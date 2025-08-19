От бобовой похлёбки до риса с жемчужинами: из чего состоял рацион древних римлян

Еда всегда представляла неотъемлемую часть жизни человека, потому она и поражает своим разнообразием. Но далеко не каждый из нас задумывается о том, что доступный нынче ассортимент продуктов и блюд появился не так уж и давно, а вот в древние времена такого изобилия было не найти. Впрочем, это не мешало тем же римлянам ещё пару тысяч лет назад иметь довольно занятный рацион.
Еда у древних римлян была простая и в то же время сложная, как на современный взгляд. /Фото: 365info.kz
Прежде всего, стоит отметить, что в древние времена имущественное разделение играло куда большую роль, чем сегодня, поэтому древнеримские граждане могли иметь довольно различный друг от друга рацион, в зависимости от сословия, к которому они принадлежали. С другой стороны, они имели в своих продуктовых наборах и множество сходств. Последнее во многом связано с том, что жители Римского государства располагали относительно небольшим ассортиментом продуктов. Ведь тогда в средиземноморском регионе было не найти привычных нам картошки или помидор, большинства общедоступных нынче фруктов и круп.
Фрукты на фреске, найденной в Помпеях. /Фото: wikipedia.org
В те времена на столе античного человека можно было найти огурец, кабачок, репу, лук и чеснок, маслины, капусту. Набор фруктовых деревьев и ягодных кустов тоже был поскромнее: так, выращивали яблоки и груши, айву, сливы и персики, а также виноград. Среди белковых продуктов на первом месте выступало не мясо, а представители бобовых - именно этим объясняется немалое количество блюд из гороха и чечевицы.
Интересный факт: довольно распространённым блюдом являлась похлёбка из бобов, чаще всего из чечевицы, которую щедро сдабривали луком и чесноком, в которых нужды никогда не было.
Рацион римлян был не таким разнообразным, как сейчас. /Фото: hi-news.ru
Одной из ключевых частей в меню любого римлянина был, разумеется, хлеб, а также каши из круп - наиболее часто готовили пшённую. Однако пустую её могли не есть, ведь даже небогатые граждане имели возможность поставить на стол ягоды, мёд, орехи и другие вкусности. Были в рационе жителей Римской империи две с лишним тысячи лет назад и молочные продукты, причём речь идёт не только о молоке, но и о производных, например, твороге, а ещё производили сыр. По свидетельству античных авторов, большинство граждан не отличались приверженностью к излишествам в употреблении еды, а набор блюд был довольно скромным.
Две тысячи лет назад большинство людей не отличалось изысканным кулинарным вкусом. /Фото: disgustingmen.com
Это, кстати, понятно ещё и по тому, что мясо не было самым доступным продуктом. То есть, ту же свинину или курятину они, конечно, если, но повседневными продуктами они точно не были. Мясной ассортимент также пополнялся гусями и дичью вроде голубей и даже дроздов. Учитывая, что речь идёт о средиземноморском регионе, само собой, в рационе были различные виды рыбы и морепродукты. Что касается напитков, то здесь больше всего информации осталось, как ни странно, о вине - оказывается, его употребляли все, но не в чистом виде, а разводили водой или мёдом. Знали в античные времена и пиво.
У богачей стол был поинтереснее. /Фото: foodandmood.com.ua
И если с меню простолюдинов всё более-менее понятно, то вопрос наполнения роскошных пиров у римской знати и императоров вызывает не меньший интерес. В принципе их рацион имел и множество аналогичных блюд - аристократы тоже ели хлеб и каши. Вот только они ещё и использовали свои финансовые возможности, чтобы разнообразить свой рацион. Зачастую они могли отведать более широкий выбор морепродуктов, их блюда можно было сдобрить разными соусами. Впрочем, иногда стремление показать свою состоятельность выходила за рамка разумного - сохранились свидетельства, что некоторые императоры, сумевшие заполучить редкую тогда рисовую кашу, на этом не останавливались, а красоты ради добавляли в неё...жемчужины.
