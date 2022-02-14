Жертвы цирка: 10 трагических случаев, которые произошли на арене

Несчастный случай в цирке
«Только тигру неясно, что он дрессирован, потому то и шрамов не счесть у меня», - эти слова из песни Михаила Боярского о непростом труде дрессировщика хорошо известны каждому. Цирк у зрителей ассоциируется с захватывающими выступлениями, воздушными гимнастами под куполом, веселыми клоунами, ловкими жонглерами и акробатами, однако случается и так, что арена становится местом, где разворачивается настоящая драма. Всего одно неверное движение или взгляд, и жизнь артиста оказывается на волоске…
1. Воздушный гимнаст Каро-Кристофер Казунг
Воздушный гимнаст Каро-Кристофер Казунг под куполом цирка. Фото: Tuxboard.com
В 2013 году в Москву на гастроли приехала группа акробатов из Кении. Артисты показывали головокружительные трюки, гвоздем программы был прыжок Каро-Кристофера Казунгу с высоты 30 метров. Артист выполнял номер блестяще, вместе с ним на выступление приехали родственники из Африки, пропустить триумф в цирке Вернадского они не могли.
Однако судьба распорядилась по-другому: во время выполнения прыжка Казунгу рухнул на манеж. Падение должна была предотвратить страховочная сетка, но, по заключению комиссии, расследовавшей происшествие, она оказалась бракованной.
Кенийского артиста чудом удалось спасти, у него диагностировали сотрясение мозга и оскольчатый перелом первого позвонка, московские врачи провели необходимые операции и выходили пациента. После длительной реабилитации Казунгу завершил цирковую карьеру.
2. Гимнастка Ксения Елкина
Гиснастка Ксения Елкина во время выступления. Фото: VistaNews.ru
Двумя годами позднее на той же арене разбилась еще одна гимнастка – Ксения Елкина. Артистка в дуэте выполняла сложнейший танец на высоте 9 метров, страховочной сетки для этого номера предусмотрено не было. Падение произошло из-за того, что Ксения не затянула до конца страховочную петлю, выполняя один из элементов программы, и сорвалась вниз.
Номер готовился для всемирного фестиваля, перед зрителями артисты показывали его всего второй раз. Вероятно, Ксения перенервничала и перепутала порядок действий. Такая оплошность чуть не стоила ей жизни.
Падение оказалось неудачным: артистка приземлилась на барьер, и, казалось, шансов спастись у нее не было. К счастью, врачам удалось спасти девушке жизнь.
3. Гимнасты Юлия и Александр Волковы
Воздушный гимнаст Каро-Кристофер Казунг под куполом цирка. Фото: aif.ru
Травмы во время репетиций случаются практически у каждого артиста, поэтому расслабляться на манеже нельзя ни на секунду. В 2009 году страну потрясла новость о том, что любимцы публики гимнасты Юлия и Александр Волковы упали во время выполнения номера на высоте. Номер «Воздушные гимнасты на полотнах» должен был стать визитной карточкой пары, однако во время репетиции произошел несчастный случай: артисты сорвались с высоты 6 и 8 метров и упали на арену, где в тот момент был залит искусственный лед. В результате оба получили сильные травмы. Александр - тяжелейшие повреждения ног, Юлия - множественные переломы, разбитое лицо, сотрясение мозга. Четыре дня артистка пробыла в коме. Лечение было длительным, но после реабилитации артисты решили, что обязаны вернуться в профессию, и сделали это.
4. Дрессировщик тигров Артур Багдасаров
Дрессировщик тигров Артур Багдасаров. Фото: vesti.ru
Артур Багдасаров — один из известнейших дрессировщиков в России. Решение посвятить себя этой опасной профессии пришло к нему в юности, ведь вся его семья — артисты цирка.
