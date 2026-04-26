Лайфхаки, которые помогут привести дом в порядок

Bот это да! Специалист по организации пространства из США Фэйт Роберсон составила список полезных советов, которые могут помочь вам добиться идеального порядка, прилагая минимальные усилия.







«Все началось с помощи по организации порядка на кухне, но вскоре клиенты начали просить помощи и с другими помещениями.

1. Оставьте только то, что вам интересно и нужно

2. Ходите по магазинам с целью

3. Заполняйте шкафы

4. Научите остальных

5. Научитесь складывать вещи

Организация пространства — это не только удобный и чистый дом. Это поиск места для вещей, которые вам действительно нужны, возможность понять, чего вы хотите добиться, создание пространства для собственного будущего». Вот какие стратегии она предлагает попробовать.Оглянитесь по сторонам. Найдите вещи, которыми не пользовалась в последний год, и подумайте почему. Оцените кучу вещей, сваленных на спинке стула, найдите их правильное место, переложите (а не просто уберите с глаз долой).Важная часть организации пространства в доме — сведение к минимуму импульсивных покупок. Нет большой необходимости закупать бумажные полотенца на год вперед, если вам негде их хранить. То же и с одеждой. Можно составить список того, что вам нужно. А если идете покупать какую-то новую технику или бытовые мелочи, сначала избавьтесь от старых. В наше время порой хочется показать, что можете позволить себе все… а потом большая часть этого никогда не пригодится.Совершенно нормально заполнять все свободное пространство для хранения. Пустые полки будто соблазняют купить что-то еще! Нужно понимать, для чего вам нужна каждая конкретная полка или ящик.Например, если у вас на кухонном подоконнике стоят часы, цветы и ароматическая свеча, не нужно наваливать туда старые журналы, потому что их больше некуда положить. Если вы решили правильно питаться, можно поставить на кухонный стол вазу с фруктами, но бумажной почте там не место. Постепенно выстроится концепция хранения нужных вещей, а вам будет проще определить, что куда положить.Муж и дети могут оказаться далеко не сторонниками чистоты и порядка. Понаблюдайте пару дней за их привычками (хотя наверняка вы и так все о них знаете). Оставляют ли они крошки на кухонном столе? Забирают ли школьные портфели в комнату? Разбрасывают ли вещи где попало? Например, если дети разуваются у входа, имеет смысл положить туда впитывающий коврик. Если муж не может по утрам найти ключи — повесить в удобном месте ключницу.Многие пренебрегают модными ныне способами хранения вещей, а на самом деле это удобно. Например, в выдвижной ящик удобно поставить футболки вертикально, чтобы сразу было видно, что надеть, а не перерывать полку с вещами, теряя время и раздражаясь. Люди жалуются, что у них много вещей, которые некуда положить, но такие способы действительно экономят пространство!