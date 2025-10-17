С нами не соску...
Не скучаемВсякие разности
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

С нами не соскучишься!

8 585 подписчиков

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Grandad
    С другом в 1965 быстро соорудили передатчик на основе радиолы, подключив через ламповую панельку питание методом "вис...Радиохулиганы в СССР
  • Елена Каратеева
    У нас живёт это чудо. Правда, не такое шикарное, как на фото, но тоже ничего. "Чёрный дым". На руках не сидит, но мож...10 «недостатков» ...
  • Елена Каратеева
    "Весь", действительно, означает село. Есть выражение в нашем языке "города и веси". Слово "город" это не столько огра...«Восвояси» – это ...

Как правильно выбрать дайкон в магазине

Если на полке супермаркета вам попался странный белый корнеплод, похожий на длинную редиску, то это дайкон (он же японская ледяная редька). Из этого большого корнеплода можно приготовить вкусные блюда. А вот как его выбрать? Можно ли его есть сырым? И чем он полезен? Давайте узнаем...


1. Как появилась японская ледяная редька




Семена, из которых был выведен дайкон, были завезены в Японию из Китая.


Родиной дайкона считается Япония, но в эту страну его семена попали из Китая. Получилось так, что японский фермер приобрел китайский посевной материал, который был плохо адаптирован к выращиванию на новой территории. Он решил вывести свой новый сорт редьки. На это селекционеру пришлось потратить много лет. В результате получился длинный белоснежный корнеплод. С тех пор страной производителем считается Япония, но прародителем является Древний Китай. Фермер назвал его дайконом, что в переводе с японского на русский язык означает «большой корень». Корнеплод был выведен одну тысячу лет назад, но его по сей день обожают японцы. Он является одним из основных продуктов питания, к примеру, как у россиян картофель.

2. Какой вкус у японской редьки




Дайкон по вкусу напоминает редис или редьку, у которых отсутствует горечь.

По внешнему виду дайкон похож на большую морковь, но только имеет белую (кремовую) кожуру. Вкус отличается даже от классической редьки. Он намного слаще, мягче и с привкусом пряных трав. А вот горечь, которая характерна для редьки, отсутствует полностью. По сути, это большая редиска без остроты и горчинки.
Термическая обработка влияет на вкусовые качества корнеплода. Его мякоть теряет хруст и становится мягкой.
Вкус становится еще более сладким, а пикантные нотки исчезают. Дайкон в приготовленном виде немного похож на отварную репу.

3. Можно ли есть японскую редьку в сыром виде




У дайкона съедобны все части растения.

Удивительно, но у дайкона считаются съедобными все его части — корнеплод и ботва. Причем, его можно есть как в сыром, так и в отварном виде.
В сыром виде корнеплод сохраняет максимальное количество витаминов и микроэлементов. Из него можно приготовить салаты в азиатском стиле, закуску или просто нарезать кружочками или полосками, а затем приправить растительным маслом и специями.
Также в сыром виде можно есть ботву японской редьки. Правда, она обладает выраженной остротой. Ее вкус можно сравнить с салатной горчицей. Но если зелень добавить в горячее блюдо, то острота нейтрализуется.

4. Как выбрать самую лучшую японскую редьку в магазине




Дайкон может иметь разного цвета мякоть — розовую, белую, фиолетовую.

В супермаркетах дайкон появляется в осенне-зимний период. На полках находятся чаще белые или слегка бежевые корнеплоды, несмотря на то, что в природе уже существуют розовые, зеленые и фиолетовые сорта. Правда, цвет мякоти совершенно не влияет на вкусовые качества — белый и фиолетовый дайкон одинаковые на вкус.
Во время покупки нужно обратить внимание на плотность корнеплода. Он обязательно должен быть упругим и твердым без каких-либо признаков загнивания. У вкусного и спелого дайкона кожура имеет слегка глянцевую однотонную кожуру. Средняя длина сочного корнеплода составляет 25 сантиметров. И если на полке находятся корнеплоды с ботвой и без, то лучше отдавать предпочтение продукту с зеленью. По ней можно определить качество. У пригодного к употреблению корнеплода ботва зеленная свежая.

5. Как хранить японскую редьку в домашних условиях




Дайкон хорошо хранится при температуре не выше 5-8 градусов.

Если вам повезло и корнеплод попался с ботвой, то дома ее нужно отрезать. Ее не обязательно утилизировать — она тоже съедобная. Ее можно использовать в качестве заправки для борща, салатов и закусок. Удалять ботву нужно обязательно, поскольку она будет забирать сок из корнеплода и он не будет храниться длительное время. Затем сухой дайкон кладем в полиэтиленовый пакетик и убираем в холодильник. Располагаем в отделе для хранения овощей. В таком состоянии он может оставаться свежем неделями, главное проверять, чтобы внутрь пакета не попала влага.

6. Чем полезна японская редька




В 100 граммах дайкона содержится 18 ккал!

Японцы обожают дайкон за то, что он благоприятно воздействует на здоровье. В стране верят, что он улучшает работу пищеварительной системы, повышает иммунный статус, стимулирует выведение лишней жидкости из организма и способствует в похудении.
Дайкон считается низкокалорийным продуктом, который содержит большое количество аскорбиновой кислоты, клетчатки и калия. В 100 граммах корнеплода сдержится всего 18 ккал. Также он содержит растительный фермент, который позитивно влияет на переваривание продуктов с большим содержанием крахмала.


Дайкон — источник витамина С.

А еще японцы верят, что дайкон полезно употреблять при простуде. Он улучшает вязкость мокроты и способствует ее выведению. Примечательно, что мякоть дайкона не умеет накапливать тяжелые металлы и нитраты, которые могут находиться в почве.
Читать далее →
Ссылка на первоисточник
наверх