10 книг, которые лучше слушать, чем читать

Очень часто отсутствие свободного времени заставляет отказываться от уютного времяпровождения с интересной книгой. Именно поэтому в последние годы всё большую популярность обретают аудиокниги, позволяющие наслаждаться любимыми произведениями, не открываясь от повседневных дел. Когда же их озвучивают известные актёры или профессиональные чтецы, произведения обретают особую атмосферу.
«Компромисс», Сергей Довлатов
«Компромисс», Сергей Довлатов. / Фото: www.twimg.com
Озвучивает Константин Хабенский
В исполнении Константина Хабенского сборник из 12 новелл превратился в настоящий аудиоспектакль. Ироничные и яркие зарисовки советского Таллина, забавные журналистские байки и истории обрели объём, наполнились характерными для каждого персонажа интонациями, но при этом не утратили тот смысл, который закладывал в каждый очерк автор.
«Не отпускай меня», Кадзуо Исигуро
«Не отпускай меня», Кадзуо Исигуро. / Фото: www.narvii.com
Озвучивает Игорь Князев
Любителям аудиокниг имя Игоря Князева известно давно, а произведения в его озвучивании занимают почётное место в фонотеках слушателей. Современный российский диктор создал атмосферный аудиоряд и превратил роман-притчу в пронзительную историю любви и прощения, давая читателю возможность не только понять смысл, заложенный автором, но и услышать созвучие с собственной жизнью.
«Не жизнь, а сказка», Алёна Долецкая
«Не жизнь, а сказка», Алёна Долецкая. / Фото: www.wind-travel.com
Озвучивает Алёна Долецкая
Авторское озвучивание всегда интересно, хотя бы уже потому, что в точности передаёт именно те интонации и нюансы оттенков, которые были заложены при написании книги. «Не жизнь, а сказка» в исполнении самой Алёны Долецкой превращает её воспоминания о работе в глянцевых журналах в яркий калейдоскоп личных чувств и эмоций. Иронично и легко она говорит о сложных вещах, а благодаря оригинальному формату озвучивания у слушателей создаётся ощущение диалога с автором. В аудиокниге присутствуют посторонние бытовые шумы, а потому кажется, что Алёна Долецкая сидит рядом, наливает в чашку чай и рассказывает свои увлекательные истории.
«Люди и птицы», Светлана Сачкова
«Люди и птицы», Светлана Сачкова. / Фото: www.book24.ru
Озвучивает Ольга Шелест
Удивительно, но хорошо знакомый голос известной ведущей словно помогает восприятию романа Светланы Сачковой, усиливает характеры героев, чувствующих себя «белыми воронами». Слегка смешливый голос Ольги Шелест придаёт роману слегка ироничное звучание и помогает принять грубость героев, осознав, что она идёт не от отсутствия такта или воспитания, а служит, скорее, защитой от боли.
«Алхимик», Пауло Коэльо
«Алхимик», Пауло Коэльо. / Фото: www.gornitsa.ru
Озвучивает Евгений Миронов
Одно из лучших произведений Пауло Коэльо обрело, наконец, достойное звучание благодаря участию Евгения Миронова. На просторах сети Интернет можно найти несколько вариантов аудиокниги, но в этом книга заиграла новыми красками. Каждая фраза несёт в себе особенный смысл, голос актёра заставляет вслушиваться в каждое слово, а музыка создаёт особый фон для восприятия глубинного смысла, заложенного автором.
«Все умерли, и я завела собаку», Эмили Дин
«Все умерли, и я завела собаку», Эмили Дин. / Фото: www.fantasywiki.ru
Озвучивает Ксения Малыгина
Неспешное, можно даже сказать аккуратное повествование о важном. О том, как пережить потерю близких людей и найти в себе силы жить дальше, перевернув горькую страницу в своей судьбе. А после найти друга, который никогда не предаст и не бросит. У него холодный мокрый нос и добрые глаза-бусинки. Для многих слушателей книга Эмили Дин, прочитанная мягким голосом Ксении Малыгиной, станет настоящим лекарством для души.
«Любовь к трём цукербринам», Виктор Пелевин
«Любовь к трём цукербринам», Виктор Пелевин. / Фото: www.goods.ru
Озвучивает Сергей Чонишвили
Российский актёр, служивший в легендарном «Ленкоме», занимается озвучиванием очень давно. И любители аудиокниг никогда не отказываются от прослушивания произведений, прочитанных актёром. В озвучивании Виктора Пелевина Сергея Чонишвили трудно превзойти, он с удивительной точностью передаёт интонации героев, вкладывая в едва уловимые оттенки эмоции, чувства и переживания не только персонажей, но и автора.
«Двойная фамилия», Дина Рубина
«Двойная фамилия», Дина Рубина. / Фото: www.classifieds24.ru
Озвучивает Валентин Гафт
Книги Дины Рубиной всегда оставляют после себя ощущение очередного попавшего в руки шедевра. А в прочтении Валентина Гафта каждый рассказ оказался похож на пронзительную исповедь, и не мог не оставить отклик в душе каждого, кому посчастливилось услышать «Двойную фамилию» в исполнении «Скромного гения», как называли актёра ещё при его жизни.
«Мемуары гейши», Артур Голден
«Мемуары гейши», Артур Голден. / Фото: www.livelib.ru
Озвучивает Юлия Пересильд
Наверняка, даже те, кто смотрел голливудский фильм, снятый по мотивам романа Артура Голдена, не смогут не оценить аудиоверсию произведения. Юлия Пересильд признавалась: именно книга произвела на неё неизгладимое впечатление своим глубоким психологизмом. Актриса постаралась вложить в прочтение весь свой талант, наполнив каждую строчку особенным звучанием.
«Люди, которые всегда со мной», Наринэ Абгарян
«Люди, которые всегда со мной», Наринэ Абгарян. / Фото: www.youla.io
Озвучивает Ксения Бржезовская
В прочтении актрисы озвучивания Ксении Бржезовской произведения обретают особенный колорит. Не стала исключением и семейная сага Наринэ Абгарян. Она об умении людей сохранять щедрость души и тепло сердца в любых, даже самых тяжёлых испытаниях. Во время прослушивания этого произведения появляется чёткое осознание: мир спасёт вовсе не красота, а человечность, любовь друг к другу и доброта.
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