Порядок в холодильнике: 10 полезных советов, которые стоит знать каждому





Как содержать холодильник в чистоте?



Чистый холодильник не только обеспечивает хорошее настроение хозяйки Чистый холодильник не только обеспечивает хорошее настроение хозяйки , но и напрямую влияет на сохранность и качество продуктов, которые в нём находятся. Как привести холодильник в порядок, избавиться от неприятного запаха и правильно распределить продукты? Сегодня мы делимся простыми, но весьма полезными советами.









, раз в месяц его стоит отключать от электропитания, вытаскивать все продукты и протирать от загрязнений. Это также позволяет провести небольшую ревизию, определить, какие продукты уже стоит выкинуть., чтобы в нём не появлялись неприятные запахи. Избежать таковых можно, если упаковывать продукты в специальную пищевую плёнку, полиэтиленовые пакеты, пластиковые контейнеры. Также нужно следить, чтобы на полочки не проливалось молоко или другие жидкости, а испорченные продукты своевременно вынимались из холодильника.и очистить их под проточной водой с использованием моющих средств. Внутреннюю часть холодильника выполоскать сложнее, поэтому для того, чтобы хорошо почистить его, рекомендуется использовать тёплый содовый раствор (один к двум). Сода хорошо справляется с загрязнениями, не портит поверхность, устраняет запах, легко смывается и не оставляет следов., необходимо протереть его чистой мягкой тканью, которая не оставляет ворсинки. Идеально в подойдёт микрофибра. После этого холодильник должен проветриваться около получаса. Только после этого можно ставить в него продукты и включать электропитание., то нужно протереть его водой с уксусом. Это также продезинфицирует поверхность. Если запах не уйдёт и после этого, то потребуется намочить кусок ваты в уксусе и оставить на 2 часа в углу холодильника.Её рекомендуется насыпать в небольшую рюмку или открытую солонку и поставить в один из углов холодильника. Чтобы этот метод работал, менять соду нужно раз в 2-3 месяца.Причём, если яблоки нужно помещать на несколько дней, чтобы они собрали запахи, то чёрному хлебу для этого достаточно лишь 10-ти часов. Чтобы результат был эффективным, куски хлеба или яблок нужно разложить на каждой полке.чувствительны к посторонним запахам и через свою скорлупу могут впитывать их, как губка. При этом яйца ещё выделяют углекислый газ, поэтому их лучше прятать в специальные контейнеры с крышкой., но при этом прятать их в полиэтиленовые пакеты ни в коем случае нельзя. Хранить такие продукты желательно, обернув в пищевую плёнку или положив в пластиковый контейнер с плотно закрывающейся крышкой.На самом верху стоит хранить мясо, полуфабрикаты и приготовленные блюда. Средняя полка для молочных продуктов. Ниже можно хранить овощи и фрукты. В дверцу стоит распределить молоко, растительные масла, яйца и соки. Рядом нельзя класть мясо и молочные продукты, также рыба не выносит соседства с овощами.