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Почему я никогда не выбрасываю мандариновую кожуру - 6 полезных способов ее применения!

Почему я никогда не выбрасываю мандариновую кожуру - 6 полезных способов ее применения!

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Уже несколько лет, как начинается сезон мандаринов я начинаю собирать мандариновую кожуру. Узнала все эти способы применения от знакомой, за что её огромное спасибо. Решила и с Вами поделиться этими дельными советами. Думаю, что после прочтения этой статьи Вы тоже перестанете выбрасывать кожуру мандаринов в мусорное ведро.
 
 
Сперва я очень хорошо мою мандарины со средством для мытья фруктов. (Подойдет детское средство для мытья посуды).
 
Для тех, кто любит смотреть видео, я тоже подготовилась. Вот, посмотрите, что я делаю с мандариновой кожурой:
 
Затем очищаю мандарины от кожуры. Мандарин конечно съедаю, а кожуру выкладываю на стол и она сама за несколько суток высохнет. Плодоножку сразу убираю, она нам не нужна.
 
Когда кожура полностью высохла, то она становится ломкой. Часть я разламываю на небольшие кусочки и перекладываю в баночку для детского пюре — очень удобно.
 
Первый способ применения.
 
Куда я использую такую кожуру? В чай! С этими мандариновыми корками обычный черный чай становится очень ароматным.
 
Я еще делаю так: перекладываю эти корочки сразу к крупно листовому чаю и листики чая впитывают аромат от кожуры и чай становится более ароматным. Попробуйте.
 
Из остальных мандариновых корок я делаю мандариновый порошок! Просто перекладываю кожуру в кофемолку и измельчаю.
Аромат мандаринов наполняет всю комнату и сразу хочется елку и Новый год :)
 
Храню такой порошок в стеклянных баночках от детского пюре с плотно закрытой крышкой.
 
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Второй способ применения.
 
Этот мандариновый порошок отличный ароматизатор для выпечки, напитков и даже в качестве приправы к мясу!
 
Ну вот в выпечки такой мандариновый порошок полностью заменяет ванилин. Цитрусовый приятный аромат — что может быть лучше?!
 
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Третий способ применения.
 
Такой мандариновый порошок отличное средство для лечения простуды, кашля. В нем очень много витамина С.
 
Беру столовую ложку порошка + стакан воды. Кипячу минут 5 и даю настояться час-два. Употребляю перед едой по несколько столовых ложек предварительно процедив.
 
Четвертый способ применения.
 
Маски для лица! К примеру такая: 1 ч.л. мандаринового порошка + 1 ч.л. желтка + 1 ч.л. сметаны. Все смешиваю и на лицо. Немного полежу с такой маской и смываю. Отличный освежающий эффект.
 
Мандариновый скраб! Просто смешиваю мандариновый порошок с водой до кашеобразного состояния и использую, как обычный скраб.
 
Мандариновая вода! Порошок смешиваю с водичкой и этой водой умываюсь по утрам.
 
Еще можно сделать из такой воды ледяные мандариновые кубики и протирать ими по утрам лицо. Просто в обычную форму для льда выливаю мандариновую воду и в морозилку.
 
Пятый способ применения.
 
Сушеные корки мандаринов — это отличный способ борьбы с молью. Вот работает на 100%, лично мной проверено. Моль исчезает уже на второй день. Главное побольше положить корок. Это лучший способ против моли, который я знаю. Если Вас мучает моль, то попробуйте использовать мандариновую кожуру и Вы скажите мне спасибо :).
 
 
Шестой способ применения.
 
Раскладываю сушеные мандариновые корки в шкафы с одеждой. Хороший запах гарантирован! И никаких ароматизаторов не надо……… натурально и безопасно.
 
Вот так я применяю мандариновые корки. Думаю, что какой-то из способов Вам тоже приглянулся и теперь Вы, как и я, будете собирать корки.
 

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Может Вы знаете еще какие способы применения этого чудного продукта? Буду рада, если подскажите.

 

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