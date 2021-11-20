Софи Такер - весёлая толстушка, которая избавляла мир от предрассудков.
Эта экспрессивная толстушка совершила переворот в представлении о красоте. Даже голливудские прелестницы меркли перед ее очарованием. Она плясала и пела, избавляя мир от предрассудков. Её близкими друзьями были актер Чарли Чаплин, певец Франк Синатра и гангстер Аль Капоне. А бывший глава ФБР Эдгар Гувер носил её платья.
Артистические способности
Очаровательная Софи Такер./Фото: legacy.com
Софья Калиш родилась в семье украинских евреев в городе Тульчине. Вскоре они эмигрировали в США, где отец девочки занялся бизнесом, который обеспечил вполне безбедное существование и возможность дать ребенку образование, в том числе, и музыкальное. Артистические способности у Сони обнаружились еще в детстве, и она с удовольствием выступала в ресторане отца, развлекая посетителей веселыми песнями под собственный аккомпанемент.
Выдающихся вокальных данных у девочки не было, но была потрясающая харизма, которая всю ее жизнь будет околдовывать людей. Достигнув совершеннолетия, девушка вышла замуж и родила ребенка. Но семейный быт был не ее уделом, и Софья, теперь уже Софи Такер, развелась с мужем, оставила сына на воспитание своей сестре и укатила в Нью-Йорк, дабы удовлетворить свои творческие амбиции.
Американские горки судьбы
Софи Такер - ярче не придумаешь./Фото: picsofcelebrities.com
В большом городе Софи бралась за любую работу, лишь бы обеспечить себе хоть какой-то кров и стол. В театр и на съемочную площадку женщине с ее габаритами дорога была закрыта. Однако, ее заметил известный продюсер и взял на пробы в свое “Шоу Зигфельда”. Ему пришла в голову безумная идея создать выступление зажигательных толстушек на фоне совершенных красавиц.
Софи Такер./Фото: ooyuz.com
Первой возмутилась супруга Зигфельда Анна, прима на его сцене. Но зрители на “ура” приняли милых “сдобных” дам, а прелести длинноногих див остались без аплодисментов. Такер пришлось распрощаться с шоу, что совершенно не повлияло на ее творческие планы. Настойчивая Софи добилась ролей в мюзиклах и водевилях некоторых театров Нью-Йорка и, надо сказать, они принесли ей значительный успех.
«Черномазая» еврейка
Одна из виниловых пластинок Софи Такер./Фото: popscreen.com
Одна из запоминающихся ролей периода раннего творчества Такер - это забавная чернокожая женщина, ради которой Софи научилась говорить с южным акцентом. Перед каждым выступлением актриса накладывала огромный слой черного грима, но однажды пропал кейс с макияжем. Артистка явилась перед публикой в белом обличье, но заявила, что она еврейка, а акцент приобрела два года тому назад, перевоплотившись в чернокожую женщину.
Софи у рояля./Фото: filmlinc.org
По тем временам, когда сегрегация в Штатах достигла своего пика, это было довольно смелое признание. У самой Софи никогда не было расовых предрассудков. Напротив, надев однажды на себя образ чернокожей, она почувствовала тягу к культуре африканского народа. Теперь актриса начала работать с черными композиторами и училась исполнению блюза у чернокожей певицы. Вскоре она решила дебютировать с сольной программой.
Далекая от общественного мнения, Такер не признавала диет и рекомендаций врачей. Худеть она категорически отказывалась, считая, что ее “широкий формат” придает ей особую изюминку. А ядовитые высказывания критиков по поводу своего веса Софи принимала с достоинством королевы. Но иногда шутила о себе: “Чем я полнее, тем популярнее.” Бурлески и водевили с участием Такер были не единственным, что принесло ей славу.
Еще в начале 20-х годов один из эмигрантов написал песню “Моя еврейская мама”, которую обожала вся Америка и Европа. В Германии же нацисты запретили ее исполнение, однако популярность песни не ослабла. Софи записала эмоциональный сингл, где так проникновенно звучало интернациональное слово “momme”. Эта пластинка послужила пиком известности артистки. Тогда же она получила прозвище “горячей мамы”.
Земные высоты
Софи Такер подписывает свои книги./Фото: film-forward.com
К концу тридцатых годов на счету Софи Такер было более десяти ролей в звуковом кино, свое радио-шоу и постоянные выступления на телевидении. Кроме того, она вела активную общественную работу, возглавив профессиональный союз Федерации американских актеров. Актриса материально помогала домам для престарелых и больницам, жертвовала деньги в Национальный еврейский фонд, вложила огромную сумму в строительство молодежного центра в Израиле.
Такер добилась признания не только в США. С ней с удовольствием общались знаменитости всех стран и народов. Она пользовалась авторитетом как у президентов, королей и политиков, так и у гангстеров. Ее друзьями были Фрэнк Синатра, Чарли Чаплин и Джуди Гарленд. И даже молодая королева Елизавета не раз удостоила Софи честью выпить с ней чашечку чая.
Софи Такер - всегда на грани./Фото: videoboom.cc
Софи всегда отличалась удивительной способностью заводить друзей и на всю жизнь оставаться с ними в хороших отношениях. Так она покорила сердце шефа ФБР того времени. Гувер сравнивал актрису с вулканом: никогда не было известно, что она вытворит в следующую минуту. Он восторгался ее искрометным юмором и даже коллекционировал афоризмы Софи. А в плане метких высказываний она могла бы соперничать с кем угодно.
Блеск софитов и фиаско в личной жизни./Фото: gnti.ru
Достигнув высот в творчестве, Софи Такер потерпела фиаско в личной жизни. Сын вырос практически чужим ей человеком. Она несколько раз выходила замуж, но каждый очередной брак был неудачным. Сама звезда объясняла это стремлением к независимости. Она говорила, что, если ты самодостаточна, то зачем обременять себя бытовыми проблемами. «Когда вы сами носите свой чемодан, оплачиваете собственные счета и создаёте собственное шоу, вы становитесь женщиной-другом, приятелем, партнёром, но орхидеи и бриллианты с тех пор приходится покупать себе самостоятельно», - сказала Софи в одном из интервью. Она до конца жизни появлялась на экранах со своей неизменной улыбкой и милыми шутками, но что творилось в ее душе, не знал никто…
БОНУС
Эта невероятная Софи./Фото: kulturologia.ru
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