Как вести себя в дорогом ресторане: 6 правил поведения, которые вам помогут

Принимайте во внимание специфику ресторана, а не свои вкусы
Если вас пригласили в рыбный ресторан, то не стоит заказывать мясные блюда. Или если вы в знаменитом ресторане, который подает отменные стейки, то не стоит ограничиваться лишь салатом. Иначе вы не поймете специфику данного ресторана.
Одевайтесь правильно
Собираясь в ресторан, помните о дресс-коде. Глупо идти туда в повседневной или спортивной одежде. Надевать все лучше и сразу также не стоит, иначе вы прослывете сорокой. Вы не ошибетесь, если отдадите предпочтение платью до колен в сочетании с классическими лодочками.
Не бойтесь задавать вопросы
Меню ресторанов высокой кухни часто содержат непонятные названия, которые могут представлять как классические, так и авторские вариации блюд. Поэтому, если вам что-то непонятно, не стесняйтесь уточнять информацию у повара или официанта. Это необходимо, если у вас аллергия на определенный набор продуктов, а вы не знаете, из чего состоит то или иное блюдо.
Как правильно пробовать вино?
Это один из самых сложных, на первый взгляд, моментов. Но для начала расслабьтесь. Сделайте вдох, а затем глоток. Параллельно вы можете общаться. Не дегустируйте вино с таким видом, будто мир вокруг остановился. Если вам понравилось вино, можете просто кивнуть.
Как держать бокал?
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Это одно, но очень важное правило, которое выдает вас за одну секунду.
Всегда держите бокал с вином за ножку.
- Бокал можно удерживать тремя, четырьмя или пятью пальцами.
- Никогда не берите бокал только большим и указательным пальцем.
- Не берите в ладонь чашу бокала.
- Не оттопыривайте мизинец или другой палец.
- Не держите бокал за подставку.
Оставляйте чаевые и спрашивайте цену
Совсем не стыдно спрашивать об этом. Официант может вам предложить фирменное блюдо или специальное предложение ресторана. Всегда уточняйте цену, если вас действительно волнует этот вопрос. А вот стыдно не оставить чаевых, если вас хорошо обслужили и вам все понравилось.
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