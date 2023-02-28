Голуби на обед и другие традиции древних фараонов, которые остались в жизни современных египтян

Сегодня путешествия в Египет выходят на новый виток популярности, и многих туристов интересует не только пляжный отдых, но и история колыбели цивилизации. Часто возникает вопрос – а остались ли у современных египтян обычаи от предков-фараонов? И стоит сказать, что таких традиций более, чем достаточно. Хотя порой и сами египтяне не в курсе, откуда берут начало те или иные актуальные сегодня обряды.
Дибла - не простое украшенье
Свадьба в Египте. Танцуют все! Только отдельно.
Дибла – так называется в Египте обручальное кольцо. И именно в Древнем Египте зародилась традиция носить обручальные кольца. У древних египтян круглая форма колец символизировала вечную любовь между супругами, а отверстие в кольце – ворота в иной мир. Со временем эта традиция вышла далеко на пределы Египта и практикуется сегодня практически во всём мире.
Субуъ - родины по-египетски
Так египтяне и сегодня называют обряд, который проводят спустя неделю после рождения ребёнка. Новорожденного помещают в специальную люльку и раскачивают. Приглашённые женщины издают громкие улюлюкающие звуки, которыми в Египте традиционно выражают радость, в комнате раскуривают благовония, а новоявленная мама должна перешагнуть над ребёнком 7 раз.
О том, что такой же ритуал совершали и древние египтяне свидетельствует изображение обряда «субуъ» на стене храма Хатхор в Дендере.
Арбаъин - поминки
Мусульманское кладбище в Порт-Саиде.
Ещё один обряд из жизненного цикла египтян так называемый арбаъин – это поминки по умершему, которые проводятся на 40-ой день после его смерти. Сегодня многие люди связывают этот обряд то с христианством, то и исламом, но существуют точные доказательства того, что этот обряд сохранился со времён фараонов.
Объяснение довольно простое – процесс мумификации тел умерших в Древнем Египте длился 40 дней. Древние египтяне верили, что каждые 10 дней человек, который умер находится под покровительством одной из четырёх главных богинь - Изис, Нэфтид, Нэйт, Серкет. А по истечении этого срока умерший окончательно переходит в мир иной. Этот процесс подродно описан в древних гробницах упомянутых богинь.
Праздник Шам эн-насим: Когда яйца красят даже мусульмане
Праздник Шам эн-насим.
Название этого праздника дословно переводится как «дуновение весеннего ветра». По сути, это праздник начала весны. В это день египтяне семьями выбираются на пикники и едят фисих – гнилую рыбу. Этот обряд дошел до наших дней с фараоновских времён, когда в начале весны древние египтяне подносили богам плодородия дары – лук, салат и фисих.
Еда для молодожёнов
У древних египтян было принято, чтобы семья невесты перед свадьбой заполняла дом молодожёнов едой на несколько месяцев вперёд. Считалось, что это укрепит супружеский союз.
И сегодня многие египетские семьи практикуют этот обычай: перед тем, как жених заберёт невесту в свой дом, её родственники за неделю привозят то, что русские назвали бы приданным – одежду будущей жены, мебель (о которой договорились перед свадьбой), продукты и фрукты.
Кто у египтян «абу», а кто «омму»
Египетская семья едет за покупками. Каир.
У египтян и сегодня существует древняя традиция называть людей по именам их старших сыновей: отец Ахмеда, мать Ахмеда- абу Ахмед, омму Ахмед. Историки утверждают, что корни этой традиции уходят во времена фараонов и в качестве доказательства этого приводят тот факт, что подобные имена находят даже в их гробницах
Поэтому приезжая в Египет не стоит удивляться, если вместо своего привычного имени услышишь, например, мать Ивана.
Абу, омму и все, все, все.
Если в семье нет сыновей, только дочки, то родителей будут звать по имени старшей дочери. Если же в семье нет детей, то женщину, как правило, называют по имени мужа (египтяне не любят при чужих произносить имена своих жён) – мадам Мохамед.
А ещё словами «абу» и «омму» египтяне могут выражать своё отношение к человеку - Абу ль-хайр – отец добра, то есть добродетельный человек. Или же давать прозвища - абу наддАра – отец очков, или по-русски очкарик. Кстати, сами египтяне очень любят свою страну и называют её Омму д-дУнья, что означает мать мира.
Голуби – это вкусно
Египетские голубятни.
Каждая уважающая себя египетская хозяйка имеет свой уникальный рецепт приготовления голубей. Историки утверждают, что разведением голубей занимались ещё 3000 лет назад. В пищу их употребляли даже фараоны, о чём свидетельствуют рисунки на стенах гробниц.
По другой версии голуби шли в ход в особо тяжёлое и голодное время, когда и голубь становился настоящим сытным лакомством.
В наши дни «голубиным сезоном» в Египте считается зима. В этой время птицы хорошо откормлены. Современные египтяне считают голубей настоящей «виагрой». Поэтому перед первой брачной ночью на столе у молодожёнов обязательно есть фаршированные голуби.
В российских широтах тоже можно попробовать это блюдо. Вот только ловить на улице голубей не стоит. Лучше отправиться в ближайший супермаркет за перепелами и приготовить их по древнему фараоновскому рецепту, которым делится с вами белоруска, которая уже много лет живёт в большой египетской семье.
БОНУС: Рецепт приготовления фаршированных голубей
Dсё, что нужно для фараонского обеда.
Ингредиенты:
- голуби (перепела) - 4 шт
- голубиные потрошка (печень, сердце не выбрасываем, пригодятся)
- 4 головки лука среднего размера
Тушки голубей вымыть, оставить на 20 минут в воде с уксусом и ещё раз помыть с добавлением соли. Лук измельчить на крупной тёрке и тушить на растительном масле. Через 10 мин добавить соль, зиру, чёрный перец, голубиные потроха и тушить до готовности. Зафаршировать птиц, зашить или скрепить зубочисткой.
В кастрюлю налить растительное масло (на дне) и хорошенько разогреть, добавить 2-3 шт. кардамона и 2-3 шарика мастики, а затем аккуратно положить голубей и обжаривать со всех сторон примерно 5 минут. Затем добавит воду и варить до готовности минут 30. Когда вода с голубями закипит, добавить соль и лавровый лист. Перед подачей на стол поставить в духовку на 15 минут или обжарить на сковороде. Подаются голуби с рисом и с традиционным зелёным супом молохией.
источник
Если вам понравился пост, пожалуйста, поделитесь им со своими друзьями:
И не забудьте:
Подписаться на мой Instagram
Свежие комментарии