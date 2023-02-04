Эта гигантская статуя 16 века скрывает внутри себя целые комнаты

Мы узнали, что у этой скульптуры есть своя тайна. Внутри неё скрыто несколько комнат, которые можно использовать по назначению. Левая рука колосса поддерживает поток воды, который берёт начало под землёй; по слухам, помещение внутри головы было отведено под каминную. При разжигании огня ноздри гиганта должны были выпускать дым.



Парк, в котором в настоящее время находится эта потрясающая скульптура, будет открыт для доступа туристов по выходным до конца октября.



































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