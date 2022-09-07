Необычная подача обычной свеклы

Хотите порадовать своих домашних вкусненьким и приготовить что-то необычное из доступных продуктов? Сделайте заливной пирог со свекольной начинкой.

Простота приготовления вас приятно удивит: никакой возни с тестом, отсутствие дрожжей, возможность подготовить свеклу заранее и вкуснятина на выходе. Такая выпечка подойдет и для приема гостей. Поверьте, рецептом точно придется поделиться.







Ингредиенты:



Свекла — 6 шт среднего размера



Яйца — 3 шт.



Сметана — 120 г



Растительное масло — 20 мл



Соль 1/2 ч. ложки



Молотый перец — по вкусу



Мука — 250 г



Разрыхлитель — 10 г



Отвариваем свеклу до готовности и даем ей остыть, а зхатем натираем на крупной терке.







Вбиваем в миску яйца, соединяем со сметаной, добавляем растительное масло, соль, перец и хорошо перемешиваем при помощи венчика.

Постепенно вводим муку. Ее может понадобиться чуть больше или чуть меньше. На выходе должно получиться тесто, как на густые оладьи. Даем тесту немного постоять. Затем добавляем разрыхлитель и еще раз тщательно перемешиваем.







Смазываем форму растительным маслом. Выливаем половину теста и равномерно распределяем при помощи лопатки.







Свеклу подсаливаем по вкусу. По желанию добавляем немного чернослива. Затем равномерно распределяем по поверхности и заливаем сверху оставшимся тестом.

Снова разравниваем при помощи лопатки, а затем отправляем выпекаться в разогретую до 180 С духовку на 40 минут.Готовый пирог достаем из формы, разрезаем на кусочки и подаем к столу.Подробнее о приготовлении заливного пирога со свекольной начинкой в видео: