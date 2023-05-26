Средневековый святой аскетизм: Ради кого вгоняли себя в могилу женщины прошлого

Отказ от нормального питания, навязчивое, болезненное стремление голодать – явление не новое, хоть и признано бичом современного общества. Анорексия процветала в европейских странах во времена позднего Средневековья – сейчас такое состояние именуется святой анорексией – потому что присуще оно было женщинам, полностью посвятившим свою жизнь вере и служению церкви.
Что представляла собой средневековая святая анорексия?
Если мы мысленно вернемся на семь-восемь веков назад, то встретим не так уж мало страдающих от средневековой святой анорексии женщин. Это стремление полностью или почти полностью отказаться от пищи даже не считалось тогда отклонением или душевной болезнью – как и теперь, впрочем, ряд историков отвергают мысль о том, что средневековая анорексия является разновидностью нервной, ставшей в XX веке официальным медицинским диагнозом. В те времена большой популярностью пользовались идеи аскетизма, отказа от каких-либо благ, маниакальное стремление избежать смертных грехов, включая обжорство.
Порой монахини не употребляли другой пищи, кроме как полученной во время причастия
Жертвами святой анорексии – а она расправлялась жестоко с женщинами, сводя их в могилу в молодом возрасте, - часто становились монахини либо вовлеченные в монастырский быт послушницы. Анорексия, за редким исключением, развивалась у молодых девушек, на фоне их стремления, во-первых, контролировать все телесное, что обременяло их жизнь, а во-вторых, приблизиться к Христу за счет физических страданий и лишений. Женщины Средневековья были ограничены в выборе средств для самоистязания – в отличие от мужчин, намеренно обрекающих себя на физическую боль или на безбрачие.
Почитание голодавших монахинь приводило к тому, что отказ от еды становился популярным
Впрочем, и женщины давали такой обет - обет целомудрия, и он часто становился камнем преткновения, поскольку нарушал планы относительно сватовства и заключения брачных союзов и порой даже приводил к трагическим последствиям.
Средневековая святая анорексия – явление, получившее распространение именно в католической среде, одной из причин такой популярности голодания можно считать большое влияние монашеских орденов, проповедующих доходящий до крайностей аскетизм, - в первую очередь орден францисканцев.
Кто страдал этим заболеванием?
Положение дел усугублялось еще и потому, что многие из страдавших от анорексии верующих женщин становились авторитетом, образцом для подражания для других – конечно, не по причине недоедания, а благодаря своим заслугам в укреплении роли церкви, или благодаря богословским трудам, или даже потому, что становились покровительницами девушек в их горестях.
Святая Вильгефортис изображается с бородой
Так, например, Святая Вильгефортис была защитницей для стремившихся избавиться от назойливых воздыхателей – ей молились, у нее просили защиты. При жизни эта девушка, дочь короля Португалии, дала обет безбрачия и отказалась выполнить волю отца, который нашел подходящего жениха и настаивал на скорой свадьбе. Чтобы избежать брака, девушка голодала и просила Бога сделать ее уродливой – и якобы в ответ на ее молитвы на лице Вильгефортис выросла волосы, или даже борода. Кстати, современные ученые допускают такой эффект как одно из последствий голодания. Жених отказался от свадьбы, и король, придя в ярость, приказал распять дочь.
Беатрис из Назарета – города, расположенного во Фландрии, стала знаменитой благодаря своим сочинениям. Родившаяся в 1200 году в богатой семье, она пришла, тем не менее, в пятнадцать лет к цистерианцам просить принять ее послушницей в монастырь. В этот раз девушке было отказано по причине ее слабого здоровья, но уже через год просьба была выполнена. Беатрис прожила довольно долгую жизнь, практикуя и проповедуя суровую аскезу. Она была первой настоятельницей Аббатства Богоматери в Назарете и написала книгу «Семь способов Святой любви».