Артур проводит дни напролет со своими подопечными и, кажется, знает их поведение досконально. Однако и с ним случилась трагедия: в июне 2006 года во время очередного выступления на артиста напал тигр. Агрессию животного вызвало то, что дрессировщик слишком приблизился. Тигр нанес тяжелейшие травмы Артуру Багдасарову, оттащить животное удалось только после пятого выстрела в воздух, которые произвел Михаил Багдасаров, отец дрессировщика. Врачам удалось спасти Артура, ему наложили более ста швов. Спустя время после трагедии, дрессировщик переборол свои чувства и сумел вновь вернуться к занятиям с тиграми. Сейчас он активно выступает, несмотря на пережитый ужас.
5. Дрессировщик львов Александр Шатиров
Александр Шатиров во время выступления. Фото: shatirovs.com
Еще один дрессировщик, пострадавший от нападения хищника, - Александр Шатиров. Артист посвятил свою жизнь львам и предпочитал работать, не давая животным успокоительных средств. В очередной раз во время выполнения номера в цирке Уфы на артиста одновременно напали два льва. Попытки отогнать зверей были тщетны, только после того, как применили брандспойт с холодной водой, львов удалось оттащить от их жертвы.
Зрители не сразу поняли, что происходило на сцене, однако при виде окровавленного артиста многие были шокированы. К счастью, крупные кровеносные сосуды не были задеты и сухожилия остались целы, артист вернулся на арену достаточно быстро. Он продолжает выступать и дрессировать крупных хищников.
6. Дрессировщик слонов Александр Терехов
Слоны затоптали Александра Терехова во время тренировки. Фото: pressa.tv
Согласно статистике, как минимум один дрессировщик умирает ежегодно. В 2001 году произошла трагическая смерть Александра Терехова, артист работал со слонами в «Уголке Дурова». Во время отработки номера с двумя слонихами артист упал с тумбы или же его сбросила одна из подопечных, а после несколько раз наступила на дрессировщика. Спасти мужчину не удалось.
7. Дрессировщица Снежана Даутова
Дрессировщица Снежана Даутова с тигром. Фото: nevsedoma.com.ua
Смертью закончилась карьера еще одной дрессировщицы — Снежаны Даутовой. Артистка работала в цирке Одессы, и во время одной из репетиций тигр набросился на нее и клыками перекусил сонную артерию. Спасти дрессировщицу не смогли, поскольку смерть была моментальной. Разбушевавшийся тигр был застрелен.
8. Гимнастка Сара Гийяр-Гийо
Портрет гимнастки из Цирка дю Солей. Фото: Tuxboard.com
Трагедии случаются во всех цирках мира. Даже в легендарном Цирке дю Солей, где за соблюдением техники безопасности следят с особой тщательностью, был инцидент, когда акробатка, работавшая на высоте 15 метров, сорвалась, выскользнув из страховки. Артистка Сара Гийяр-Гийо погибла от полученных травм.
9. Наездница Анастасия Максимова
Анастасия Максимова погибла во время выступления на лошади. Фото: E-news.su
Анастасия Максимова не представляла своей жизни без лошадей. С детства она освоила верховую езду и оттачивала свое мастерство, выполняя различные трюки и рискованные номера.
Во время выполнения номера на арене цирка Анастасия выпала из седла, зацепившись ногой за стремя, и лошадь, став нервничать, пронесла ее по арене. Остановить животное смогли не сразу, и девушка получила сильнейшие травмы головы от ударов копытами и от ударов об землю. Спасти артистку не удалось, она скончалась в карете скорой помощи.
Анастасия Максимова с детства занималась верховой ездой. Фото: E-news.su
Расследуя причины случившегося, эксперты единодушно признали, что Анастасия совершила ошибку — крепко зафиксировала ногу в стремени. Так было чуть легче выполнять номера, но в момент падения она не смогла высвободиться и спрыгнуть с лошади.
10. Клоунесса Ириска
Любимица советской публики - клоунесса Ириска. Фото: liveinternet.ru и thematicnews.com
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