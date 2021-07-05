Как превратить «угробленную» кухню в хрущевке в конфетку, не прибегая к помощи дизайнера

Когда у молодой семьи появляется возможность обзавестись собственным жильем, радости нет предела. И неважно, что оно полностью «убито» и туда страшно заходить. Так случилось и с одними супругами, которые решились на покупку неухоженной жилплощади. Несмотря на жуткое неудобство, молодые люди и в этом нашли очень весомый плюс, ведь теперь появилась прекрасная возможность все сделать так, как им захочется.
Даже самую «убитую» кухню можно превратить в конфетку, не прибегая к помощи дизайнера. | Фото: interesnoznat.com.
Когда сбылась мечта, и им удалось приобрести собственную квартиру – радости не было предела. Причем совсем не огорчал тот факт, что квартира была ну совсем уж в плачевном состоянии, потому что ремонта не видела последних лет 25. Как ни странно, но именно это обстоятельство стало большим плюсом для их творческой натуры, ведь на сэкономленные деньги можно было сделать все по-своему, не подстраиваясь под чужое видение красоты, стиля и уюта.
Для того, чтобы сократить срок высыхания цементной стяжки, решили использовать керамзит. | Фото: industriyaremonta.ru.
Естественно, супругу очень удручал вид кухни, ведь в ней ни готовить, ни кушать было невозможно, поэтому ремонт начался именно отсюда. Поскольку в кухне было уже установлено металлопластиковое окно и поменян радиатор, можно было сразу же приступать к уборке мебели и снятию остатков кафеля и непонятного коврового покрытия. В первую очередь провели предчистовую подготовку стен, а затем молодой человек занялся выравниванием пола. Чтобы уменьшить время высыхания цементной стяжки, ведь толщина укладки получалась довольно внушительная, супруг сделал «подушку» из керамзита. Это позволило сократить сроки высыхания покрытия чуть ли не в 2 раза.
Чтобы защитить пол от губительного влияния влаги, нужно использовать гидроизоляционные материалы. | Фото: industriyaremonta.ru.
Совет от авторов Novate.Ru: При выравнивании пола с использованием любых растворов нужно делать состав строго по рекомендациям производителя, следить за температурным режимом и поддержанием влажности в помещении, а также дождаться полного высыхания покрытия.
В качестве напольного покрытия использовали антискользящую керамическую плитку. | Фото: nastroy.net.
Поскольку процесс сушки стяжки занимает очень много времени, у молодых людей появилась отличная возможность заняться планированием, дизайном и приобретением необходимого кухонного оборудования и мебели. Учитывая миниатюрные габариты кухни, было решено делать все в белых тонах, потому что он во все времена являлся беспроигрышным цветом и его в любой момент можно разбавить каким-либо ярким элементом.
После высыхания покрытия приступили к укладке напольной плитки, молодой хозяйке захотелось, чтобы она была крупная с имитацией темного дерева.
Радиатор спрятали за панелью такого же цвета, что и тумбы в рабочей зоне кухни. | Фото: lemurov.net.
Учитывая то, что был затеян такой основательный ремонт, решили поменять и дверную коробку, чтобы ничего не портило обновленную квартиру. Раздражавший супругу радиатор спрятали за коробом, благо, что в былые времена под окном была предусмотрена ниша и ее удалось «утопить» поглубже.
Навесные шкафы до потолка позволили освободить напольное пространство для обеденной зоны. | Фото: nastroy.net.
Чтобы не загромождать крошечное пространство мебелью, супруги отдали предпочтение навесным шкафам с глянцевыми фасадами белого цвета, которые закрепили над рабочей зоной.
Оригинальное оформление обеденной зоны. | Фото: industriyaremonta.ru.
Благодаря этому одна стена осталась свободной, и возле нее получилось оформить обеденный уголок. Чтобы внести оригинальную нотку в оформление интерьера, на этой стене сделали несколько широких полос серого цвета.
Для отделки рабочей зоны выбрали декоративные панели, имитирующие кирпичную кладку. | Фото: interesnoznat.com.
Скинали (отделочный материал в области рабочей зоны) решили делать из декоративных панелей имитирующих кирпич, цвет так же выбрали белый, который гармонично сочетается с белой глянцевой поверхностью столешницы.
Белый цвет в тандеме с глянцевыми поверхностями помог визуально увеличить площадь миниатюрной кухни. | Фото: interesnoznat.com.
Натяжной потолок с белой глянцевой пленки завершил дизайн кухни. Обилие белого цвета, глянцевых поверхностей и наличие стеклянного обеденного стола позволило создать иллюзию воздушности и объемности пространства, чего и добивались счастливые обладатели собственных квадратных метров. Глядя на преображенную кухню, совсем уже не верится, что на ней 2 месяца назад была полная разруха.
Понадобилось всего лишь 2 месяца, чтобы «убитая» кухня превратилась в стильную комнату. | Фото: nastroy.net.
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