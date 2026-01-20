Открытия, которые поменяли мнения археологов о древнем быте

Для археолога нет ничего более радостного, чем найти первую кость или черепок древних останков. И хотя само обнаружение происходит порой в одночасье, понимание всей истории, стоящей за руинами, затерянными царствами и старинными склепами, может занять десятилетия.
Археологические исследования каких-то конкретных объектов долгое время могут находиться в состоянии застоя, пока не происходит какое-то поворотное открытие, дополняющее картину, как ключевой пазл ко всей головоломке.
10. Гробница Паломареса
Мигель де Паломарес (Miguel de Palomares) был одним из первых католических священников, прибывших в Мексику после того, как испанцы покорили местные народы в 1521 году. Его могила была обнаружена случайно, когда в 2016 году работники раскопали яму для установки фонарного столба. Когда археологи расширили площадку, они обнаружили большую надгробную плиту с высеченным на ней именем Паломареса. Двухметровая плита покрывала очень необычное погребальное место для католического священника – она находилась прямо под полом древнего ацтекского храма.
Долгое время исследователи полагали, что испанцы всегда возводили свои церкви поверх языческих храмов, разрушая святилища коренных народов. Таким образом конкистадоры демонстрировали свою власть и превосходство своего бога, заменяя ацтекских кумиров христианскими символами. Но как доказывает находка могилы Паломареса, испанцы были намного практичнее. Ацтекские храмы были очень прочными и устойчивыми, фактически готовыми к заселению, если можно так выразиться, чем агрессоры не преминули воспользоваться.
9. Викторианские вкусы
Во время строительных работ в Лондоне была обнаружена целая кулинарная коллекция викторианского периода. В 2010 году демонтажная команда занялась старым ночным клубом, чтобы на его месте потом могла быть построена новая железнодорожная станция. Этот клуб провел немало шумных вечеринок с 1970-х годов, но само здание было построено намного раньше. Прежде в его стенах находилась фабрика Crosse & Blackwell, производившая здесь продукты пищевой промышленности с 1830 по 1921 год. Здесь же археологи и обнаружили целую коллекцию предметов, относящихся к временам правления королевы Виктории.
Под бывшим ночным клубом ученые обнаружили около 13 000 старинных кувшинов. Это были горшки с грибным деликатесом, джемом, мармеладом, а общую картину дополняли банки с маринованными овощами. Цистерна, в которой были обнаружены эти артефакты, долгое время служила для работы паровых двигателей вплоть до 1870-х годов, когда во время капитального ремонта складских помещений она стала свалкой. Обнаруженная коллекция очень ценна благодаря своим размерам, редкости и возможности ознакомиться с тем, что любили поесть в викторианскую эпоху Великобритании. После закрытия в 1927 году фабрику переоборудовали в кинотеатр, а затем в 1976 году здесь обосновался ночной клуб, демонтаж которого и позволил археологам пролить свет на вкусы британцев, живших здесь почти 150 лет тому назад.
8. Камни с улицы Стерлинг
У входа в штаб-квартиру центрального полицейского отделения в Рэндольффилде (Randolphfield), Шотландия, что находится по улице Стерлинг (Sterling), стоит пара огромных каменных валунов. Долгое время считалось, что этим памятникам старины примерно 3000 лет, и горожане верили, что между ними и соседним старинным кладбищем есть какая-то загадочная связь. Но оказалось, что эта парочка имеет отношение к куда как более современным событиям. Радиоуглеродный анализ показал, что они относятся скорее к 1314 году нашей эры.
Именно в этом году здесь произошли очень памятные и знаменательные для Шотландии события – англичане и шотландцы схлестнулись в битве при Бэннокбёрне (Battle of Bannockburn). Под руководством сэра Томаса Рэндольфа (Thomas Randolph) шотландской армии удалось сбить с пути противника, превосходящего их числом. Это спасло замок Стерлинга, важнейший стратегический пункт в районе, от нападения англичан и помогло шотландцам одержать победу в историческом сражении на следующий же день. Исследователи полагают, что два загадочных камня были оставлены здесь в качестве памятных столбов, и что они были установлены на поле сражения в честь успеха Рэндольфа.
7. Карта Эдо
В 2017 году эксперты исторического музея Мацу (Matsue) решили перепроверить один из экспонатов, Эдо Хаджимецу (Edo Hajimezu) – иллюстрацию старинного здания в Токио. 400-летняя карта представляла собой изображение замка Эдо, массивного строения, принадлежавшего семье феодалов по фамилии Токугава (Tokugawa). Постоянная реставрация и перестройка здания изменила внешний вид замка Эдо до неузнаваемости, но карта сохранила все подробности уникального проекта.
