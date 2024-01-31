Как Европе, где женщинам запрещали голосовать и работать без разрешения мужа, пришлось догонять СССР

Для своего времени гендерная политика в СССР была весьма прогрессивной. Уже в 1917 году российские женщины получили полное равенство в правах с мужчинами, причем без каких-либо усилий со своей стороны. На Западе то и дело вспыхивали волнения с требованиями наделить женщин избирательным правом, и вовсю бушевала первая волна феминизма. Однако именно российская прогрессивная, казалось бы, гендерная политика привела к тому, что в определенные исторические периоды она являлась образцом для западных феминисток, а жизнь простых советских тружениц лучше почему-то не становилась.
Советская власть, стремясь доказать всему миру, что равенство во всем остается основной парадигмой государства, быстро и без каких-либо инициатив «с низов» еще в декабре 1917 года уравнила в гражданских правах и свободах женщин с мужчинами. Однако это никак не отменяло долгий патриархальный уклад, в котором существовало общество. В результате т вместе с правами женщина получила равную ответственность, тогда как уже имеющуюся в виде пресловутой «женской доли» с ней никто делить не торопился.
В этом и заключается парадокс русского феминизма, если он существует в принципе: ты можешь покорять хоть космос, строить атомную лодку или быть первоклассным нейрохирургом, только при этом не забывай, что ты женщина, со всеми вытекающими стереотипами. Да, советская власть давала массу возможностей для реализации первой части – начиная от детских садов для самых маленьких, домов быта и доступного образования. Но при этом советская же пропаганда неустанно говорила о женском предназначении и роли матери.
Эмансипация в условиях патриархата
Вместе с правами женщины получили и обязанности. / Фото: www.gazeta.ru
Справедливо решив, что основа женской независимости кроется в образовании, власти уделили этому вопросу максимум внимания. Так, если к 1926 году читать и писать умело чуть больше 40% российских женщин, то к 1939 году их процент превышал 80. Широко пропагандировалась идея не бояться пробовать себя в любых областях. Уже к 20-м годам половиной всех студентов-медиков были женщины, через 10 лет они отвоевали половину учебных мест в техникумах, а к 60-м годам половина студентов-математиков и большая часть будущих биологов были девушками. За это же время в четыре раза стало больше женщин в руководящих должностях.
Несмотря на то, что красноречивые цифры даже не снились основательницам первой волны феминизма, на деле до реального равенства было не просто далеко, оно не виднелось даже на горизонте. Как и прежде основную массу тех, кто занимался монотонным тяжелым ручным трудом с низкой оплатой и без перспектив карьерного роста составляли женщины. В итоге то, что должно было женщину освободить от домашнего рабства, превратилось в еще одно принуждение. Хотя если говорить откровенно, то власти имели свои виды на женские рабочие руки и охотно использовали их во благо индустриализации.
И если в СССР все шло к женской эмансипации, то в Германии, где к 30-ым годам набирает обороты популярность НСДАП с их убеждением о том, что место женщины между детьми, кухней и церковью начинается обратный процесс. С приходом к власти Гитлера происходит массовое увольнение женщин с мало-мальски сложных профессий.
Вторая мировая война вносит свои коррективы в гендерную политику обеих стран, вынуждая женщин заполнять образовавшиеся пробелы на производстве из-за ушедших на фронт мужчин. И если в Германии, после окончания войны все вернулась на круги своя, то в СССР отношение к женскому труду изменилось раз и навсегда. В Германии лишь в 1977 году был отменен закон, согласно которому женщина не могла устроиться на работу вопреки воле супруга. В гражданском кодексе же было закреплено, что основная женская обязанность – работа по дому. А значит, и покидать свое «основное» место работы, пусть даже по столь очевидной причине не правильно. Да, звучит не слишком уважительно, зато честно. Между тем, в СССР ожидали, что женщина никуда не денется от основной своей социальной роли матери.
