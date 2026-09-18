Как удалить пятна на обивке дивана

Пятна на обивке дивана почистить не так просто. Однако, воспользовавшись одним неожиданным средством, у вас получится добиться идеальной чистоты — обивка будет как новенькая!







Распылите на пятно средство для мытья окон (любое). Оно содержит вещества, которые прекрасно справляются с пятнами на диване! Распылите и оставьте средство на 10 минут.

Затем хорошенько потрите пятно тряпкой из микрофибры, а остатки средства промокните чистой тряпкой. Далее, нужно просто дождаться полного высыхания.Диван будет чистый, светлый и совсем как новый!