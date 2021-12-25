Почему я никогда не выбрасываю мандариновую кожуру - 6 полезных способов ее применения!

Уже несколько лет, как начинается сезон мандаринов я начинаю собирать мандариновую кожуру. Узнала все эти способы применения от знакомой, за что её огромное спасибо. Решила и с Вами поделиться этими дельными советами. Думаю, что после прочтения этой статьи Вы тоже перестанете выбрасывать кожуру мандаринов в мусорное ведро.

Сперва я очень хорошо мою мандарины со средством для мытья фруктов. (Подойдет детское средство для мытья посуды).

Для тех, кто любит смотреть видео, я тоже подготовилась. Вот, посмотрите, что я делаю с мандариновой кожурой:

Затем очищаю мандарины от кожуры. Мандарин конечно съедаю, а кожуру выкладываю на стол и она сама за несколько суток высохнет. Плодоножку сразу убираю, она нам не нужна.

Когда кожура полностью высохла, то она становится ломкой. Часть я разламываю на небольшие кусочки и перекладываю в баночку для детского пюре — очень удобно.

Первый способ применения.

Куда я использую такую кожуру? В чай! С этими мандариновыми корками обычный черный чай становится очень ароматным.

Я еще делаю так: перекладываю эти корочки сразу к крупно листовому чаю и листики чая впитывают аромат от кожуры и чай становится более ароматным. Попробуйте.

мандариновый порошок! Просто перекладываю кожуру в кофемолку и измельчаю. Аромат мандаринов наполняет всю комнату и сразу хочется елку и Новый год :) Из остальных мандариновых корок я делаю! Просто перекладываю кожуру в кофемолку и измельчаю.Аромат мандаринов наполняет всю комнату и сразу хочется елку и Новый год :)

Храню такой порошок в стеклянных баночках от детского пюре с плотно закрытой крышкой.

Второй способ применения.

Этот мандариновый порошок отличный ароматизатор для выпечки, напитков и даже в качестве приправы к мясу!

Ну вот в выпечки такой мандариновый порошок полностью заменяет ванилин. Цитрусовый приятный аромат — что может быть лучше?!

Третий способ применения.

Такой мандариновый порошок отличное средство для лечения простуды, кашля. В нем очень много витамина С.

Беру столовую ложку порошка + стакан воды. Кипячу минут 5 и даю настояться час-два. Употребляю перед едой по несколько столовых ложек предварительно процедив.

Четвертый способ применения.

Маски для лица! К примеру такая: 1 ч.л. мандаринового порошка + 1 ч.л. желтка + 1 ч.л. сметаны. Все смешиваю и на лицо. Немного полежу с такой маской и смываю. Отличный освежающий эффект.

Мандариновый скраб! Просто смешиваю мандариновый порошок с водой до кашеобразного состояния и использую, как обычный скраб.

Мандариновая вода! Порошок смешиваю с водичкой и этой водой умываюсь по утрам.

Еще можно сделать из такой воды ледяные мандариновые кубики и протирать ими по утрам лицо. Просто в обычную форму для льда выливаю мандариновую воду и в морозилку.

Пятый способ применения.

Сушеные корки мандаринов — это отличный способ борьбы с молью. Вот работает на 100%, лично мной проверено. Моль исчезает уже на второй день. Главное побольше положить корок. Это лучший способ против моли, который я знаю. Если Вас мучает моль, то попробуйте использовать мандариновую кожуру и Вы скажите мне спасибо :).

Шестой способ применения.

Раскладываю сушеные мандариновые корки в шкафы с одеждой. Хороший запах гарантирован! И никаких ароматизаторов не надо……… натурально и безопасно.

Вот так я применяю мандариновые корки. Думаю, что какой-то из способов Вам тоже приглянулся и теперь Вы, как и я, будете собирать корки.







