Как иностранцы тюнинговали «Лады» и «Нивы»: 7 лучших машин

Автомобили марки ВАЗ, несомненно, наиболее популярны в России и в странах бывшего СССР. Но «Жигули» и «Нивы» также немало поколесили по дорогам и других стран. За границей машины из Тольятти пользуются спросом за доступность, простоту, надежность. А то, чего ВАЗам явно не хватает, - динамики и внешней красоты, - можно легко исправить с помощью тюнинга. Так как же за границей дорабатывают наши машины – далее в обзоре.
Британская «Лада» в Top Gear
Lada Riva после доработки в Lotus Engineering. | Фото: 2drive.ru.
«Лады» много лет продавались в Великобритании. Экспортные версии тольяттинских машин были там одними из наиболее дешевых автомобилей в 1970-1990-х годах. Между прочим, Lada считались лучше по качеству, чем бюджетные изделия местного автопрома. А вот чего не хватало советским и российским машинам – это мощности, управляемости, комфорта.
В одной из серий первого сезона автомобильного ТВ-шоу Top Gear «засветился» ВАЗ-2105. Российская машина, известная британцам под именем Lada Riva 1.3, стала объектом профессинального тюнинга. Ее доработали в компании Lotus Engineering, и на это было потрачено 130 тысяч фунтов (около 200 тысяч долларов). И это при том, что изначальная стоимость автомобиля – всего 200 фунтов (около 300$)!
Под капотом тюнингованной Lada Riva теперь стоит 2,0-литровый атмосферный Fiat. | Фото: 2drive.ru.
В салоне тюнингованной Lada Riva также немало изменений, среди которых спортивные сиденья, руль и новая отделка. | Фото: 2drive.ru.
Машина получила 2,0-литровый двигатель Fiat с двумя распределительными валами на 180 л.с. и новую 5-ступенчатую КПП. Штатные тормоза была заменены на новые, а над подвеской «поколдовали» инженеры Lotus – те самые люди, которые профессионально занимаются гоночными автомобилями.
После всех переделок Lada Riva может разгоняться до 238 км/ч, и нормально себя чувствует даже на извилистой трассе.
«Лады» на Кубе
Шестидверная «Лада»-лимузин – чудо чудное в России, но типичное такси, который можно увидеть каждый день в Гаване. | Фото: flickr.com.
В 1960-х годах Советский Союз начал плотно сотрудничать с далекой Кубой. На островное государство, лежащее с другой стороны Земли, отправляли машины, оборудование, специалистов, оружие. А отсутствие сообщения Кубы с капиталистическими странами привело к тому, что автомобилей на Острове Свободы не так уж и мало, стоят они дорого, и в большинстве своем это экземпляры возрастом за тридцать лет.
Из обычного «Жигуля» сделали вместительный фургон-«каблучок» для перевозки пассажиров. | Фото: hiveminer.com.
Советские «Лады» на Кубе хорошо знают, они используются в полиции и такси. Более того, модели ВАЗ часто переделывают, причем весьма кардинально. Так, читатели сайта Novate.ru могут встретить на Кубе шестидверные «Лады»-лимузины, фургоны и даже кабриолеты.
«Пятерка»-кабриолет в тропической Кубе не никого не удивляет. | Фото: pinterest.com.
«Нивы» в Латинской Америке
Даже в далекой Бразилии есть фанаты российских автомобилей. | Фото: car-profy.ru.
Если во многих странах «Жигули» пользуются популярностью прежде всего как простая, неприхотливая машина по доступной цене, то «Ниву» покупают целенаправленно те водители, кому нужен хороший внедорожник. Именно поэтому ВАЗ-2121 и его многочисленные модификации можно встретить в Азии, Африке и даже в Южной Америке. Нередко тамошние умельцы переделывают «Нивы», после чего получаются такие образцы, как огненно-оранжевая «Лада для Апокалипсиса» из Бразилии или красная «Нива»-пикап из Эквадора.
Из российского внедорожника «Нива» получился небольшой пикап. | Фото: car-profy.ru.
«Нива» из Эквадора оснащена шноркелем, лебедкой и «злыми» колесами. | Фото: car-profy.ru.
На этих машинах серьезно переделана подвеска, установлены новые колеса с большими грунтозацепами. Не были забыты и такие важные «джиперские» вещи, как лебедка и шноркель.
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