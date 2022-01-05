«Ура!», «No pasaran!»: происхождение и значение самых известных боевых кличей

Кадр из к/ф «Храброе сердце» (1995). | Фото: photo.allindonews.com.
Во все времена, находясь на поле битвы, войны выкрикивали эмоциональные призывы. В нужный момент подобные кличи поднимали боевой дух воюющих, устрашали противника или помогали отличить своих от чужих в пылу сражения. Пожалуй, каждый вспомнит Уильяма Уоллеса в исполнении замечательного актера Мела Гибсона, который выкрикивал «Шотландия навсегда!», ведя за собой войско. В этом обзоре представлено происхождение пяти самых известных боевых кличей.
«No pasaran!»
No pasaran! - боевой клич. | Фото: cs8.pikabu.ru.
В 1916 году в ходе Первой мировой войны французский генерал Робер Нивель (Robert Nivelle) выкрикнул фразу: «On ne passe pas!» Она была адресована немецким войскам во время столкновения при Вердене и переводилась как «Они не пройдут!» Это выражение стал активно использовать художник Морис Луи Анри Ньюмонт на пропагандистских плакатах. Примерно через год оно стало боевым кличем всех французских солдат, а затем и румынских.
В 1936 году «Они не пройдут!» прозвучало в Мадриде из уст коммунистки Долорес Ибаррури (Dolores Ibаrruri). Именно в испанском переводе «No pasaran» этот клич стал известен во всем мире. Он продолжал вдохновлять солдат во Вторую мировую войну и в гражданской войнах Центральной Америки.
«Джеронимо!»
Джеронимо (Гоятлай) - индеец племени апачей, 1887 год. | Фото: ru.wikipedia.org.
Возникновению клича «Джеронимо!» мы обязаны индейцу Гоятлаю из племени апачей. Он стал легендарной личностью, потому как в течение 25 лет возглавлял сопротивление против вторжения американцев на свои земли в XIX веке. Когда в бою индеец несся на врага, то солдаты с ужасом взывали к своему Святому Иерониму. Так Гоятлай стал Джеронимо.
В 1939 году режиссер Пол Слоан (Paul Sloanе) посвятил свой вестерн «Geronimo» знаменитому индейцу. После просмотра этой киноленты рядовой 501-го воздушно-десантного полка Эберхард, совершая тестовые прыжки с парашютом, выпрыгнул из самолета с криком: «Джеронимо!» Его сослуживцы сделали то же самое. На сегодняшний день прозвище бравого индейца является официальным кличем американских парашютистов.
«Аллах акбар!»
Демонстрация мусульман. | Фото: kimgou.ru.
Если кто-то слышит «Аллах акбар», то воображение тут же рисует нелицеприятные картинки радикально настроенных джихадистов. Но эта фраза сама по себе не несет никакого негативного оттенка. «Акбар» - это превосходная степень слова «важный». Таким образом, «Аллах Акбар» можно дословно перевести как «Аллах Велик».
«Банзай!»
«Банзай!» - боевой клич японцев. | Фото: kinokritik.com.
В далекие времена, когда Китаем правила династия Тан, жители широко использовали фразу «Ву хуанг ваньсуй», которую можно перевести как «Пусть живет император 10 тысяч лет». Со временем от выражения осталась только вторая часть «ваньсуй». Японцы переняли это пожелание, но в транскрипции страны Восходящего солнца слово звучало как «банзей». Но его продолжали использовать только в отношении правителя, желая долгого здравствования.
В XIX веке слово снова изменилось. Теперь оно звучало как «банзай» и использовалось не только в отношении императора. С наступлением Второй мировой войны «банзай» стал боевым кличем японских солдат, особенно камикадзе.
«Ура!»
Младший политрук А. Ерёменко, призывающий бойцов к атаке за несколько секунд до собственной гибели. | Фото: storage.suffra.com.
Существует немало версий этимологии боевого клича «Ура». Филологи склоняются к двум версиям происхождения этого слова. Его используют в английской и немецкой культурах. Там есть созвучные Hurra, Hurah, Hooray. Языковеды считают, что клич возник от верхненемецкого слова «hurren», т. е «быстро двигаться».
Согласно второй версии, клич позаимствовали у монголо-татар. С тюркского «ur» можно перевести как «бей!»
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