнеры с крышкой.




Рыбу и овощи лучше хранить в отдельных контейнерах

Рыбу и овощи лучше хранить в отдельных контейнерах


9. Колбаса и сосиски обладают очень сильным ароматом, но при этом прятать их в полиэтиленовые пакеты ни в коем случае нельзя. Хранить такие продукты желательно, обернув в пищевую плёнку или положив в пластиковый контейнер с плотно закрывающейся крышкой.




У каждого продукта должно быть своё место в холодильнике

У каждого продукта должно быть своё место в холодильнике


10. Несколько слов о правильной расстановке продуктов в холодильнике. На самом верху стоит хранить мясо, полуфабрикаты и приготовленные блюда. Средняя полка для молочных продуктов. Ниже можно хранить овощи и фрукты. В дверцу стоит распределить молоко, растительные масла, яйца и соки. Рядом нельзя класть мясо и молочные продукты, также рыба не выносит соседства с овощами.

