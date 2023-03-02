30 коротких поразительных фактов о лжи, которых мы не знали

С нами не соскучишься!

Мы часто лжём не замечая, как «корректируем» правду. Публикуем увлекательную подборку, в которой довольно отчётливо проявляется природа лжи.







Начнём с определения. Ложь — это утверждение, заведомо не соответствующее истине.

Ложь фигурирует в легендах, мифах и сказках. В западной традиции ложь является пороком, который наказывают или исправляют. В восточных сказках чаще бывает ложь и плутовство во спасение.

Мифомания, или комплекс Мюнхгаузена — это болезнь, из-за которой человек ощущает постоянную тягу искажать правду. С помощью лжи он создает альтернативную реальность и, зачастую, искренне верит в свои слова.

Детектор лжи или полиграф не дает полной гарантии распознавания лжи. Показания прибора основываются на измерении давления и пульса человека, но среди лжецов встречается немало людей, которые способны обмануть детектор. Тем не менее, исследование Федеральной Системы Национальной Безопасности показало, что современные полиграфы правдивы на 96%.

Когда человек лжет, в его крови повышается содержание кортизола и тестостерона.

Самая «лживая» страна — Китай. В ходе эксперимента, проведенного Университетом Восточной Англии, выяснилось, что 70% опрошенных лгали чтобы получить обещанное денежное вознаграждение.

Ложь можно разделить на спонтанную и запланированную.

Спонтанный лжец может выдать себя позой, жестом или взглядом, чего не скажешь о профессиональном лжеце.

Спонтанная ложь — ложь оборонительная, обычно она возникает под воздействием обстоятельств и плохо запоминается. Речь спонтанного вруна характеризуется большим количеством пауз, оговорок и речевых ошибок.

Обилие пауз в разговоре еще не признак лжи. Возможно, человек просто пытается подобрать выражения.

Ложь спланированная отличается продуманностью. Речь человека становится уверенной, собранной, спокойной.

Ученые из Университета Хертфордшир установили, что мужчины врут чаще женщин. По данным профессора эволюционной психологии Карен Пейн, среднестатистический мужчина врет 1092 раза в год, а женщина — 728 раз.

Женщины чаще всего врут о собственном состоянии. Возможно, потому что не всегда могут разобраться в своих чувствах.

По данным сайта HeadHunter, больше всего лгунов работают в сфере торговли — более 67%.

Исследования, проведенные Университетом Амстердама, показали, что чаще всего ложь возникает из-за недостатка времени. Люди, обдумавшие и принявшие решение, лгут меньше.

У компульсивных лжецов мозг работает лучше и быстрее, чем у людей, которые врут спонтанно. Ялинг Янг, руководитель психологических исследований Университета Южной Калифорнии, утверждает, что в их мозге содержится на 22–26% больше белого вещества и сильнее развита префронтальная кора.

Сыворотка правды, или пентатол натрия, на самом деле не способна заставить человека говорить только правду. Она лишь снимает психологические фильтры человека.

Один из знаменитых лжецов XX века — Виктор Люстиг. В историю он вошел как человек, который дважды продал Эйфелеву башню.

Определить лжеца по глазам почти невозможно, если тот осознанно идет на ложь.

Большая часть религий считает ложь большим грехом. Например, в Четырех Благородных Истинах в буддизме говорится, что человек должен идти путем самодисциплины, избегая в том числе лжи — неправедной речи.

Христианская вера учит, что ложь — большой грех, ибо сказано «Не будет жить в доме моем поступающий коварно; говорящий ложь не останется пред глазами моими» (Псалтирь 100:7).

Ислам — одна из немногих религий, которая в ряде случаев одобряет ложь. Так, выдающийся мусульманский историк и богослов Аль-Табари сказал: «Ложь — это грех, но не тогда, когда она служит на благо мусульманину». Ложь во имя Ислама зовется такийя, а утаивание части правды — китман.

Дети начинают врать примерно в то же время, когда учатся говорить. Чаще всего эта ложь не является сознательной. Дети часто используют один и тот же шаблон для ответа на все однотипные вопросы, а фантазия заставляет их верить в сказанное.

Лгать способны даже животные, утверждает Стивен Новицки, биолог из Университета Дюка. Результаты исследований показали, что врать друг другу могут почти все представители фауны. Например, птицы-сорокопуты могут предупредить голосом сородичей об опасности, а могут намеренно использовать сигнал, чтобы отпугнуть их от еды.

Психолог Роберт Райт в книге «Моральное животное» утверждает, что ложь является двигателем эволюции человека. По мнению автора, чем более развита система коммуникации, тем выше уровень лжи в обществе.

Женщины сожалеют о сказанной лжи в 82% случаев, мужчины — лишь в 70%.

Американские ученые Мариам Кучаки и Исаак Х. Смит доказали, что человек честнее всего до полудня. После 12 часов дня процент лжи в речи испытуемых начинал расти, достигая максимума к вечеру.

Существует шесть типов лжи — манипулирование качеством, манипулирование количеством информации, передача двусмысленной информации, неуместная информация, умолчание и искажение.

Когда человек врет, он испытывает целую гамму эмоций, самыми яркими из которых являются страх, восторг, чувство вины и стыд.

Понятие «ложь во благо» появилось еще в античные времена. За политику благородной лжи выступал Платон в «Государстве».



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