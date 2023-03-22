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Как вести себя в дорогом ресторане: 6 правил поведения, которые вам помогут

Принимайте во внимание специфику ресторана, а не свои вкусы


Если вас пригласили в рыбный ресторан, то не стоит заказывать мясные блюда. Или если вы в знаменитом ресторане, который подает отменные стейки, то не стоит ограничиваться лишь салатом. Иначе вы не поймете специфику данного ресторана.

Одевайтесь правильно


Собираясь в ресторан, помните о дресс-коде. Глупо идти туда в повседневной или спортивной одежде. Надевать все лучше и сразу также не стоит, иначе вы прослывете сорокой. Вы не ошибетесь, если отдадите предпочтение платью до колен в сочетании с классическими лодочками.

Не бойтесь задавать вопросы


Меню ресторанов высокой кухни часто содержат непонятные названия, которые могут представлять как классические, так и авторские вариации блюд. Поэтому, если вам что-то непонятно, не стесняйтесь уточнять информацию у повара или официанта. Это необходимо, если у вас аллергия на определенный набор продуктов, а вы не знаете, из чего состоит то или иное блюдо.

Как правильно пробовать вино?


Это один из самых сложных, на первый взгляд, моментов. Но для начала расслабьтесь. Сделайте вдох, а затем глоток. Параллельно вы можете общаться. Не дегустируйте вино с таким видом, будто мир вокруг остановился. Если вам понравилось вино, можете просто кивнуть.

Как держать бокал?


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Это одно, но очень важное правило, которое выдает вас за одну секунду.

Всегда держите бокал с вином за ножку.

  • Бокал можно удерживать тремя, четырьмя или пятью пальцами.

  • Никогда не берите бокал только большим и указательным пальцем.

  • Не берите в ладонь чашу бокала.

  • Не оттопыривайте мизинец или другой палец.

  • Не держите бокал за подставку.


Оставляйте чаевые и спрашивайте цену


Совсем не стыдно спрашивать об этом. Официант может вам предложить фирменное блюдо или специальное предложение ресторана. Всегда уточняйте цену, если вас действительно волнует этот вопрос. А вот стыдно не оставить чаевых, если вас хорошо обслужили и вам все понравилось.

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Как вести себя в дорогом ресторане: 6 правил поведения, которые вам помогут

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Как вести себя в дорогом ресторане: 6 правил поведения, которые вам помогутПодписаться на мой Instagram
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