Если после стирки белье или полотенца неприятно пахнут, то вернуть им свежесть можно без особого труда. Просто воспользуйтесь одной уловкой.
Во время следующей стирки, помимо порошка, в машинку или лоток добавьте также 2 ст. л. соды. Она не только смягчает воду, но также освежает белье. После стирки с содой белье и полотенца будут пахнуть чистотой и свежестью.
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Что делать если бельё или полотенца неприятно пахнут после стирки
Если после стирки белье или полотенца неприятно пахнут, то вернуть им свежесть можно без особого труда. Просто воспользуйтесь одной уловкой.
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