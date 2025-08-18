Деревня с крошечными домиками стала спасением для бездомных техасцев







Деревня Community First с индивидуальными крошечными домиками стала спасением для бездомных техасцев (Остин, США). | Фото: housinginnovation.co.

Территория деревни для бездомных Community First разбита на улицы и кварталы с общими зонами отдыха (Остин, Техас).

Генеральный план деревни для бездомных Community First (Остин, Техас). | Фото: specials.mystatesman.com.

Этот человек 33 года прожил на улице и лишь сейчас обрел крышу над головой (Community First Village, Техас). | Фото: specials.mystatesman.com.

За индивидуальное жилище бездомным Community First Village приходится платить от 250 до 380 дол.в месяц (Остин, Техас). | Фото: housinginnovation.co.

На улицах деревни Community First можно увидеть разные домики, ведь строят их поэтапно и разные фирмы (Остин, Техас). | Фото: housinginnovation.co.

Зачастую в строительстве крошечных домиков принимают участие волонтеры (Community First Village, Остин). | Фото: specials.mystatesman.com

Каждый домовладелец самостоятельно ухаживает за своим жилищем и даже может менять дизайн интерьера (Community First Village, Остин).

В Community First Village предусмотрено жилье, адаптированное под нужды людей с ограниченными возможностями (Остин, Техас).

На территории поселения круглосуточно оказывается психологическая и первая медико-санитарная помощь, также имеется своя клиника (Community First Village, Техас). | Фото: specials.mystatesman.com

Крошечные домики – спасение для бездомных Остина (Community First Village, Техас). | Фото: specials.mystatesman.com

Компания ICON также внесла свою лепту в строительство домиков для бездомных (Community First Village, Остин). | Фото: 3drific.com.

Домик от архитектурной компании McKinney York Architects предусматривает масштабное остекление и натуральные отделочные материалы (Community First Village, Остин). | Фото: yankodesign.com.

По меркам деревни для бездомных Community First, новый домик является очень даже просторным (Остин, Техас).

В мини-домике имеется изолированная спальня Community First Village, Техас). | Фото: yankodesign.com.

В новом домике есть рабочая зона и мини-гостиная (Community First Village, Остин).

Благоустроенная кухня и зона столовой порадует нового жильца домашним уютом (Community First Village, Тахас). | Фото: yankodesign.com.

Эмбер Фогарти – президент Mobile Loaves & Fishes в одном из крошечных домиков в деревне Community First (Остин, Техас). | Фото: texasstandard.org.

Кинотеатр под открытым небом является дополнительным местом общения для жителей Community First Village (Остин, Техас). | Фото: texasstandard.org.

На территории деревни Community First организованы мастерские и студии, где каждый может реализовать свой потенциал (Остин, Техас).

Жители деревни Community First могут работать, не покидая ее пределов (Остин, Техас).