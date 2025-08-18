Деревня с крошечными домиками стала спасением для бездомных техасцев

Community First – небольшая деревенька близь восточного Остина стала настоящим спасением для тех, кто по разным причинам остался без крыши над головой. В 2015 году начали обустраивать это поселение благотворительные организации и неравнодушные люди для тех, кто оказался за бортом жизни и мог бы получить доступ к стабильному жилью, а также к еде, одежде, возможностям трудоустройства и медицинскому обслуживанию. А что из этого получилось – далее в материале.
Деревня Community First с индивидуальными крошечными домиками стала спасением для бездомных техасцев (Остин, США). | Фото: housinginnovation.co.
Территория деревни для бездомных Community First разбита на улицы и кварталы с общими зонами отдыха (Остин, Техас).
Бездомность стала бичом для большинства стран мира, и высокоразвитые страны не являются исключением. Там, где стараются помочь, не прячут голову в песок и не делают вид, что в их государстве все благополучно, стали появляться не только ночлежки в зимнюю пору, но и целые жилые комплексы и даже поселения. Не стал исключением и штат Техас, который оказался на 4 месте по количеству бездомных в Соединенных Штатах. Его опережают лишь Калифорния, Нью-Йорк и Флорида.
По официальным данным на территории Техаса бродяжничает около 26 тыс. человек, хотя все прекрасно понимают, что эта цифра отражает неполную картину безрадостного существования значительной части граждан вполне благополучной страны.
Генеральный план деревни для бездомных Community First (Остин, Техас). | Фото: specials.mystatesman.com.
Этот человек 33 года прожил на улице и лишь сейчас обрел крышу над головой (Community First Village, Техас). | Фото: specials.mystatesman.com.
Минимальную помощь в Остине, например, начали оказывать еще в конце 90-х годов прошлого века. В тот период благотворительная организация Mobile Loaves & Fishes (христианская некоммерческая организация, предоставляющая социальную помощь), привлекая добровольцев организовала движение, участники которого ежедневно готовили и раздавали еду бездомным людям. Они оказывали посильную помощь тем, кто остался за бортом жизни и не мог самостоятельно выкарабкаться из бездны неурядиц. Некоторым такое участие помогло выйти из неприятной ситуации, другие же – скатывались все дальше, но такое положение не остановило энтузиастов.
За индивидуальное жилище бездомным Community First Village приходится платить от 250 до 380 дол.
Интересный факт: Деревня Community First является детищем основателя Алана Грэма, который потратил годы, помогая городским бездомным. Помимо собственных средств он умудрился подключить общественность, собрав более 18 млн долларов на строительство населенного пункта для тех, кто остался без крыши над головой. Благотворительная организация приобрела 10 гектар земли под организацию поселения, а некоторые строительные организации предложили свои варианты крошечных домиков.
На улицах деревни Community First можно увидеть разные домики, ведь строят их поэтапно и разные фирмы (Остин, Техас). | Фото: housinginnovation.co.
Зачастую в строительстве крошечных домиков принимают участие волонтеры (Community First Village, Остин). | Фото: specials.mystatesman.com
В 2015 году общими усилиями в пригороде Остине началось строительство деревни для бездомных и с тех пор она стала «самой обсуждаемой темой». Все, что там происходило всегда в центре внимания неравнодушных горожан, властей и прессы, которая частенько наведывается для того, чтобы осветить то или иное событие.
В первую очередь на ее территории появились павильоны, выступающие в роли общественных столовых, туалеты, душевые, медпункт, начали строиться индивидуальные домики и устанавливаться оборудованные автофургоны. Жилища хоть и были совсем крошечными, но все же некоторые счастливчики обретали собственную крышу над головой.
Каждый домовладелец самостоятельно ухаживает за своим жилищем и даже может менять дизайн интерьера (Community First Village, Остин).
В Community First Village предусмотрено жилье, адаптированное под нужды людей с ограниченными возможностями (Остин, Техас).
Прежде чем началась массовая застройка устроителями Mobile Loaves & Fishes и AIA Austin DesignVoice был объявлен конкурс Tiny Victories 1.0 на лучший проект устойчивого решения для крошечного жилья, площадь которого не должна было превышать 18 кв. метров. Домик мог вмещать до 3-х человек, которым предоставляется односпальная кровать и место для хранения личных вещей. Вскоре от такой идеи отказались, отдав предпочтение индивидуальным домикам, правда, и площадь некоторых из них уменьшилась чуть ли не в трое.
На территории поселения круглосуточно оказывается психологическая и первая медико-санитарная помощь, также имеется своя клиника (Community First Village, Техас). | Фото: specials.mystatesman.com
Крошечные домики – спасение для бездомных Остина (Community First Village, Техас). | Фото: specials.mystatesman.com
Весь период строительства с бездомными работали медики, социальные работки и психологи, оказывая всестороннюю помощь, также проводили реабилитационные мероприятия. Деревня для бездомных Community First стала одной из трех основных программ MLF (Mobile Loaves & Fishes), которые были запущены для обслуживания бездомного населения Остина, предложив постоянное жилье по доступной цене.
Нужно отметить, что бездомные платят за проживание, стоимость варьируется от 250 до 380 долларов в месяц (для сравнения: арендная плата за 1-комнатную квартиру в небольшом городе стартует от 1,2 тыс.). Вырученная сумма идет лишь на покрытие коммунальных услуг, остальные вложения идут за счет благотворителей. Это сделано для того, чтобы вернуть людей к реальности и стимулировать к созиданию, ведь, как известно, те, кто оказался на дне, не всегда желают из него выбраться и совсем не хотят ничего менять.
Компания ICON также внесла свою лепту в строительство домиков для бездомных (Community First Village, Остин). | Фото: 3drific.com.
Прогрессивные строительные фирмы и девелоперские компании считают своим долгом продемонстрировать добрую волю и, в большинстве случаев, принимают активное участие в разработке и создании индивидуального жилья для бездомных. В благотворительных мероприятиях принимали участие многие известные фирмы, вплоть до всемирно известной американской компании ICON, специализирующейся на выпуске инновационной роботизированной строительной технике – 3D-принтерах, которая «напечатала» несколько домов для обитателей Community First Village.
Домик от архитектурной компании McKinney York Architects предусматривает масштабное остекление и натуральные отделочные материалы (Community First Village, Остин). | Фото: yankodesign.com.
По меркам деревни для бездомных Community First, новый домик является очень даже просторным (Остин, Техас).
Последним обновлением стал эффектный домик с крышей-«бабочкой», разработанный и построенный архитектурной фирмой McKinney York Architects, специалисты которой сделали упор на конфиденциальность, не противоречащей правилам неординарного сообщества. Этот домик соответствует пограничной цифре площади жилого пространства – 18 кв. метров, при этом выглядит довольно привлекательно и кажется просторным.
В мини-домике имеется изолированная спальня Community First Village, Техас). | Фото: yankodesign.com.
Необычная геометрия крыши позволила внедрить систему сбора воды, которая будет использоваться для орошения приусадебного участка. Кроме того, установка крыши-бабочки открывает больше возможностей для создания сплошного остекления. Большие окна обеспечат внутреннее пространство солнечным светом, что благотворно повлияет на самочувствие жильца, при этом никак не скажется на приватности личной жизни, поскольку проектом предусмотрены защитные экраны, которые домовладелец может использовать по своему желанию и настроению.
В новом домике есть рабочая зона и мини-гостиная (Community First Village, Остин).
Грамотная оптимизация пространства позволила задействовать каждый сантиметр полезной площади без ущерба для комфортного проживания. Несмотря на то, что площадь домика составляет всего 18 «квадратов» разработчикам удалось организовать изолированную спальню с большой кроватью (можно использовать двуспальную) и встроенным шкафом для личных вещей, а также постельных принадлежностей. Жилое пространство разделено на благоустроенный кухонный уголок, рабочую зону, мини-гостиную и зону столовой.
Благоустроенная кухня и зона столовой порадует нового жильца домашним уютом (Community First Village, Тахас). | Фото: yankodesign.com.
Если говорить об оформлении интерьера, то разработчики отдали предпочтение неокрашенной натуральной древесине (использовали сосновые доски), которая может выступать в качестве чистого холста. У домовладельца появилось право и возможность оставить все как есть или проявить свой творческий потенциал, и оформить жилище на свое усмотрение.
Эмбер Фогарти – президент Mobile Loaves & Fishes в одном из крошечных домиков в деревне Community First (Остин, Техас). | Фото: texasstandard.org.
По сведениям авторов Novate.ru, получить домик в деревне Community First могут не все желающие, а лишь те, кто прошел тщательный отбор и действительно стремится вернуться к традиционному образу жизни ведь, как показывает практика, для некоторых людей этой социальной группы крыша над головой – еще не значит, что они могут стать полноценными членами общества. «Мы понимаем, что жилье само по себе никогда не решит проблему бездомности. Наш подход заключается в создании целостного сообщества, в котором появляется возможность общения, сердцем к сердцу. Наша цель — навсегда вернуть людей в дом и общество», – говорит Эмбер Фогарти, президент некоммерческой благотворительной организации Mobile Loaves & Fishes.
Кинотеатр под открытым небом является дополнительным местом общения для жителей Community First Village (Остин, Техас). | Фото: texasstandard.org.
На территории деревни Community First организованы мастерские и студии, где каждый может реализовать свой потенциал (Остин, Техас).
На данный момент территория Community First Village увеличилась вдвое, построено около 500 домов вместо запланированных изначально 200, а к концу 2023 г. их должно быть не менее 1,4 тыс. Это позволит охватить большее количество людей, которые оказались в непростой жизненной ситуации, усугубившейся из-за пандемии COVID-19. По-прежнему более 60 сотрудников разных служб оказывают посильную помощь всем, кто обращается, а устроители деревни предоставляют ряд комплексных услуг для содержания поселения в надлежащем виде.
Жители деревни Community First могут работать, не покидая ее пределов (Остин, Техас).
Жителям деревни, помимо арендуемого жилья доступны общие кухни-столовые, туалеты и душевые, прачечные и компьютерные классы, зоны отдыха и кинотеатр под открытым небом, общественный сад и рынок, а также медицинское учреждение, где круглосуточно оказывается психологическая и неотложная помощь, а также проводятся бесплатные медицинские осмотры и реабилитационные мероприятия. Стоит отметить, что для желающих организованы и рабочие места, есть возможность зарабатывать, не покидая поселение. Чаще всего жителей задействуют в садоводстве, на огородах, птичнике, уборке территории, строительстве, деревообработке, кузнице и других мастерских, уходе за автомобилями и многом другом.
