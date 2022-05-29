Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Александр Забобонин
    При чем Советский Союз и Богданов? Автор изучай историю, когда было 300 лет дому Романовых?5 изобретателей, ...
  • Михаил Бутов
    Православие зародилось явно не во Львове. Это город, основанный князьями западной Руси в середине 13 века.Истоки православи...
  • Наталья Середа
    Получила удовольствие.Такие картины може писать только человек со светлой, чистой и доброй душой, легким характером.С...Причудливые карти...

Компактно и комфортно: мини-отель из морского контейнера


Мини-отель из морского контейнера.

Мини-отель из морского контейнера.

 

Несмотря на то, что жилища из контейнеров – уже не новинка, архитекторы продолжают удивлять современных обывателей компактными домами, сделанными на основе этих металлических кубов. Так, в Австралии есть сеть комфортных гостиничных номеров из морских контейнеров, дизайн которых настолько продуман, что очутившись там, клиенты не замечают никакой разницы между этими жилищами и традиционными постройками.

Проект, реализованный австралийской архитектурной фирмой Contained.

Проект, реализованный австралийской архитектурной фирмой Contained.

 

Австралийская фирма Contained специализируется на строительстве микро-домов, основу которых составляют морские контейнеры, бывшие в употреблении. В производстве подобных жилищ акцент ставится на том, что их легко перемещать в любую точку земного шара. А еще архитекторы уделяют большое внимание практичности и стильному дизайну дома.
Гостиная в миниотеле из морского контейнера.

Гостиная в миниотеле из морского контейнера.

 
Комфортный гостиничный номер в 20-футовом контейнере.

Комфортный гостиничный номер в 20-футовом контейнере.

 

Одним из последних реализованных проектов фирмы являются гостиничные номера. Каждый из них сделан из отдельного контейнера. Корпус жилища обшит тепло-, звуко- и гидроизоляционными материалами. Большие стеклянные двери и позволяют естественному свету проникать внутрь на протяжении всего дня.

Компактно и комфортно: мини-отель из морского контейнера

"Двуспальная

 

Объем контейнера 33 куб. м. В этом пространстве нашлось место для двуспальной кровати размера, небольшой гостиной, кухни и санузла. Перед домиком под раскладным тентом оборудована просторная терраса.
Мини-кухня в жилище из контейнера.

Мини-кухня в жилище из контейнера.

 

источник

Если вам понравился пост, пожалуйста, поделитесь им со своими друзьями:





Компактно и комфортно: мини-отель из морского контейнера

И не забудьте:
Компактно и комфортно: мини-отель из морского контейнераПодписаться на мой Instagram
Ссылка на первоисточник
Обсудить

Картина дня

наверх