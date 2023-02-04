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Эта гигантская статуя 16 века скрывает внутри себя целые комнаты

Мы узнали, что у этой скульптуры есть своя тайна. Внутри неё скрыто несколько комнат, которые можно использовать по назначению. Левая рука колосса поддерживает поток воды, который берёт начало под землёй; по слухам, помещение внутри головы было отведено под каминную. При разжигании огня ноздри гиганта должны были выпускать дым.

Парк, в котором в настоящее время находится эта потрясающая скульптура, будет открыт для доступа туристов по выходным до конца октября.

Эта гигантская статуя 16 века скрывает внутри себя целые комнаты

Эта гигантская статуя 16 века скрывает внутри себя целые комнаты

Эта гигантская статуя 16 века скрывает внутри себя целые комнаты

Эта гигантская статуя 16 века скрывает внутри себя целые комнаты

Эта гигантская статуя 16 века скрывает внутри себя целые комнаты

Эта гигантская статуя 16 века скрывает внутри себя целые комнаты

Эта гигантская статуя 16 века скрывает внутри себя целые комнаты

Эта гигантская статуя 16 века скрывает внутри себя целые комнаты

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Эта гигантская статуя 16 века скрывает внутри себя целые комнаты

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Эта гигантская статуя 16 века скрывает внутри себя целые комнатыПодписаться на мой Instagram

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