Мы узнали, что у этой скульптуры есть своя тайна. Внутри неё скрыто несколько комнат, которые можно использовать по назначению. Левая рука колосса поддерживает поток воды, который берёт начало под землёй; по слухам, помещение внутри головы было отведено под каминную. При разжигании огня ноздри гиганта должны были выпускать дым.
Парк, в котором в настоящее время находится эта потрясающая скульптура, будет открыт для доступа туристов по выходным до конца октября.
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Эта гигантская статуя 16 века скрывает внутри себя целые комнаты
Мы узнали, что у этой скульптуры есть своя тайна. Внутри неё скрыто несколько комнат, которые можно использовать по назначению. Левая рука колосса поддерживает поток воды, который берёт начало под землёй; по слухам, помещение внутри головы было отведено под каминную. При разжигании огня ноздри гиганта должны были выпускать дым.
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