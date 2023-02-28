Голуби на обед и другие традиции древних фараонов, которые остались в жизни современных египтян

Дибла - не простое украшенье

Свадьба в Египте. Танцуют все! Только отдельно.







Субуъ - родины по-египетски

Арбаъин - поминки

Мусульманское кладбище в Порт-Саиде.

Праздник Шам эн-насим: Когда яйца красят даже мусульмане

Праздник Шам эн-насим.

Еда для молодожёнов

Кто у египтян «абу», а кто «омму»

Египетская семья едет за покупками. Каир.

Абу, омму и все, все, все.

Голуби – это вкусно

Египетские голубятни.

Dсё, что нужно для фараонского обеда.