Духи вместо душа: гигиенические хитрости дам ХVІІІ-ХІХ веков

Ещё несколько столетий назад повседневная стирка была недоступной роскошью. Тогдашние чистящие составы были жёсткими, быстро изнашивали ткань, растягивали волокна и портили одежду. И вот тут возникает логичный вопрос, каким образом люди справлялись с запахами, которые со временем неизбежно въедались в материалы?
1. Мода галантного века
Этот период оставил после себя моду, в которой роскошь была не просто желательной, а обязательной. Женский костюм ХVІІІ столетия в Европе составлялся по принципу многослойности и внешней торжественности. Даже повседневный образ дамы из высшего общества выглядел сложным и продуманным. На каждый день надевали закрытое платье, которое носили поверх нательного белья и сорочки, выполнявшей не только гигиеническую, но и защитную функцию – она предохраняла дорогие ткани от быстрого износа.
Для выходов в свет наряд становился ещё более сложным. Первым слоем служил плотный подъюбник, придававший юбке объём, а поверх него крепилась специальная жёсткая вставка – стомак, обычно V-образной формы. Эта деталь не только поддерживала форму платья, а и подчёркивала осанку. Лишь после этого надевали распашное платье, богато украшенное и тщательно скроенное. Крой таких нарядов соответствовал идеалам эпохи. Рукава чаще всего доходили до локтя и щедро декорировались кружевами, лентами и оборками. Вырез на груди был глубоким и чаще всего квадратным, а корсет затягивали очень плотно, поскольку тонкая талия считалась главным признаком изящества и благородства.
Юбка, напротив, расширялась в области бёдер, создавая характерный силуэт, который сегодня легко узнаётся как символ Галантного века. Для пошива использовали исключительно натуральные материалы. В ходу были шёлк и атлас, бархат и вельвет, дамаст, муслин, лён и хлопок, а для отдели – тюль. Ткань редко оставляли без украшений. На ней частенько вышивали цветочные мотивы, орнаменты или сложные узоры, подчёркивающие статус владелицы. Такой наряд был не просто одеждой, а демонстрацией вкуса, достатка и положения в обществе. Именно поэтому мода галантного века выглядела столь пышно нарочито изыскано. Однако были и свои сложности, как правило, связанные с гигиеной и уходом как за одеждой, так и за телом.
2. Уход
Натуральные ткани всегда требовали бережного обращения, а несколько веков назад – особенно. Частая стирка с использованием жёстких щелочных составов быстро разрушала волокна, ткань деформировалась, теряла форму, выцветала и начинала буквально рассыпаться на глазах. При этом материалы стоили дорого, а изготовление платья занимало немало времени, поэтому менять гардероб каждую неделю не могли даже представители знатных семей. Вопрос ухода за одеждой был существенной проблемой и насущной необходимостью.
Основной упор делали на сухую чистку и локальное устранение загрязнений. Платья регулярно «вычёсывали» щётками, выбивали пыль, аккуратно очищали подолы, которые особенно страдали от уличной грязи. Пятна старались выводить точечно, как правило, с помощью уксуса, спирта, золы, мыльных растворов или травяных настоев. Делалось это очень аккуратно, поскольку любое неосторожное движение могло безвозвратно испортить дорогую ткань или вышивку.
С запахами боролись в первую очередь проветриванием. После балов и приёмов наряды вывешивали у открытых окон, в галереях, на чердаках или во дворе. Считалось, что свежий воздух способен «оживить» ткань и убрать неприятные нотки. Однако полностью решить проблему это не могло. Улицы были полны пыли, копоти, навоза, а представления о личной гигиене сильно отличались от современных. Выходом стало простое, но крайне практичное решение – подмышечники.
Эти небольшие вставки из ткани, чаще всего в форме полукруга, пришивали с изнанки платья в области подмышек. Они впитывали пот и запахи, защищая основной материал от повреждений и позволяя реже подвергать наряд чистке и стирке. Подмышечники можно было легко отпороть, постирать или заменить, что значительно продлевало срок службы платья. Позднее появились и примитивные средства, которые сегодня можно назвать предшественниками дезодорантов. Использовали соду, тальк, толчённые травы и ароматические порошки. Лишь к концу ХІХ века начали распространяться промышленные средства, отдалённо напоминающие современные антиперспиранты. Но к тому времени мода на тяжёлые, многослойные и пышные платья уже постепенно уходила в прошлое, уступая место более простым и практичным силуэтам.
3. Гигиена
Гигиена женщин ХVІІІ века сильно отличалась от современных представлений о чистоте, но это не значит, что за собой вовсе не следили. Просто делали это иначе – с учётом моды, бытовых условий и медицинских знаний того времени. Полноценное купание происходило редко (иногда всего несколько раз в год). В повседневной жизни ограничивались умыванием и обтиранием. По утрам и вечерам мыли лицо, шею, руки, иногда зону декольте. Для этого использовали воду, настои трав, уксус, розовую или лавандовую воду. Мыло применялось с осторожностью, поскольку изготавливали его на основе жиров и щёлока. Волосы мыли крайне редко, иногда раз в несколько месяцев.
Их очищали пудрой, мукой или крахмалом, а затем тщательно вычесывали. Причёски при этом могли не разбираться неделями, а иногда и дольше. Что касается нужд, то и здесь всё было учтено под сложный костюм. В домах знати использовали ночные горшки. Сходить «по-маленькому» женщинам помогал крой одежды, под пышными юбками не было как такового нижнего белья в привычном понимании. Поэтому многослойный наряд позволял аккуратно присесть, не раздеваясь полностью.
