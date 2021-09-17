Непереводимые русские слова

В английском языке более миллиона слов. Тем не менее иногда возникают трудности с точным переводом некоторых русских слов, особенно если их смысл связан с загадочной русской душой.











1. Poshlost

2. Nadryv

3. Khamstvo

4. Stushevatsya

5. Toska

6. Bytie

7. Bespredel

8. Avos’

9. Yurodivy

10. Podvig