Как иностранцы тюнинговали «Лады» и «Нивы»: 7 лучших машин

Британская «Лада» в Top Gear

Lada Riva после доработки в Lotus Engineering. | Фото: 2drive.ru.

Под капотом тюнингованной Lada Riva теперь стоит 2,0-литровый атмосферный Fiat. | Фото: 2drive.ru.

В салоне тюнингованной Lada Riva также немало изменений, среди которых спортивные сиденья, руль и новая отделка. | Фото: 2drive.ru.

«Лады» на Кубе

Шестидверная «Лада»-лимузин – чудо чудное в России, но типичное такси, который можно увидеть каждый день в Гаване. | Фото: flickr.com.

Из обычного «Жигуля» сделали вместительный фургон-«каблучок» для перевозки пассажиров. | Фото: hiveminer.com.

«Пятерка»-кабриолет в тропической Кубе не никого не удивляет. | Фото: pinterest.com.

«Нивы» в Латинской Америке

Даже в далекой Бразилии есть фанаты российских автомобилей. | Фото: car-profy.ru.

Из российского внедорожника «Нива» получился небольшой пикап. | Фото: car-profy.ru.

«Нива» из Эквадора оснащена шноркелем, лебедкой и «злыми» колесами. | Фото: car-profy.ru.