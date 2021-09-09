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Что делать если бельё или полотенца неприятно пахнут после стирки

Если после стирки белье или полотенца неприятно пахнут, то вернуть им свежесть можно без особого труда. Просто воспользуйтесь одной уловкой.
Что делать если бельё или полотенца неприятно пахнут после стирки
Во время следующей стирки, помимо порошка, в машинку или лоток добавьте также 2 ст. л. соды. Она не только смягчает воду, но также освежает белье. После стирки с содой белье и полотенца будут пахнуть чистотой и свежестью.
Что делать если бельё или полотенца неприятно пахнут после стирки
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