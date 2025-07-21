«В тихом омуте…», или Почему отношения без конфликтов могут быть ловушкой

Порой нам кажется, что если в отношениях нет конфликтов, то они – идеальны. Но так ли это на самом деле? Ведь утопий не существует... Данный материал попробует помочь разобраться, не скрываются ли «подводные камни» в бесконфликтных отношениях.
1. Полезно ли никогда не ссориться в отношениях?
Всё зависит от множества аспектов. Дайте себе честный ответ на вопрос: не спорите, потому что в отношениях всё складывается идеально, или не спорите, потому боитесь расстроить партнера? Это большая разница. Ибо во втором случае... всё ну такое себе. Психологи напоминают: избегание конфликта - это форма конфликта. Как так? Всё просто. Если нам хочется что-то сказать, но мы этого не говорим, мы создаем в себе большую пустоту, которая в конечном итоге выйдет наружу. В плохой форме, поверьте. И чем дольше вы будете его сдерживать, тем сильнее и больнее это взорвётся рано или поздно.
Важно помнить, что разногласия являются естественной частью любых отношений. Никакие два человека не смогут прийти к согласию во всем, и будут моменты, когда вы в чем-то не согласны. Однако если вы научитесь спорить здоровым образом, это укрепит отношения. Без вариантов. Однако если вы вообще избегаете конфликтов, то ваши отношения со временем войдут в стагнацию.
2. Зачем нам нужны конфликты?
Да блин, хорошо, что поспорили! / Фото: fartune.ru
Каждый человек индивидуален и имеет свои собственные мнения, точки зрения, эмоции и опыт, которые делают его не таким, как все. Человек с постоянной улыбкой на лице – не робот ли?
Спорить надо, и классно, если спор будет проходить спокойно, но мы все - всего лишь люди, и иногда эмоции берут верх. Иногда мы думаем, что сказали что-то важное, а партнёр нас просто игнорирует, и мы раздражаемся до такой степени, что нужно выразить себя, переведя это в спор/конфликт. И это... нормально! Если вы сказали в споре что-то, чего не следовало говорить, – извинитесь. Если вы повысили голос – после спора объяснитесь, чтобы партнёр смог понять ваши намерения. Споры/ссоры/конфликты случаются и даже должны случаться (чтобы вы нашли компромиссы) и это само по себе неплохо, но вам нужно научиться относиться к ним как можно более уважительно, а также учиться на них, чтобы они были конструктивными, а не деструктивными. В чём разница? Расскажет следующий пункт данного материала.
3. Конструктивные и деструктивные споры
Так выглядит конструктивный спор. / Фото: psychoforall.ru
Конструктивный спор требует общения и уважения друг к другу. Вам нужно уметь выражать свои мысли честно, не нападая на другого человека и не обвиняя его в том, что он не поддерживает вашу точку зрения. В конструктивном споре вы ВСЕГДА должны быть готовы выслушать то, что говорит партнёр. Если вы сможете это сделать, то сможете разрешать конфликты позитивным образом. Так ваши отношения будут продолжать крепнуть. Правда!
Однако если вы будете спорить деструктивно, это может испортить и со временем, скорее всего, разрушит ваши отношения. Если вы постоянно нападаете на другого человека и/или не желаете слушать, что он говорит, конфликт только усугубится. А это в конечном итоге может привести к несчастливым отношениям, расставанию или разводу.
4. Как узнать, что вы спорите деструктивно?
Деструктивный спор. / Фото: Midjourney
Большинство из нас в какой-то момент были в жестокой ссоре со своими партнерами. Возможно, мы сказали то, что не имели в виду, или, может быть, мы наговорили лишнего в истерике. Если мы потом сожалеем об этом – это хороший знак: значит, нам не всё равно. А вот деструктивный спор характеризуется враждебностью, негативностью и отсутствием раскаяния. Цель – победить, доказать только свою точку зрения или просто заставить другого человека почувствовать себя плохо, а не разрешить конфликт. И это правда... хреново.
Если оба партнёра сосредоточены лишь на нападках друг на друга, и ни один из них не заинтересован в решении конфликта, это часто приводит к крикам, оскорблениям и даже физическому насилию. Если вы обнаружите, что участвуете в деструктивных спорах, важно сделать шаг назад и оценить: почему вы это делаете? Варианты тут такие:
• Вы злитесь на что-то, что произошло в прошлом?
• Вы чувствуете неуверенность или угрозу?
• Вы спорите ради спора?
• Может быть, вы спорите потому, что постоянно находитесь в оборонительной позиции?
Если вы ответили положительно почти на все эти вопросы, то тогда конфликты в отношениях – путь к их завершению.
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