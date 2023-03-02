30 коротких поразительных фактов о лжи, которых мы не знали

Мы часто лжём не замечая, как «корректируем» правду. Публикуем увлекательную подборку, в которой довольно отчётливо проявляется природа лжи.
- Начнём с определения. Ложь — это утверждение, заведомо не соответствующее истине.
- Ложь фигурирует в легендах, мифах и сказках. В западной традиции ложь является пороком, который наказывают или исправляют. В восточных сказках чаще бывает ложь и плутовство во спасение.
- Мифомания, или комплекс Мюнхгаузена — это болезнь, из-за которой человек ощущает постоянную тягу искажать правду. С помощью лжи он создает альтернативную реальность и, зачастую, искренне верит в свои слова.
- Детектор лжи или полиграф не дает полной гарантии распознавания лжи. Показания прибора основываются на измерении давления и пульса человека, но среди лжецов встречается немало людей, которые способны обмануть детектор. Тем не менее, исследование Федеральной Системы Национальной Безопасности показало, что современные полиграфы правдивы на 96%.
- Когда человек лжет, в его крови повышается содержание кортизола и тестостерона.
- Самая «лживая» страна — Китай. В ходе эксперимента, проведенного Университетом Восточной Англии, выяснилось, что 70% опрошенных лгали чтобы получить обещанное денежное вознаграждение.
- Ложь можно разделить на спонтанную и запланированную.
- Спонтанный лжец может выдать себя позой, жестом или взглядом, чего не скажешь о профессиональном лжеце.
- Спонтанная ложь — ложь оборонительная, обычно она возникает под воздействием обстоятельств и плохо запоминается. Речь спонтанного вруна характеризуется большим количеством пауз, оговорок и речевых ошибок.
- Обилие пауз в разговоре еще не признак лжи. Возможно, человек просто пытается подобрать выражения.
- Ложь спланированная отличается продуманностью. Речь человека становится уверенной, собранной, спокойной.
- Ученые из Университета Хертфордшир установили, что мужчины врут чаще женщин. По данным профессора эволюционной психологии Карен Пейн, среднестатистический мужчина врет 1092 раза в год, а женщина — 728 раз.
- Женщины чаще всего врут о собственном состоянии. Возможно, потому что не всегда могут разобраться в своих чувствах.
- По данным сайта HeadHunter, больше всего лгунов работают в сфере торговли — более 67%.
- Исследования, проведенные Университетом Амстердама, показали, что чаще всего ложь возникает из-за недостатка времени. Люди, обдумавшие и принявшие решение, лгут меньше.
- У компульсивных лжецов мозг работает лучше и быстрее, чем у людей, которые врут спонтанно. Ялинг Янг, руководитель психологических исследований Университета Южной Калифорнии, утверждает, что в их мозге содержится на 22–26% больше белого вещества и сильнее развита префронтальная кора.
- Сыворотка правды, или пентатол натрия, на самом деле не способна заставить человека говорить только правду. Она лишь снимает психологические фильтры человека.
- Один из знаменитых лжецов XX века — Виктор Люстиг. В историю он вошел как человек, который дважды продал Эйфелеву башню.
- Определить лжеца по глазам почти невозможно, если тот осознанно идет на ложь.
- Большая часть религий считает ложь большим грехом. Например, в Четырех Благородных Истинах в буддизме говорится, что человек должен идти путем самодисциплины, избегая в том числе лжи — неправедной речи.
- Христианская вера учит, что ложь — большой грех, ибо сказано «Не будет жить в доме моем поступающий коварно; говорящий ложь не останется пред глазами моими» (Псалтирь 100:7).
- Ислам — одна из немногих религий, которая в ряде случаев одобряет ложь. Так, выдающийся мусульманский историк и богослов Аль-Табари сказал: «Ложь — это грех, но не тогда, когда она служит на благо мусульманину». Ложь во имя Ислама зовется такийя, а утаивание части правды — китман.
- Дети начинают врать примерно в то же время, когда учатся говорить. Чаще всего эта ложь не является сознательной. Дети часто используют один и тот же шаблон для ответа на все однотипные вопросы, а фантазия заставляет их верить в сказанное.
- Лгать способны даже животные, утверждает Стивен Новицки, биолог из Университета Дюка. Результаты исследований показали, что врать друг другу могут почти все представители фауны. Например, птицы-сорокопуты могут предупредить голосом сородичей об опасности, а могут намеренно использовать сигнал, чтобы отпугнуть их от еды.
- Психолог Роберт Райт в книге «Моральное животное» утверждает, что ложь является двигателем эволюции человека. По мнению автора, чем более развита система коммуникации, тем выше уровень лжи в обществе.
- Женщины сожалеют о сказанной лжи в 82% случаев, мужчины — лишь в 70%.
- Американские ученые Мариам Кучаки и Исаак Х. Смит доказали, что человек честнее всего до полудня. После 12 часов дня процент лжи в речи испытуемых начинал расти, достигая максимума к вечеру.
- Существует шесть типов лжи — манипулирование качеством, манипулирование количеством информации, передача двусмысленной информации, неуместная информация, умолчание и искажение.
- Когда человек врет, он испытывает целую гамму эмоций, самыми яркими из которых являются страх, восторг, чувство вины и стыд.
- Понятие «ложь во благо» появилось еще в античные времена. За политику благородной лжи выступал Платон в «Государстве».
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