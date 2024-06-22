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С нами не соскучишься!

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Как быстро повысить давление, если оно упало от перемены погоды

В 21 веке метеозависимость стала общим местом. Если вы – не генетически предрасположенный с юности к низкому давлению человек, то внезапно упавшее давление, что часто бывает во время дождя или смены погоды, вызывает весьма неприятную слабость и тревогу. Материал расскажет, как быстро поднять давление.




1. Контрастный душ




Сделайте это! 

Контрастный душ (то холодная, то теплая вода) – это тренажер для сосудов. Сужаясь и расширяясь, сосуды приходят в норму. Гипертоникам он может быть вреден, потому что любой неверный шаг на стадии теплой воды может быть опасен. А вот если давление упало, то контрастный душ – безопасное и эффективное решение.

2. Чашка крепкого кофе




Эспрессо. 

Ни в коем случае не растворимого! Это яд и точка. Без комментариев. Если кофеварки у вас дома нет, просто заварите в чашке или турке молотый кофе. Поменьше воды (нам при пониженном давлении бегать в туалет не нужно), просто пусть это будет крепкий эспрессо. Чай не сработает, потому что, несмотря на то, что в зелёном чае столько же кофеина, сколько в кофе, он начнёт действовать только через 1-2 часа. А нам нужно поднять давление быстро.

3. 40 граммов горького шоколада




горький шоколад. 

Горький шоколад мягко поднимает давление. Не ведитесь на расхожие советы съесть сладкое. Вброс глюкозы в кровь вызовет скачок инсулина, что никогда не на пользу.

4. Стакан гранатового сока




гранатовый сок. 

Гранатовый сок немного поднимет гемоглобин в эти самые первые полчаса после приёма, что очень хорошо стабилизирует работу сосудов.

5. Препараты женьшеня




Давнее средство. 

Женьшень показан гипотоникам. Так что если внезапно упало давление, его хорошо принять. И на спиртовой основе будет лучше, потому что та миллидоза спирта расширит сосуды, а нам при упавшем давлении того и нужно.

6. Съесть щепотку соли




лизните соли! 

Гипертоникам соль нельзя, это все знают. А если у нас давление рухнуло, просто лизните соли. И запейте двумя глотками воды. Это очень действенный способ.

7. Лечь и поднять ноги вверх




Ноги вверх! 

Ложимся на пол или на кровать, а ноги на стену. В результате кровь отринет от массивных артерий ног и пойдёт в торс, что ускорит концентрацию работы сосудов мозга.
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