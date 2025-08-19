От бобовой похлёбки до риса с жемчужинами: из чего состоял рацион древних римлян

Еда у древних римлян была простая и в то же время сложная, как на современный взгляд. /Фото: 365info.kz

Фрукты на фреске, найденной в Помпеях. /Фото: wikipedia.org

Рацион римлян был не таким разнообразным, как сейчас. /Фото: hi-news.ru

Две тысячи лет назад большинство людей не отличалось изысканным кулинарным вкусом. /Фото: disgustingmen.com

У богачей стол был поинтереснее. /Фото: foodandmood.com.ua