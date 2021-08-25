От шариковой ручки до микроволновки: 8 «мирных» вещей, созданных благодаря войне

Война — безусловно, страшное событие как в жизни простых жителей, так и целого государства. Людям приходится проявлять смекалку не только ради победы над врагом, но и банально для того, чтобы выжить. Именно поэтому многие вещи, которые сегодня используются в повседневной жизни миллионов людей, были изобретены в военные годы.
1. Безопасная бритва
Одна из первых безопасных бритв Gillette.
Ни для кого не секрет, что раньше мужчины пользовались опасными бритвами, которые для военных действий не особо подходили. Бритье занимало много времени, да и риск травмы был достаточно высоким. Эту проблему решила исправить компания Gillette, которая во время Первой мировой войны подписала контракт с армией США и поставляла бритвы со съемными кассетами сотням американских солдат.
2. Гигиенические прокладки
Kotex — первый производитель товаров женской гигиены.
В 1914 г. американская компания Kimberly-Clark представила рынку новый продукт — гигиенические повязки на основе целлюлозы. Повязки изначально создавались как альтернативный способ бинтования ран. Однако после окончания войны спрос на революционный товар упал, и компания была на грани банкротства. Однако вскоре до руководства Kimberly-Clark дошли слухи, что медсестры во время войны использовали повязки не только для лечения раненых, но и для личных женских нужд. В компании быстро взяли этот факт на вооружение. Так появился бренд Kotex, который существует и по сей день.
3. Одноразовые чайные пакетики
Эволюция чайных пакетиков.
Считается, что еще в начале 20 века известный торговец чая Томас Салливан совершенно случайно стал фасовать его в маленькие шелковые мешочки. Этот способ стал постепенно распространяться по миру. Но настоящую популярность пакетированный чай получил в период Первой мировой войны, когда немецкая компания Teekanne начала укомплектовывать пайки для солдат чайными пакетиками. Солдаты называли их «чайными бомбами».
4. Наручные часы
Наручные часы на руке летчика.
Наручные часы были созданы еще в начале XIX века, но получили широкую популярность только в период Первой мировой. Часы на цепочки были очень непрактичными, а ошибка во времени на войне могла стоить жизни. Особо популярны наручные часы были у военных летчиков и моряков.
5. Соевые сосиски
Соевые сосиски.
Соевые, или, как их тогда называли, вегетарианские сосиски были придуманы первым канцлером послевоенной Германии Конрадом Аденауэром. После блокад во время Первой мировой войны немецкие города сильно страдали от нехватки провианта, поэтому Аденауэр решил заменить мясо в сосисках на пищевую сою. Позже эти сосиски стали называться «мировыми», а в 1918 г. британский король Георг V даже даровал Конраду патент на изобретение.
6. Микроволновая печь
Первые микроволновые печи были такими.
Первая микроволновая печь была разработана американским инженером Перси Спенсором, проектировщиком военных радаров. В 1945 г. печи массово стояли в военных столовых американской армии. По информации Novate.ru, прибор высотой со взрослого человека и массой 300 кг применялся для быстрой разморозки мяса.
7. Шариковая ручка
Шариковые ручки времен Второй мировой войны.
Первый патент на шариковую ручку был получен Джорджем Паркером в 1904 г. Однако ручки Паркера производились в единственных экземплярах и не обрели широкой популярности. Первый крупный заказ на производство шариковых ручек был выполнен для британских военных летчиков в период Второй мировой войны. Чернила перьевых ручек сильно протекали во время полета.
8. Пенициллин
Пенициллин — самый популярный антибиотик во время войны.
В наше время сложно переоценить пользу от антибиотиков. Самый простой и распространенный вид антибиотиков — пенициллин - был впервые открыт биологом Александром Флемингом еще в 1928 г., но до начала Второй мировой войны оставался в забвении. Испытания пенициллина на раненых начались в 1941 г. Уже два года спустя по всему миру производилось 400 млн доз препарата в месяц.
источник
Если вам понравился пост, пожалуйста, поделитесь им со своими друзьями:
И не забудьте:
Подписаться на мой Instagram
Свежие комментарии