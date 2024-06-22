Как быстро повысить давление, если оно упало от перемены погоды

В 21 веке метеозависимость стала общим местом. Если вы – не генетически предрасположенный с юности к низкому давлению человек, то внезапно упавшее давление, что часто бывает во время дождя или смены погоды, вызывает весьма неприятную слабость и тревогу. Материал расскажет, как быстро поднять давление.

1. Контрастный душ

2. Чашка крепкого кофе

3. 40 граммов горького шоколада

4. Стакан гранатового сока

5. Препараты женьшеня

6. Съесть щепотку соли

7. Лечь и поднять ноги вверх

Сделайте это!Контрастный душ (то холодная, то теплая вода) – это тренажер для сосудов. Сужаясь и расширяясь, сосуды приходят в норму. Гипертоникам он может быть вреден, потому что любой неверный шаг на стадии теплой воды может быть опасен. А вот если давление упало, то контрастный душ – безопасное и эффективное решение.Эспрессо.Ни в коем случае не растворимого! Это яд и точка. Без комментариев. Если кофеварки у вас дома нет, просто заварите в чашке или турке молотый кофе. Поменьше воды (нам при пониженном давлении бегать в туалет не нужно), просто пусть это будет крепкий эспрессо. Чай не сработает, потому что, несмотря на то, что в зелёном чае столько же кофеина, сколько в кофе, он начнёт действовать только через 1-2 часа. А нам нужно поднять давление быстро.горький шоколад.Горький шоколад мягко поднимает давление. Не ведитесь на расхожие советы съесть сладкое. Вброс глюкозы в кровь вызовет скачок инсулина, что никогда не на пользу.гранатовый сок.Гранатовый сок немного поднимет гемоглобин в эти самые первые полчаса после приёма, что очень хорошо стабилизирует работу сосудов.Давнее средство.Женьшень показан гипотоникам. Так что если внезапно упало давление, его хорошо принять. И на спиртовой основе будет лучше, потому что та миллидоза спирта расширит сосуды, а нам при упавшем давлении того и нужно.лизните соли!Гипертоникам соль нельзя, это все знают. А если у нас давление рухнуло, просто лизните соли. И запейте двумя глотками воды. Это очень действенный способ.Ноги вверх!Ложимся на пол или на кровать, а ноги на стену. В результате кровь отринет от массивных артерий ног и пойдёт в торс, что ускорит концентрацию работы сосудов мозга.