Впереди планеты всей
Кульминация советской эмансипации женщин - первая женщина-космонавт. / Фото: www.rg.ru
Несмотря на то, что советская гендерная политика в полной мере не выдерживает критики, для своего времени она была настоящим прорывом вперед. Коммунисты строили принципиально новое прогрессивное государство и со многими моментами попросту сталкивались впервые. Потому проб и ошибок было не избежать. Да и мера по возвращению женщине роли хранительницы очага и матери, не снимая с нее необходимости работать наравне с мужчинами, была вынужденной. Огромное снижение рождаемости наряду со всеобщей индустриализацией не могло не вызывать обеспокоенности.
Для того чтобы понять насколько советская система в отношении прав и свобод женщин опережала свое время, достаточно рассмотреть некоторые законы, которые действовали в других странах в этот период и многим позже. Право голоса в 1917 году получили женщины России, Белоруссии и США (в некоторых штатах). В 1911 году такой закон действовал лишь в двух государствах мира. Великобритания лишь на следующий год примет аналогичный закон, да и то номинально. Ведь право голоса получили только женщины старше 30 лет, к тому же соответствующие цензу собственности. В результате изменения коснулись меньше половины всех жительниц Великобритании. При этом голосовать могли все мужчины старше 21 года. Полное равенство избирательных прав женщины Великобритании получат лишь в 1928 году.
В 1919 году право голоса было предоставлено женщинам Германии, Азербайджана, Нидерландов. А в Италии женщины стали вправе иметь больше прав на собственность, включая права на свой же собственный заработок (то есть до этого момента у них не было даже такого права). В Великобритании разрешили женщинам получать научные степени.
Француженки получили право голоса только в 1944 году, а жительницы Швейцарии и вовсе только в 1971 году. В той же Франции вплоть до 1965 года жена должна была спрашивать разрешения мужа на работу и не могла иметь своего счета в банке.
Вторая волна
Успевать всегда и везде. / Фото: www.9111.ru
Вторая волна феминизма, которая наметилась в Америке в 60-е годы прошлого столетия, стала своего рода отложенной реакцией на возвращение женщин к роли домохозяйки. Что было весьма заметно после окончания Второй мировой войны, в период экономического роста и повышения рождаемости. Большинство женщин не считало необходимым работать, полностью отдавая себя семье, детям и мужу. Таково же было и общественное мнение. В таких условиях большинство домохозяек оказывалось изолированными от мира политики и экономики.
Постепенно эта волна докатилась и до СССР, тогда же впервые встречаются упоминания термина «феминизм». В 1979 году выходит в свет альманах, который был весьма не в духе времени «Женщина и Россия». Он представляет собой сборник, в котором женщины пишут об отношениях в роддомах и женских клиниках, проблемах, с которыми многие сталкиваются в семьях и непонимании со стороны общества.
Между тем, спустя почти 10 лет, в 1988 году, Михаил Горбачев с высоких трибун говорит о необходимости вернуть женщине ее истинное предназначение, определив его, конечно же, в качестве матери и домохозяйки. Однако насколько такие призывы были обоснованы, учитывая, что среднестатистическая советская семья на одну зарплату выжить была не в состоянии.
Несмотря на свежесть идей эмансипации, политика советского государства базировалась на традиционных представлениях, определенных на биологических различиях, которые предопределяют социальные роли мужчин и женщин. Несмотря на внесенные изменения, государство поддерживало нормативные гендерные роли. В новых реалиях активным строителем социализма и коммунизма был мужчина. Женщине предстояло быть на подхвате, будучи работающей матерью, выполнять несколько социальных ролей сразу.
Можно сказать, что советская система взрастила новый тип гендерной системы – неопатриархат. Его главное отличие в том, что основным инструментом дискриминации женщин теперь являлись не мужчины как группа, а государство. Именно для полного и масштабного господства над ресурсами женщины, в том числе и репродуктивными, государство разрушило систему прав мужчины на женщину. Теперь патриархом являлось государство.
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