Почему подводные лодки всегда черного цвета и что за прямоугольники к ним крепят

Когда-нибудь приходилось обращать внимание на то, что подводные лодки выкрашены именно в черный цвет? В первом приближении становится понятно, что черный, как-то не очень хорошо соотносится с цветом воды. Почему же субмарины не красят в синий, голубой или серый цвет? Не менее интересен еще и вопрос о том, что за загадочные черные прямоугольники крепят на корпус подводной лодки. Выглядит все это странно, но на оба вопроса есть рациональные объяснения.
Субмарины в черном
Черный цвет - в самый раз. |Фото: forums.wrk.ru.
Подводные лодки красят в черный цвет вовсе не потому, что «пафосно и круто». Для того, чтобы лучше понять вопрос, следует сначала взглянуть на морских обитателей. Их внешний вид был определен эволюцией, которая на протяжении миллионов лет приспосабливала живые организмы к агрессивной среде. Например, акулы и киты имеют светлое брюхо и темную спину. Все для того, чтобы отражать меньше света проникающего с поверхности. Аналогичным образом ситуация обстоит и с подводными лодками.
Лучшая маскировка. |Фото: vsepodrobnosti.ru.
Казалось бы, вода куда больше ассоциируется с синим, темно-синим, голубым, даже серым, но никак не черным цветом. На самом деле это не так. Достаточно посмотреть на фотографии подводных лодок в надводном положении, чтобы понять, насколько черный цвет намного лучше маскирует субмарину, особенно при учете ее низкого профиля относительно поверхности воды.
Сила цвета. |Фото: dooralei.ru.
Примечание: само собой, есть и исключения. Например, в Иране, Израиле, Северной Корее и ряде других прибрежных стран широко используют подводные лодки, покрашенные в зеленый цвет. Делается это также для маскировки с учетом оттенка местных прибрежных вод.
Бывают еще зеленые. |Фото: engine-market.ua.
Самое главное, что черный цвет отражает меньше всего света, что повышает незаметность субмарины не только в надводном, но и в подводном положении. Чем глубже опускается субмарина, тем темнее становится водная масса. Черный цвет позволяет защитить подводку от визуального обнаружения, когда она идет на совсем небольшой глубине. Впрочем, большинство подлодок сегодня имеют черный цвет не столько из-за выбора краски, сколько из-за использования безэховых пластин.
Покажи мне свои кубики
Хорошо видны на ремонте. |Фото: zen.yandex.tm.
Теперь, что касается загадочных квадратов на подводных лодках. Это и есть уже упомянутые выше безэховые пластины, которые крепятся на субмарину с целью маскировки. Вот только если черный цвет скрывает подлодку от визуального обнаружения, то пластины нужны для ее сокрытия от средств радиолокационного и шумового обнаружения. Выражаясь простым языком, безэховые пластины значительно повышают звукоизоляцию корпуса судна. Кстати, устанавливают их не только на субмарины, но и на корабли.
Подавляют шум. ¦Фото: zen.yandex.by.
Впервые безэховые пластины применили немцы во время Второй мировой войны. В Германии они назывались «Alberich» в честь невидимого карлика из германской мифологии. Однако, после окончания войны о технологии забыли почти на два десятка лет. К широкому использованию шумоизоляции вернулись только в 1970-е. Изготавливаются пластинки современного типа из многослойных синтетических материалов.
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