Нарисованная вскоре после завершения строительства в 1607-1609 годах, эта иллюстрация стала настоящим свидетельством того, как сильно клан беспокоился о своей безопасности. Архитектурный проект был продуман в очень оборонительном стиле, и замок походил скорее на крепость, чем на милый уютный дом. Токугава Иэясу (Tokugawa Ieyasu, 1542-1616), построивший это здание, долгое время воевал с семьей Тойотоми (Toyotomi) за власть и превосходство, что не смогло не отразиться и на внешнем виде его родного дома.
Карта раскрыла много подробностей об устройстве стен, насыпей и внутренней планировке замка. Самый восхитительный архитекторский прием, призванный обеспечить дом максимальной защитой и безопасностью, был применен с южной стороны крепости. Ворота и стены были спроектированы таким образом, что врагу пришлось бы передвигаться зигзагами вместо нападения по прямой траектории, что крайне усложняло бы ему жизнь и ставило под риск успех захватнической операции. К сожалению, этот изобретательный дизайн не сохранился до наших дней.
6. Дом врат
Сложно представить, что обнаружение ворот в месте, которое называется «Домом врат», поразило археологов до глубины души. Но так оно и было. Бейт Шиарим (с иврита дом врат) – это объект всемирного наследия ЮНЕСКНО, расположенный на севере Израиля. Когда раскопки 2016 года обнажили гигантские ворота, восторгу исследователей не было предела. Им удалось обнаружить руины того, что когда-то было укрепленной стеной с дверьми и башней.
Во времена Римской и Византийской империй Бейт Шиарим был сосредоточением еврейской культуры и права. Этот городок оставался всегда небольшим и не расширялся, из-за чего ученые до последнего времени думали, что он не нуждался в защитных стенах. Археологи долгое время полагали, что свое название это место получило по какой-то метафорической причине. Они даже переименовали его в Бейт Шарэй, что значит двор, и это было очень созвучно с тем, что здесь находился центральный судебный совет евреев того времени.
Обнаружение известняковых ворот вынудило исследователей вернуть городу его первоначальное имя. Вдобавок существует возможность того, что обнаруженные останки проходной стены – это руины неизвестной ранее римской крепости, поскольку относятся они именно к периоду Римской империи.
5. Королевство Регед
Проект «Пикты из Галлоуэя» (Galloway Picts Project) был запущен в 2012 году для того, чтобы пролить свет на историю, скрываемую за наскальными начертаниями, обнаруженными на останках крепости Трастис Хилл (Trusty’s Hill Fort). Никто не искал здесь Регед (Rheged), когда археологи впервые начали изучать резные узоры на остатках каменного фундамента. Гравировка была очень необычной для этих мест, из-за чего ученым пришлось немало помучиться, чтобы разгадать значение находки. К тому же раньше исследователи думали, что утерянное царство Регед находится в другом регионе, но его точное местоположение никогда не было известно. Однако в итоге исследователи разгадали значение символов, которые рассказали всему миру не о пиктах, а о потерянном королевстве.
В ходе изучения руин крепости стало понятно – надписи не подтверждали, что в Галлоуэй (Galloway) когда-то проживало сообщество древних пиктов, а напротив ссылались на королевскую цитадель Темных веков (примерно 600-ый год нашей эры). Раскопки предоставили ученым достаточно доказательств, чтобы можно было выдвинуть предположение о том, что Трастис Хилл когда-то был центром королевства Регед. Если так оно и было, обнаружение королевства – фантастическая для шотландцев находка. Регед был самым выдающимся королевством среди прочих северных знатных домов, и его влияние отмечено в литературе и истории Шотландии многих веков, несмотря на то, что его руины никогда ранее не находили.
4. Дорожная карта цивилизации Майя
В джунглях северной Гватемалы существует одна из древнейших дорожных систем. В общей сложности она простирается примерно на 240 км, но впервые эти дороги привлекли общественное внимание лишь в 1967 году, когда британский исследователь Йен Грэм (Ian Graham) опубликовал карту района Эль Мирадор (El Mirador), в состав которой вошли и старинные трассы.
Эль Мирадор когда-то был крупнейшим городом-государством, в котором проживало около миллиона обитателей на территории площадью в 2100 квадратных км. Из-за того, что эти тропы были сокрыты от посторонних глаз густыми лесами, их было довольно непросто изучить. Чтобы обойти древесное препятствие, в 2006 году был запущен специальный лазерный проект. После сканирования Мирадорского бассейна с воздуха, ученым удалось сделать выдающиеся трехмерные изображения, которые продемонстрировали невероятно развитую дорожную сеть и другие строения.
Детально проработанные пирамиды, каналы, террасы и загоны для скота – все это предстало на суд пораженных ученых. Самым удивительным открытием стала развязка из 17 различных дорог. Некоторые из них растянулись на 40 км в длину, и составляли 40 м в ширину, возвышаясь над общим рельефом на 6 м. Все эти трассы строились в разные годы (600-400 годы до н. э. и 300 годы до н. э. – 100 годы н.э.). Продуманная дорожная система объединяла огромное государство, позволяя перевозить людей и грузы на дальние расстояния.