Маргарита Кортона
Другая девушка, итальянка Маргарита, родилась в 1247 году в семье фермеров и вела вполне себе мирскую жизнь. Она рано потеряла мать, не нашла общий язык с мачехой и в возрасте семнадцати лет сбежала с мужчиной, после чего осталась с ним в статусе любовницы и родила сына. Все изменилось, когда однажды она обнаружила своего спутника убитым в лесу. То ли из покаяния, то ли чтобы заглушить чувство утраты, она вместе с сыном отправилась в Кортону, к монахам-францисканцам. Маргарита знаменита тем, что организовала в больнице Кортоны сестринскую помощь, а кроме того, разумеется, своей аскезой. Она прожила 50 лет и была канонизирована в XVIII веке.
Анджела из Фолиньо
Анджела из Фолиньо, еще одна жертва святой анорексии, которая жила во второй половине XIII – начале XIV века, до сорока лет очень благосклонно относилась к удовольствиям и богатству. Она вышла замуж, родила детей. Но, согласно преданию, однажды ей было видение Святого Франциска, и Анджела осознала пустоту своей жизни. Вскоре умерли ее муж и дети, и женщина посвятила себя Богу. Она основала религиозную общину, занималась богословием, написала книгу о видениях.
Екатерина Сиенская
Одной из самых знаменитых католических святых, ставших примеров для подражания, была Екатерина Сиенская, несмотря на протесты семьи принявшая обет безбрачия, посвятившая свои дни работе в больницах и стремлению полностью избавиться от плотской зависимости. Она многое сделала для церкви и для культуры – способствовала возвращению папской резиденции в Рим, создавала произведения, благодаря которым итальянский язык становился языком литературы, вела миссионерскую деятельность. Но в повседневной жизни Екатерина отличалась большими странностями – она никогда не ела мяса и вообще питалась крайне скудно, под конец жизни единственной ее едой стали Святые Дары. Она умерла от полного истощения в возрасте 33 лет.
От Средневековья в современность
Колумба из Риети
Немудрено, что знаменитая святая стала примером для подражания и для новых поколений увлеченных религией девушек. Колумба из итальянского города Риети, или Анжела Гуарданьоли, как звали ее в мирской жизни, родилась в бедной семье. Говорили, что в день ее рождения пели ангелы, а во время крещения прилетел голубь – с той поры и прозвали девочку Колумбой, так по-итальянски звучит «голубь». Когда родители собрались выдать ее замуж, Колумба отрезала волосы и отправила их жениху.
Девушка считалась современниками творящей чудеса, она спала на шипах, носила власяницу и тоже отказывалась от еды. Умерла Колумба в 1501 году в возрасте 34 лет от истощения.
Королева Англии Екатерина Арагонская
Среди историков бытует мнение, что святой анорексией страдала и королева Англии Екатерина Арагонская, первая из многочисленных жен короля Генриха VIII – того самого, что ради любви к Анне Болейн создал новую церковь. Екатерина в числе многих других женщин той эпохи принадлежала к Третьему ордену францисканцев, то есть, не покидая мир, принимала на себя обеты и следовала специальному уставу. Именно этот монашеский орден проповедовал совершенную бедность, именно его последовательницами стали самые знаменитые из женщин, ставших жертвой религиозного голодания.
До определенного периода такое поведение не считалось выходящим за рамки допустимого, за ослабевшими монахинями и послушницами ухаживали в монастырях, отдавая должное их религиозному подвигу. Однако с началом Возрождения, с переменой отношения к представлениям о святости, к анорексии отношение изменилось, такое голодание самой церковью было признано явлением еретическим и опасным.
Тьеполо. Святая Екатерина Сиенская
Тем не менее, отзвуки этого средневекового явления сохранялись вплоть до XX века, когда пришло время стремительного распространения нервной анорексии. В редких случаях врачи ставили диагноз женщинам, которые отказывались от еды по тем же соображениям, что и католические святые – в надежде обрести контроль над своими желаниями и через телесные страдания приблизиться к Христу.
источник
Если вам понравился пост, пожалуйста, поделитесь им со своими друзьями:
И не забудьте:
Подписаться на мой Instagram
Свежие комментарии