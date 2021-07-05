Как превратить «угробленную» кухню в хрущевке в конфетку, не прибегая к помощи дизайнера

Даже самую «убитую» кухню можно превратить в конфетку, не прибегая к помощи дизайнера. | Фото: interesnoznat.com.

Для того, чтобы сократить срок высыхания цементной стяжки, решили использовать керамзит. | Фото: industriyaremonta.ru.

Чтобы защитить пол от губительного влияния влаги, нужно использовать гидроизоляционные материалы. | Фото: industriyaremonta.ru.

В качестве напольного покрытия использовали антискользящую керамическую плитку. | Фото: nastroy.net.

Радиатор спрятали за панелью такого же цвета, что и тумбы в рабочей зоне кухни. | Фото: lemurov.net.

Навесные шкафы до потолка позволили освободить напольное пространство для обеденной зоны. | Фото: nastroy.net.

Оригинальное оформление обеденной зоны. | Фото: industriyaremonta.ru.

Для отделки рабочей зоны выбрали декоративные панели, имитирующие кирпичную кладку. | Фото: interesnoznat.com.

Белый цвет в тандеме с глянцевыми поверхностями помог визуально увеличить площадь миниатюрной кухни. | Фото: interesnoznat.com.

Понадобилось всего лишь 2 месяца, чтобы «убитая» кухня превратилась в стильную комнату . | Фото: nastroy.net.