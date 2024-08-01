Колоритные фотографии иностранного туриста из путешествия по СССР в 1985 году

Рынок под открытым небом. СССР, Баку, 1985 год.

1. Армянская церковь

Церковь Святого Григория. СССР , Баку, 1985 год.

2. Церковь Святого Григория

Панорама Армянской церкви Святого Григория. СССР, Баку, 1985 год.

3. Рынок в Баку

Городской рынок под открытым небом. СССР, Баку, 1985 год.

4. Источник пресной воды

Источник с пресной водой на территории караван-сарая. СССР, Баку, 1985 год.

5. Бывшая резиденция ширваншахов

Вход во дворец ширваншахов. СССР, Баку, 1985 год.

6. Дворец ширваншахов

Территория дворца ширваншахов. СССР, Баку, 1985 год.

7. Караван-сарай

Караван-сарай - дворец на торговом пути. СССР, Шеки , 1985 год.

8. Старый рынок

Старый рынок в центре города. СССР, Шеки, 1985 год.

9. Большое общественное строение

Караван-сарай в Шеки. СССР, Шеки, 1985 год.

10. Агитация

Политическая агитация. СССР, Шеки, 1985 год.

11. Центральный парк

Центральный парк в Шеки. СССР, Шеки, 1985 год.

12. Уличная сцена

Уличная сцена на окраине города. СССР, Шеки, 1985 год.

13. Окраина Шемаха

Умывальники на улице, на окраине города. СССР, Шемаха , 1985 год.

14. Дом правительства

Дом правительства Азербайджана. СССР, Баку, 1985 год.

15. Церковь

Церкви расположенная между Шеки и Телави. СССР, 1985 год.