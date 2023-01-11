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15 фактов о сыре, после которых вы проникнетесь к нему уважением

1. Первопродукт


15 фактов о сыре, после которых вы проникнетесь к нему уважением

 

Сыр — очень древний продукт. Впервые сыр начали готовить ещё 7000 лет назад до нашей эры. Большинство исследователей считают, что первый сыр появился на Ближнем Востоке. Кочевники, чтобы сохранить кобылье молоко, створаживали его и высушивали на солнце.

2. Сыр — афродизиак


15 фактов о сыре, после которых вы проникнетесь к нему уважением

Некоторые сорта сыра, особенно те, что с плесенью, относятся к афродизиакам, то есть продуктам, повышающим сексуальную чувственность. Причем как у мужчин, так и у женщин.

3. Сычуг


15 фактов о сыре, после которых вы проникнетесь к нему уважением

При изготовлении большинства сыров производители используют реннин — пищеварительный фермент, расщепляющий пептиды. Риннин выделяется из сычуга, части желудка жвачных животных (телят и ягнят), поэтому принципиальные веганы не едят сыров.

4. Коллекционеры


15 фактов о сыре, после которых вы проникнетесь к нему уважением

Люди, которые увлекаются коллекционированием сырных этикеток, называются тиросемиофилистами.

5. Глазастый сыр


15 фактов о сыре, после которых вы проникнетесь к нему уважением

Отличительной чертой некоторых сортов сыра являются дырки. Откуда они берутся? Они появляются в результате движения бактерий, вызываемого газом. Эти пузырьки с газом специалисты называют «глазами».

6. Сыр и церемониал


15 фактов о сыре, после которых вы проникнетесь к нему уважением

Во Франции настоящий культ сыра. Некоторые сорта сыров являются обязательным атрибутом государственного церемониала. По этом у поводу Шарль де Голль сетовал: «Невозможно управлять страной, в которой имеется 246 видов сыра!».

7. Сыр Бри


15 фактов о сыре, после которых вы проникнетесь к нему уважением

Одним из самых преданных ценителей сыра был Карл Великий. Любимым сортом сыра у него был сыр «Бри». Этот вид сыра очень «капризный»: он «живёт» лишь 84 дня, 4 часа и 23 минуты. После этого срока сыр употреблять нельзя — можно отравиться.

8. Катание сыра


15 фактов о сыре, после которых вы проникнетесь к нему уважением

Ежегодно в пригороде Глостера проводится «Национальный чемпионат по катанию сыров». Участники поочерёдно бегут с холма Купер-Хил за головкой сыра, пущенной церемониймейстером с вершины. Побеждает тот, кто догонит головку сыра быстрее остальных. Её победитель и получет в качестве приза.

9. Королевский подарок


15 фактов о сыре, после которых вы проникнетесь к нему уважением

Сыр может быть не только спортивным снарядом, но и ценным подарком. Круг сыра Чеддер был подарен в день свадьбы королеве Виктории. Весил этот презент полтонны.

10. Цвет сыра


15 фактов о сыре, после которых вы проникнетесь к нему уважением

Сыры бывают разные не только по сортам, но и по цвету. От чего зависит цвет? От состава молока, из которого сыр готовится. Цвет молока зависит от того, что корова, или коза, или кобыла ест. Чем больше в молоке в-каротина, тем интенсивнее цвет сыра. Некоторые сорта сыра подкрашивают отваром цветков календулы или морковным соком.

11. Спасение вином


15 фактов о сыре, после которых вы проникнетесь к нему уважением

Сыр вином можно не только запивать, но и при помощи вина сохранить. Один из традиционных способов сохранения сырной головки заключается в том, что в её серцевину вставляется перевернутая бутылка вина. Так сыр дольше остается свежим.

12. Сырный залог


15 фактов о сыре, после которых вы проникнетесь к нему уважением

Сыр используется в банковском деле. С середины XX века некоторые банки на севере Италии стали выдавать кредиты сыроделам под залог пармезана. Головки сыра, обычно созревающие 2–3 года, банк помещает в специальное хранилище. Если кредитор задерживает выплаты, банк может продать сыр.

13. Сыр «Касу марцу»


15 фактов о сыре, после которых вы проникнетесь к нему уважением

Пожалуй, самый специфический сорт сыра — сицилийский «Касу марцу». Этот сыр, мягко скажем, на любителя. Его выдерживают дольше обычной стадии ферментации, подвергая гниению, в ходе которого личинки сырной мухи ускоряют процесс распада жиров в сыре и делают его мягким. Если побеспокоить эти личинки, они могут прыгнуть на расстояние до 15 сантиметров, поэтому этот сыр часто едят в специальных очках. Многие гурманы даже не удаляют червей перед употреблением.

14. Сыр и гадание


15 фактов о сыре, после которых вы проникнетесь к нему уважением

В свое время сыр был не только едой. В древности, да и в средневековье, его наряду с яйцом, плющом, костями, бараньей печенью, фиговым листом и кофейной гущей использовали для гадания.

15. Сырный трактат


15 фактов о сыре, после которых вы проникнетесь к нему уважением

Самая известная книга о сыре была написана французским сыроваром Андре Симоном. Он писал свой трактат «О сырном деле» 17 лет. В нем он поведал об особенностях приготовления 839 сортов сыра.

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15 фактов о сыре, после которых вы проникнетесь к нему уважением

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15 фактов о сыре, после которых вы проникнетесь к нему уважениемПодписаться на мой Instagram
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