3. Древняя строительная площадка и храмовый комплекс, обнаруженные в Египте
Археологический объект Кантир Перамсес (Qantir-Piramesse) когда-то был египетской столицей Пер-Рамсес (Pi-Ramesse), основанной самим фараоном Рамсесом Великим (Ramesses) в период между 1300 и 1100 годами до нашей эры. К сожалению, здесь не сохранилось никаких существенных руин или останков того, что когда-то было крупнейшим поселением людей Бронзового века.
К счастью, с помощью инновационного способа геомагнитной разведки немецкой команде удалось обнаружить подземные уровни великого города. За 16 лет работы с 1996 по 2012 год археологи провели магнитное картирование территории, пролившее свет на прошлое этой земли. Благодаря геомагнитному методу исследователям удалось выделить зоны, где стояли кирпичные здания, и вычислить их предположительные очертания и размеры. Они оказались огромными! При внимательном рассмотрении вырисовывающихся очертаний ученые поняли, что они исследуют древние дворцы, храмовый комплекс и даже древнеегипетскую строительную площадку.
Неподалеку была обнаружена яма с застывшим раствором, на поверхности которого остались отпечатки следов ребенка. На дне ямы было обнаружено кое-что еще, что может полностью изменить представление об уровне египетского искусства тех лет. Археологи нашли там фрагменты штукатурки, принадлежащей декоративной фреске, что представляет собой нечто неслыханное для того временного периода.
2. Нападение на дворец Монтесумы
Археологическая находка, совершенная в Аризоне (Arizona), заставила полностью переоценить прошлое этих мест, омрачив его печальными подробностями. Местные жители и туристы давно любовались на два старинных здания, вырезанных из известняка примерно 900 лет тому назад, и которые вместе представляют собой национальный памятник истории – дворец Монтесумы (Montezuma, последний император ацтеков). Более 80 лет исчезновение обитателей этого объекта было величайшей загадкой юго-запада Америки.
Первоначально следы пожара на стенах были признаны признаками прощального ритуала, совершенного уже после того, как жители этого замка покинули его. Однако легенды племени хопи (hopi) гласят, что их предки, народ синагуа (sinagua) не раз подвергался набегам со стороны противников, и в качестве оружия использовали, в том числе, и огонь. У племени тонто апаче (tonto apache) есть схожее предание о том, как их прародители пытались выкурить синагуа из стен их крепости. Современные артефакты свидетельствуют в пользу этих историй.
Ключевым периодом в этой истории стал промежуток между 1375 и 1395 годами. Согласно находкам люди жили здесь до последнего момента, а потом город внезапно опустел. В 1930-х годах в этих руинах было найдено 4 тела. Изначально полагалось, что они погибли до большого пожара, но последние исследования поведали о более печальном конце этих людей. У троих из них были разбиты черепа, и у всех были обнаружены следы порезов и ожогов, причиненных им незадолго до смерти. Столь жестокие травмы объясняют, почему поселение внезапно опустело, но археологи до сих пор не знают, что стало причиной зверского нападения.
1. Замки Сахары
Гарамантес (Garamantes) был загадочным африканским народом. В 2011 году археологами была предпринята попытка узнать о нем побольше во время поездки в Ливию, но она сорвалась из-за начавшейся там гражданской войны. На второй раз исследователям повезло больше, и главную роль в этом сыграли снимки, сделанные спутником. Они предоставили ученым прекрасные изображения более сотни укрепленных поселений, принадлежавших исчезнувшей цивилизации.
Обнесенные стенами города и деревни стояли покинутыми прямо посреди пустыни Сахара в 1000 км к югу от Триполи. Датируемые примерно 1 – 500 годами нашей эры, эти здания из глиняных кирпичей отличались мастерским исполнением, поскольку они довольно неплохо сохранились до наших дней, и над песками до сих пор возвышаются стены до 4 м в высоту. До обнаружения этих руин все, что археологи знали о древнем африканском народе, основывалось на находках, сделанных в древней столице гарамантес – Джарма (Jarma), находящейся в 200 км на северо-запад отсюда.
Джарма рассказала современному миру о влиятельном и развитом африканском королевстве, в котором практиковались письменность, металлургия, торговля и текстильное ремесло. Но крепости Сахары дополнили картину свидетельствами об еще одном достижении этой цивилизации. В условиях чрезвычайно засушливого климата гарамантес смогли разбить оазисы, где они собирали отличные урожаи. Это стало возможным благодаря сложной системе подземных каналов, которые доставляли грунтовую воду на поверхность. Почему эти крепости были брошены, до сих пор неизвестно. Скорее всего, свою роль могли сыграть проблемы с источниками воды и падение Римской империи, вслед за которым произошли значительные изменения в торговых маршрутах.
