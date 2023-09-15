Легендарный киноактёр, который в 50 стал модельером, а в 70 – скульптором: Жан Маре

«Я начал рисовать в 10 лет, сделал коллекцию одежды в 50, занялся керамикой - в 60, а скульптурой - в 73», - как то сказал, подытоживая свой творческий путь в изобразительном искусстве, всемирно известныйфранцузский актёр Жан Маре. На самом же деле талантов и увлечений у актера было гораздо больше: живописец, превосходный скульптор, писатель, поэт, каскадер, постановщик, декоратор, наконец, просто красавец, атлет и необыкновенный человек, заслуживший всеобщие уважение и любовь публики.
Несколько увлекательных страниц из биографии
Маленький Жанно с мамой.
Жан-Альфред Виллен-Маре (1913-1998) родом из нормандского портового городка Шербуре, Франция. Родители развелись, когда малышу было четыре года, после чего его мама переехала с детьми в Париж. И уже с четырех лет маленький Жанно знал, кем он хочет стать, когда вырастет. С того дня, как ему впервые довелось попасть с мамой в кинотеатр, малыш буквально бредил искусством кино. Он, неустанно разыгрывал перед близкими сценки из кинофильмов, в которых неизменно был главным героем.
Со временем кумиром мальчика стала Перл Уайт — «королева трюков», снимавшаяся в немом кино, и прославившаяся ролями в приключенческих фильмах, полных погонь и подвигов. Маленький Жанно был в неописуемом восхищении от мужества этой хрупкой актрисы. И каково же было его разочарование, когда он узнал, что трюки вместо Перл исполняет целая команда каскадеров. Именно тогда Жан дал себе слово, что все трюки будет исполнять в своих фильмах сам.
Жан Маре в подростковом возрасте.
А пока до актерской карьеры в кино еще было очень далеко, Жанно научился использовать некоторые приемы актерского мастерства в реальной жизни. Невзирая на свой юный возраст, он быстро сообразил, что окружающие любят не за то, каков человек есть на самом деле, а за то, каковым кажется. Поэтому он начал прикладывать все усилия к тому, чтобы оправдать надежды окружающих.
В семье Маре был милым и послушным ребенком. А вот в школе, чтобы добиться расположения сверстников, Маре был настоящим «маленьким чудовищем с лицом ангела»: он воровал все, что могло мало-мальски ему пригодиться, хулиганил, дрался, рассказывал небылицы о своей семье и к тому же любил устраивать жестокие розыгрыши, жертвами которых становились его одноклассники, но чаще всего учителя, которые все равно его любили и многое прощали.
Юность и молодость Жана Маре.
Однажды ему довелось украсть совершенно ненужный ему набор красок с кистями. И тут же проказник решил попробовать что-нибудь ими нарисовать. Этот судьбоносный случай положил начало увлечению, которое со временем переросло в безудержную страсть к живописи, не оставлявшую Жана на протяжении всей жизни.
Из-за плохого поведения ему пришлось сменить не одну школу, а став подростком, Маре осознал, что так дальше жить нельзя и постепенно стал избавляться от своих пороков. К 15 годам он бросил школу и пошел работать на завод, затем подмастерьем к фотографу. Ему нужны были деньги для осуществления своей заветной мечты, о которой грезил с малолетства.
Работа ретушером.
Ключевую роль в становлении Маре как художника сыграла работа в фотосалоне, где хозяин ателье, кроме премудростей искусства фотографии, научил Жана азам живописи. К тому же он частенько снимал необычайно красивого юношу для рекламы своего заведения. А Жан в свою очередь рассылал фотокарточки на все киностудии Франции в надежде на то, что какой-нибудь режиссер вдохновится его ангельским лицом и предложит сниматься в кино.
И действительно юного красавца нередко приглашали на пробы, однако дальше того - дело не заходило. Однажды ему даже посоветовали подлечить нервы - насколько истерично он подавал тексты. Это окончательно отрезвило юношу: он понял, что одной внешности и желания недостаточно для того, чтобы стать актером, — нужно образование.
Рисунок Жана Маре и фото с автопротретом.
Однако позже Жану пришлось еще не раз выслушать отказы и в театральных вузах страны, прежде чем немного приблизится к заветной мечте. А сколько раз ему приходилось быть в отчаянии, когда будучи задействованным в маленьких эпизодических ролях, при просмотре фильма целиком, он даже сам с большим трудом узнавал себя на экране. И тут нужно отдать должное несокрушимому характеру актера, лишь крепче сжав кулаки, говорил себе: "Не сдаваться!"
Автопортрет.
Нот это уже совершенно другая история... Ибо о том, как был труден и тернист путь будущей звезды к вершинам актерской славы, о его скандальной ориентации и личной жизни, о его ролях и достижениях в кино написаны целые мемуары.
Керамические работы Жана Маре.
Подытоживая вышесказанное, хотелось бы все же отметить, что фильмы с участием Жана Маре чаще всего были приключенческими, а его амплуа – неотразимый, отважный, атлетического телосложения супергерой, к тому же неизменно романтичный. Кстати, Маре, был одним из очень немногих артистов, кто абсолютно все трюки выполнял самостоятельно. Он великолепно дрался на шпагах, ездил верхом, выпрыгивал из окон, нырял в воду с мостов и исполнял многое другое, от чего захватывало дух у зрителей.
Керамические работы Жана Маре.
А спустя десятилетия, достигнув всего, к чему так стремился, Жан Маре перестал сниматься в кино и играть на театральных подмостках. Но зато теперь он мог уделять больше времени своим увлечениям - живописи, керамике, скульптуре, литературному творчеству.
Жан Маре на этюдах.
Сам Пабло Пикассо как-то сказал, что если бы Маре не был артистом, то обязательно стал бы знаменитым художником. Хотелось бы также заметить, что особого признания Маре добился в скульптуре. Его работы были признаны и мастерами и профессиональными критиками. Многие его произведения стали экспонатами музеев и частных коллекций.
Жанн Маре за ваянием скульптуры.
Так, на Монмартре в Париже установлен бронзовый монумент, созданный Жаном Маре и посвященный творчеству писателя и драматурга Марселя Эме. Бронзовая фигура представляет собой главного персонажа рассказа «Человек, проходящий сквозь стену», написанного Марселем в 1943 году.
«Человек, проходящий сквозь стену».
Керамические работы Жана Маре.
Ушел из жизни Жан Маре осенью 1998 года, не дожив всего месяц до своего 85-летнего юбилея. Однако актер даже собственные похороны сумел превратить в помпезное представление. Согласно его завещанию на соборной паперти установили гигантское изображение улыбающегося Маре, а в динамиках раздавалась прощальная речь актера, записанная на пленку.
Жан Маре в творческой мастерской.
Керамические и скульптурные работы Жана Маре.
Жан Маре - легенда французского кино.
Надгробие Жана Маре на Старом кладбище в Валлорисе. (Фигуры, установленные на могиле, отлиты по его скульптурам.)
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