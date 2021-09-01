Как вырезать круг из фанеры с помощью электродрели

Чтобы вырезать круг из листа фанеры или ДСП, можно использовать разные инструменты. Например, подойдет электролобзик или ручной фрезер.

В сегодняшней статье мы хотим поделиться с вами еще одним простым способом вырезания окружности — с помощью электрической дрели.

Правда, в данном случае дрель выступает лишь в качестве привода. Кроме нее, потребуется изготовить самодельную направляющую — по тому же принципу, как изготавливается направляющая для фрезера.

Необходимые материалы:

металлическая полоса;

арматура;

круглая труба (стальная);

подшипники.

Процесс изготовления самоделки

От круглой трубы отрезаем кусочек, и разрезаем его вдоль по всей длине. По торцам вставляем подшипники.

Зажимаем трубу в слесарных тисах, и обвариваем продольный шов. Получившуюся деталь устанавливаем на отрезок стальной полосы, и привариваем.

Используя отверстия в подшипниках, как направляющие, высверливаем на краю полосы отверстие под сверло.

Далее вырезаем в полосе продольный паз, и делаем разметку.

На следующем этапе берем два винта, и привариваем их друг к другу (шляпка к шляпке). Обтачиваем на шлифовальном станке.

Получившуюся деталь вставляем в паз в металлической полосе, и фиксируем с помощью барашковой гайки.

В завершении останется только отрезать кусок арматуры, согнуть его, и приварить к самоделке. В данном случае арматура будет выполнять роль усиления и служить в качестве ручки.

Как вырезать круг из фанеры

Для этого нам потребуется всего три вещи: самодельное приспособление, электродрель и специальное сверло (смотрите фото ниже).

В листе фанеры высверливаем отверстие, чтобы закрепить направляющую. В патроне дрели зажимаем сверло, и вставляем его в кусок трубы с подшипниками. Сначала просверливаем фанеру насквозь, затем — вырезаем окружность.

Видео по теме

Как сделать направляющую, а также, как вырезать круг из фанеры, можно посмотреть ниже — в авторском видеоролике. Идеей поделился автор YouTube канала Be Creative.