Как правильно выбрать дайкон в магазине

Если на полке супермаркета вам попался странный белый корнеплод, похожий на длинную редиску, то это дайкон (он же японская ледяная редька). Из этого большого корнеплода можно приготовить вкусные блюда. А вот как его выбрать? Можно ли его есть сырым? И чем он полезен? Давайте узнаем...







Семена, из которых был выведен дайкон, были завезены в Японию из Китая.Родиной дайкона считается Япония, но в эту страну его семена попали из Китая. Получилось так, что японский фермер приобрел китайский посевной материал, который был плохо адаптирован к выращиванию на новой территории. Он решил вывести свой новый сорт редьки. На это селекционеру пришлось потратить много лет. В результате получился длинный белоснежный корнеплод. С тех пор страной производителем считается Япония, но прародителем является Древний Китай. Фермер назвал его дайконом, что в переводе с японского на русский язык означает «большой корень». Корнеплод был выведен одну тысячу лет назад, но его по сей день обожают японцы. Он является одним из основных продуктов питания, к примеру, как у россиян картофель.Дайкон по вкусу напоминает редис или редьку, у которых отсутствует горечь.По внешнему виду дайкон похож на большую морковь, но только имеет белую (кремовую) кожуру. Вкус отличается даже от классической редьки. Он намного слаще, мягче и с привкусом пряных трав. А вот горечь, которая характерна для редьки, отсутствует полностью. По сути, это большая редиска без остроты и горчинки.Термическая обработка влияет на вкусовые качества корнеплода. Его мякоть теряет хруст и становится мягкой.Вкус становится еще более сладким, а пикантные нотки исчезают. Дайкон в приготовленном виде немного похож на отварную репу.У дайкона съедобны все части растения.Удивительно, но у дайкона считаются съедобными все его части — корнеплод и ботва. Причем, его можно есть как в сыром, так и в отварном виде.В сыром виде корнеплод сохраняет максимальное количество витаминов и микроэлементов. Из него можно приготовить салаты в азиатском стиле, закуску или просто нарезать кружочками или полосками, а затем приправить растительным маслом и специями.Также в сыром виде можно есть ботву японской редьки. Правда, она обладает выраженной остротой. Ее вкус можно сравнить с салатной горчицей. Но если зелень добавить в горячее блюдо, то острота нейтрализуется.Дайкон может иметь разного цвета мякоть — розовую, белую, фиолетовую.В супермаркетах дайкон появляется в осенне-зимний период. На полках находятся чаще белые или слегка бежевые корнеплоды, несмотря на то, что в природе уже существуют розовые, зеленые и фиолетовые сорта. Правда, цвет мякоти совершенно не влияет на вкусовые качества — белый и фиолетовый дайкон одинаковые на вкус.Во время покупки нужно обратить внимание на плотность корнеплода. Он обязательно должен быть упругим и твердым без каких-либо признаков загнивания. У вкусного и спелого дайкона кожура имеет слегка глянцевую однотонную кожуру. Средняя длина сочного корнеплода составляет 25 сантиметров. И если на полке находятся корнеплоды с ботвой и без, то лучше отдавать предпочтение продукту с зеленью. По ней можно определить качество. У пригодного к употреблению корнеплода ботва зеленная свежая.Дайкон хорошо хранится при температуре не выше 5-8 градусов.Если вам повезло и корнеплод попался с ботвой, то дома ее нужно отрезать. Ее не обязательно утилизировать — она тоже съедобная. Ее можно использовать в качестве заправки для борща, салатов и закусок. Удалять ботву нужно обязательно, поскольку она будет забирать сок из корнеплода и он не будет храниться длительное время. Затем сухой дайкон кладем в полиэтиленовый пакетик и убираем в холодильник. Располагаем в отделе для хранения овощей. В таком состоянии он может оставаться свежем неделями, главное проверять, чтобы внутрь пакета не попала влага.В 100 граммах дайкона содержится 18 ккал!Японцы обожают дайкон за то, что он благоприятно воздействует на здоровье. В стране верят, что он улучшает работу пищеварительной системы, повышает иммунный статус, стимулирует выведение лишней жидкости из организма и способствует в похудении.Дайкон считается низкокалорийным продуктом, который содержит большое количество аскорбиновой кислоты, клетчатки и калия. В 100 граммах корнеплода сдержится всего 18 ккал. Также он содержит растительный фермент, который позитивно влияет на переваривание продуктов с большим содержанием крахмала.Дайкон — источник витамина С.А еще японцы верят, что дайкон полезно употреблять при простуде. Он улучшает вязкость мокроты и способствует ее выведению. Примечательно, что мякоть дайкона не умеет накапливать тяжелые металлы и нитраты, которые могут находиться в почве.